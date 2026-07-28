Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
График отключения горячей воды в Казани на август
В Перми установят 53 видеокамеры на мусорных площадках частного сектора
Правительство Оренбуржья выделило 85 миллионов рублей пострадавшим от паводков
Лето страха: исследователи обнаружили совпадение пиков массовых расстрелов и суицидов в США
Загрузка фильмов в 4K стала быстрее благодаря новому оптоволокну в Кирове
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке
Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким
Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов

Опасная грань науки: гибель шестилетней девочки в Китае раскрыла риски редактирования генов

Здоровье » Здравоохранение

Смерть шестилетней девочки в Китае во время клинических испытаний по редактированию генов спровоцировала международную дискуссию о безопасности технологии CRISPR. Инцидент произошел в ходе экспериментального лечения редкого генетического заболевания. Ребенок столкнулся с тяжелыми побочными эффектами, которые привели к летальному исходу. Этот случай стал первым задокументированным примером гибели пациента непосредственно в рамках испытаний технологий генной модификации "первого применения на человеке".

Представление цепи ДНК человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Представление цепи ДНК человека

Международное научное сообщество выразило обеспокоенность отсутствием прозрачности и жесткого контроля над подобными процедурами в КНР. Несмотря на то что редактирование генома считается перспективным направлением в терапии неизлечимых болезней, риски несанкционированных или недостаточно проверенных манипуляций остаются критически высокими. Проблема заключается не в самой технологии, а в том, что научный азарт зачастую опережает этическую экспертизу и протоколы безопасности.

Риски экспериментальной генетики

Технология CRISPR работает как "молекулярные ножницы", позволяя вырезать поврежденные участки ДНК. Однако главная опасность таких вмешательств — нецелевые мутации, когда изменения происходят в случайных местах генома. Это может привести к развитию онкологических заболеваний или системному отказу органов, что, по предварительным данным, и произошло в китайском эксперименте.

"Любые генетические вмешательства на этапе клинических исследований несут в себе риски, которые невозможно полностью просчитать в лаборатории. Смерть пациента — это сигнал о том, что система защиты участников испытаний дала сбой. Необходимо понимать, что пока такие методы не являются стандартом лечения и могут применяться только в условиях жесточайшего мониторинга", — объяснил врач-онколог Владимир Капустин.

Проблема глобальных стандартов

Инцидент высветил разрыв в законодательстве разных стран. В то время как в США и Европе требования к генной терапии крайне жесткие, в ряде других регионов исследования проводятся с минимальным надзором. Ученые призывают к созданию единого мирового кодекса, который запретит проведение рискованных опытов без международной аккредитации. Без доверия общества к безопасности методов прогресс в области генетики может затормозиться на десятилетия.

Тип данных Статус и значение
Уровень доказательности Предварительные данные клинического случая
Основной риск Непрогнозируемые системные побочные эффекты
Последствия Пересмотр правил надзора за испытаниями ГМО-терапии

Организации здравоохранения подчеркивают: благополучие участников должно быть выше научной ценности результата. Трагедия стала напоминанием о том, что в медицине недопустима спешка, особенно когда речь идет о модификации человеческого кода.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Казахстан
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Истребитель уничтожил беспилотники в небе над Кировской областью
Последние материалы
Гибриды выходят из тени: новые автомобили этого сегмента стали заметнее на российском рынке
Ограждения и запреты помогут снизить число аварий на Комсомольской площади в Кирове
Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким
Взгляд стал мутным и кожа посерела: борьба с онкологией изменила жизнь Маргариты Симоньян
Правительство РФ инвестирует в энергетику Белгорода для защиты жилых домов
Жители Челябинска остались без горячей воды из-за продления опрессовки
Жители новых регионов стали в 6,8 раза чаще оплачивать ЖКХ через интернет
Опасная грань науки: гибель шестилетней девочки в Китае раскрыла риски редактирования генов
Сердце разрывается от боли: первый юбилей Юлии Меньшовой лишил её главной опоры в жизни
Морозилка превратилась в свалку льда? Организация пространства вернёт контроль над запасами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.