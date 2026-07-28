Препарат от COVID-19 проверят на эффективность против гриппа и ОРВИ

Российская фармацевтическая компания "Промомед" объявила о запуске масштабного наблюдательного исследования "Эсперанса". Цель проекта — изучить клиническую эффективность препарата на основе молнупиравира (торговое наименование "Эсперавир") при лечении гриппа и ОРВИ. Ранее это лекарственное средство применялось преимущественно в рамках терапии COVID-19.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фармацевт в аптеке

Особенности исследования и механизм действия

Программа "Эсперанса" продлится до сентября 2026 года и охватит пациентов старше 18 лет с подтвержденными диагнозами ОРВИ или грипп. Исследование носит неинтервенционный характер: это означает, что врачи не будут менять привычные протоколы лечения ради эксперимента, а лишь зафиксируют результаты применения препарата в реальной клинической практике.

Молнупиравир относится к группе противовирусных средств прямого действия. Он встраивается в РНК-цепочку вируса, вызывая каскад мутаций, который делает дальнейшее размножение патогена невозможным. Если первоначально препарат регистрировался как средство борьбы с коронавирусом, то в феврале 2024 года Минздрав РФ расширил показания, разрешив его использование против других острых респираторных инфекций, вызванных РНК-вирусами.

"Важно понимать, что переход препарата из узкой ниши борьбы с COVID-19 в сегмент массовых ОРВИ требует накопления надежных данных. Клиническая фармакология учит нас, что эффективность против одного вируса не всегда гарантирует аналогичный результат при других штаммах. Наблюдательные исследования позволяют увидеть, как лекарство ведет себя у разных групп пациентов, учитывая сопутствующие заболевания и взаимодействие с другими медикаментами", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

История препарата и рыночная ситуация

Путь молнупиравира в России примечателен высокой скоростью локализации. "Промомед" получил регистрационное удостоверение на "Эсперавир" в январе 2022 года — даже раньше, чем американская компания MSD зарегистрировала оригинальный препарат "Лагеврио". Позже западный разработчик отозвал лицензию и фактически прекратил поставки оригинала, полностью освободив нишу для отечественных дженериков.

Параметр Данные компании и рынка Действующее вещество Молнупиравир Количество производителей в РФ 9 компаний (включая "Герофарм", "Р-Фарм", "Фармасинтез" и др.) Срок программы исследований До сентября 2026 года

Регистрация товарного знака "Эсперанса" может указывать на подготовку к выпуску обновленной формы препарата или смене маркетинговой стратегии бренда. На фоне высокой конкуренции — в России зарегистрированы аналоги еще от восьми фармкомпаний — наличие свежей научной базы становится для производителя весомым преимуществом при продвижении в медицинском сообществе.

Экспертная проверка: клинический фармаколог клинический фармаколог Алексей Рябцев