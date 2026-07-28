Российские учёные предложили способ дозировать противоопухолевый препарат без побочек

Исследователи создали компьютерную модель, которая позволила рассчитать безопасные дозировки противоопухолевого препарата нирапариба для пациентов с тяжелыми нарушениями функции печени. Работа основана на методе физиологически-обоснованного фармакокинетического моделирования (PBPK), что позволяет компенсировать отсутствие прямых клинических данных для этой группы больных. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.
Нирапариб относится к классу ингибиторов PARP: он блокирует механизмы восстановления ДНК в опухолевых клетках, провоцируя их гибель. Однако препарат обладает высокой токсичностью для крови, вызывая анемию и нейтропению. Степень этих побочных эффектов напрямую зависит от концентрации вещества в организме, за которую отвечает печень.
Поскольку проведение клинических тестов на людях с тяжелой печеночной недостаточностью затруднено или небезопасно, ученые из Сеченовского Университета и НТУ "Сириус" применили PBPK-моделирование. Это цифровой двойник организма, который воспроизводит путь лекарства: от всасывания и распределения по тканям до переработки ферментами печени и выведения.
"Ценность модели в том, что она позволяет оценить концентрацию препарата не только в крови, но и в отдельных тканях — например, в костном мозге, с которым связана основная токсичность нирапариба", — отметил врач-онколог Владимир Капустин.
Для настройки модели авторы использовали систематический обзор научной литературы, собрав данные о фармакокинетике препарата. Ключевым элементом стал учет работы фермента карбоксилэстеразы 1 (CES1), который расщепляет нирапариб.
Исследователи связали активность этого фермента с уровнем билирубина в крови — стандартным лабораторным показателем функции печени. Алгоритм калибровали на данных пациентов с умеренными нарушениями, для которых клинические замеры существовали. Полученную математическую зависимость затем экстраполировали (перенесли) на группу с тяжелыми патологиями печени.
|Параметр
|Значение в модели
|Риск при стандартной дозе
|Концентрация препарата выше нормы в 2 раза
|Цель персонализации
|Отклонение от нормы не более 20%
|Ключевые факторы влияния
|Кислотность молекулы и скорость работы фермента CES1
Таблица показывает, что стандартная терапия для пациентов с тяжелыми поражениями печени потенциально токсична из-за двукратного накопления вещества.
Расчеты подтвердили, что снижение дозы в соответствии с индивидуальными показателями пациента позволяет вернуть концентрацию препарата к безопасным значениям без потери терапевтического эффекта. Авторы подчеркивают, что использовали ПО с открытым кодом, что делает результаты воспроизводимыми.
Однако следует учитывать, что вывод о безопасности основан на математической симуляции, а не на прямых клинических испытаниях группы людей с тяжелой печеночной недостаточностью. Модель учитывает общие физиологические параметры, но пока не включает специфику опухолевой ткани.
В дальнейшем исследователи планируют добавить в модель данные о кислотно-щелочном балансе внутри опухоли, так как он отличается от здоровых органов и может влиять на распределение препарата. Это позволит точнее определить грань между эффективностью лечения и токсичностью для организма.
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