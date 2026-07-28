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Российские учёные предложили способ дозировать противоопухолевый препарат без побочек

Здоровье » Здравоохранение

Исследователи создали компьютерную модель, которая позволила рассчитать безопасные дозировки противоопухолевого препарата нирапариба для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени. Работа основана на методе физиологически-обоснованного фармакокинетического моделирования (PBPK), что позволяет компенсировать отсутствие прямых клинических данных для этой группы больных. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

Как работает PBPK-модель

Нирапариб относится к классу ингибиторов PARP: он блокирует механизмы восстановления ДНК в опухолевых клетках, провоцируя их гибель. Однако препарат обладает высокой токсичностью для крови, вызывая анемию и нейтропению. Степень этих побочных эффектов напрямую зависит от концентрации вещества в организме, за которую отвечает печень.

Поскольку проведение клинических тестов на людях с тяжелой печеночной недостаточностью затруднено или небезопасно, ученые из Сеченовского Университета и НТУ "Сириус" применили PBPK-моделирование. Это цифровой двойник организма, который воспроизводит путь лекарства: от всасывания и распределения по тканям до переработки ферментами печени и выведения.

"Ценность модели в том, что она позволяет оценить концентрацию препарата не только в крови, но и в отдельных тканях — например, в костном мозге, с которым связана основная токсичность нирапариба", — отметил врач-онколог Владимир Капустин.

Метод подбора дозировки

Для настройки модели авторы использовали систематический обзор научной литературы, собрав данные о фармакокинетике препарата. Ключевым элементом стал учет работы фермента карбоксилэстеразы 1 (CES1), который расщепляет нирапариб.

Исследователи связали активность этого фермента с уровнем билирубина в крови — стандартным лабораторным показателем функции печени. Алгоритм калибровали на данных пациентов с умеренными нарушениями, для которых клинические замеры существовали. Полученную математическую зависимость затем экстраполировали (перенесли) на группу с тяжелыми патологиями печени.

Параметр Значение в модели
Риск при стандартной дозе Концентрация препарата выше нормы в 2 раза
Цель персонализации Отклонение от нормы не более 20%
Ключевые факторы влияния Кислотность молекулы и скорость работы фермента CES1

Таблица показывает, что стандартная терапия для пациентов с тяжелыми поражениями печени потенциально токсична из-за двукратного накопления вещества.

Результаты и ограничения модели

Расчеты подтвердили, что снижение дозы в соответствии с индивидуальными показателями пациента позволяет вернуть концентрацию препарата к безопасным значениям без потери терапевтического эффекта. Авторы подчеркивают, что использовали ПО с открытым кодом, что делает результаты воспроизводимыми.

Однако следует учитывать, что вывод о безопасности основан на математической симуляции, а не на прямых клинических испытаниях группы людей с тяжелой печеночной недостаточностью. Модель учитывает общие физиологические параметры, но пока не включает специфику опухолевой ткани.

В дальнейшем исследователи планируют добавить в модель данные о кислотно-щелочном балансе внутри опухоли, так как он отличается от здоровых органов и может влиять на распределение препарата. Это позволит точнее определить грань между эффективностью лечения и токсичностью для организма.

Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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