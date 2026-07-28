Опасный "сюрприз" в тарелке: кишечный паразит вызвал масштабную вспышку инфекции в США

В США зафиксирован резкий всплеск заболеваемости циклоспорозом — кишечной инфекцией, вызванной простейшим паразитом Cyclospora cayetanensis. Поражены девять штатов, при этом эпицентром стал Мичиган: с конца июня там выявлено более 8 тысяч случаев заболевания, что в 160 раз превышает среднегодовые показатели для этого региона. Паразит попадает в организм через свежие овощи, зелень и ягоды, загрязненные фекалиями человека на этапе выращивания или упаковки.

Фото: Pravda.Ru by Алёна Малова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы и помидоры

Специфика паразита и симптомы

Cyclospora не передается напрямую от человека к человеку. Попав в окружающую среду с калом, паразиту требуется от нескольких дней до двух недель в теплых и влажных условиях, чтобы стать способным к заражению (спорулировать). Основной признак болезни — длительная и изнуряющая водянистая диарея, которая без специфического лечения может продолжаться несколько недель и даже месяцев, сопровождаясь потерей аппетита, тошнотой и сильным обезвоживанием.

Ситуация в Мичигане врачи называют беспрецедентной. По словам главного медицинского эксперта штата Наташи Багдасарян, официальные цифры — это лишь верхушка айсберга, так как тестирование на циклоспороз является дорогостоящим и трудоемким процессом, который проводят не во всех клиниках. Большинство пациентов переносят инфекцию "на ногах" или лечат обычное расстройство желудка, не подозревая о паразитарной инвазии.

"Циклоспороз коварен своим инкубационным периодом. Между употреблением зараженного продукта и первыми симптомами проходит около недели, а иногда и больше. Это затрудняет эпидемиологическое расследование: мало кто может точно вспомнить всё, что ел семь или десять дней назад, включая мелкие ингредиенты в составе сложных салатов или гарниров", — объяснил врач-инфекционист Светлана Полякова.

Трудности диагностики и поиска источника

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) пока не может с точностью указать на конкретный бренд или ферму, ставшую источником заражения. Трактовку усложняют возможные одновременные вспышки, вызванные разными продуктами. Ранее подозрение пало на один из крупных брендов упакованного салата, однако лабораторные тесты дали противоречивые результаты.

Специалисты из Университета Огайо полагают, что сейчас в стране может происходить несколько параллельных вспышек. Пока в одной части страны источником выступает листовой салат, в другой это могут быть ягоды или другие овощи, поставляемые из регионов с тропическим климатом, где паразит встречается чаще.

Прогнозы: когда ждать спада

Ученые из Аризонского университета отмечают, что у циклоспороза есть выраженная сезонность. Пик обычно приходится на июнь и июль, а к августу количество новых случаев должно пойти на убыль. Это связано с жизненным циклом паразита и периодами сбора определенных агрокультур.

Параметр Данные вспышки Срок инкубации от 2 до 14 дней Вероятный источник Импортная зелень, фасованные салаты Текущий охват Свыше 8000 подтвержденных случаев

Меры предосторожности в быту

Пока источник инфекции окончательно не локализован, эксперты рекомендуют временно избегать покупки готовых салатных смесей в пакетах. Замкнутая влажная среда внутри упаковки способствует выживанию простейших. При использовании цельных овощей необходимо тщательно промывать их в проточной воде и удалять верхние листья у кочанных салатов и капусты.

Важно помнить, что циклоспоры устойчивы к обычным дезинфицирующим средствам для рук и хлорированию воды. Термическая обработка полностью уничтожает паразита, но в случае с листовой зеленью и свежими ягодами этот метод неприменим. Единственным эффективным способом защиты остается внимательный выбор продуктов и механическая очистка.

"Если на фоне употребления свежей зелени появилась диарея, которая не проходит за 2-3 дня, не стоит заниматься самолечением или бесконтрольно принимать антибиотики. Для терапии циклоспороза требуются специфические препараты, которые должен назначать только врач после подтверждения диагноза в лаборатории", — подчеркнула врач общей практики Елена Морозова.