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Рецепт в телефоне не гарантирует лекарство: что мешает системе заработать по всей России

Здоровье » Здравоохранение

Электронный рецепт упростит получение лекарств, но сам по себе не устранит перебои, пока цифровые системы регионов не будут совместимы, отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте РФ, доктор медицинских наук Ян Власов. О преимуществах инициативы и сложностях ее внедрения эксперт рассказал в беседе с Pravda.Ru.

Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке
Фото: Pravda.ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
Фармацевт показывает пациенту листок с инструкцией в аптеке

Ранее прозвучала инициатива о введении системы электронных рецептов по всей России. Как сообщалось, систему следует развивать в регионах, где пациенты сталкиваются с перебоями в обеспечении редкими и жизненно важными лекарствами.

По словам Власова, электронные рецепты пытаются внедрить в России уже около пяти лет, причем наиболее подготовленной к этому оказалась Москва. Такая система позволяет сократить бумажный документооборот, одновременно передавать сведения медицинским организациям, аптекам и складам, а пациентам — получать препараты по паспорту. Однако эффективность электронного рецепта зависит от технической готовности регионов.

"Существуют нюансы по ее внедрению. Цифровые возможности в разных регионах разные. Существует проблема одинаковости цифровых помощей в разных регионах с точки зрения программного обеспечения", — отметил Власов.

Он пояснил, что рецепт, оформленный в одном регионе, может не приниматься в другом из-за несовместимости информационных систем. Особенно сложно внедрять подобные технологии в малых городах и сельских поселениях, где возможности цифровой инфраструктуры ограничены.

Дополнительной проблемой остается отсутствие электронных подписей у многих врачей. Кроме того, медицинские учреждения, аптеки и склады зачастую не имеют устойчивого горизонтального обмена данными даже в пределах одного региона.

Ученый подчеркнул, что электронный рецепт связан не только с выдачей препаратов, но и с движением бюджетных средств. Льготные лекарства могут оплачиваться из регионального или федерального бюджета, поэтому система должна обеспечивать корректное проведение финансовых операций и взаимодействие нескольких ведомств.

"Чтобы идея была воплощена, нужно еще сделать очень многое. Организовать нормативно-правовые акты, программное обеспечение. Далее идет разработка регламентов", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, ускорить внедрение электронных рецептов помогут единые федеральные требования, совместимое программное обеспечение и более строгий контроль за выполнением уже поставленных задач. Без этой подготовительной работы, как считает эксперт, цифровой документ не сможет самостоятельно решить проблему перебоев с жизненно важными лекарствами.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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