Потребление пяти чашек кофе в день снизило риск рака печени на 47%

Регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития цирроза и рака печени. Исследование специалистов из Медицинского центра Седарс-Синай (США) показало, что напиток помогает уменьшить жировые отложения в органе и замедлить рубцевание тканей, однако работа носит наблюдательный характер и не является прямым руководством по лечению.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Вьюгин is licensed under Все права защищены Кружка кофе, компас и карта на мостике корабля у окна

Выводы основаны на анализе данных 354 957 человек из Британского биобанка. Участники, у которых на старте не было тяжелых патологий печени, находились под наблюдением в среднем 13 лет. Исследователи сопоставляли привычки людей с их медицинскими картами, результатами биохимических анализов и данными томографии. Результаты работы опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Наиболее выраженный защитный эффект зафиксировали при потреблении трех-четырех чашек кофе в день. У тех, кто выпивал от пяти чашек, риск развития цирроза снизился на 32%, рака печени — на 47%, а вероятность смерти от заболеваний этого органа оказалась на 42% ниже, чем у людей, полностью отказавшихся от напитка. Положительная динамика наблюдалась даже при употреблении одной-двух чашек в сутки.

С помощью протеомики — анализа белков — и томографии ученые обнаружили, что у любителей кофе меньше воспалений и фиброза (замещения нормальной ткани соедиization соединительной). В крови таких людей выше концентрация белков, поддерживающих работу печени, и ниже уровень маркеров рубцевания. Поскольку аналогичный эффект проявился и при употреблении декофеинизированного кофе, авторы полагают, что защитными свойствами обладают антиоксиданты и полифенолы, а не кофеин.

Биолог Андрей Ворошилов поясняет, что полифенолы работают как противовоспалительные агенты, которые снижают окислительный стресс в клетках гепатоцитов, тем самым препятствуя их разрушению и последующему замещению рубцовой тканью.

Результат уточняет роль компонентов кофе в профилактике печеночных заболеваний, но не доказывает прямую причинно-следственную связь. Исследование не учитывало все индивидуальные противопоказания: напиток может быть вреден при гипертонии, бессоннице или нарушениях сердечного ритма. Кроме того, авторы отмечают, что сходный эффект обеспечивают сбалансированное питание, спорт и ограничение алкоголя. Для окончательного подтверждения механизмов действия потребуются контролируемые клинические испытания.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов