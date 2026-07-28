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Частную медицину хотят подключить к ОМС: почему одного закона будет недостаточно

Здоровье » Здравоохранение

Обязать частные клиники лечить пациентов по ОМС без необходимой инфраструктуры и финансовых механизмов едва ли возможно, считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Об условиях подключения частной медицины к системе ОМС эксперт рассказал в беседе с Pravda.Ru.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Ранее сообщалось, что поступило предложение обязать частные клиники, участвующие в системе ОМС, лечить пациентов бесплатно по территориальным программам. В некоторых субъектах РФ наблюдается нехватка государственных и муниципальных медучреждений, особенно в сфере специализированной помощи.

Для участия частных клиник в системе обязательного медицинского страхования необходимо создать законодательную, техническую и финансовую базу, подчеркнул эксперт. Медицинские организации должны быть подключены к государственным информационным системам и получать оплату за оказанные пациентам услуги.

"Если все институты сформировать, достаточно большое количество частных клиник сами будут заинтересованы подключиться к программе, потому что далеко не все частные центры загружены на сто процентов. Есть промежутки временные, когда там нет наплыва посетителей", — пояснил Беспалов.

По словам эксперта, привлечение частной медицины к работе по ОМС позволит использовать свободные мощности клиник. Государство, в свою очередь, сможет снизить нагрузку на больницы и поликлиники в регионах, где пациентам приходится долго ждать приема специалистов.

"Для государства это открывает многие возможности, государственная медицина в ряде регионов очень серьезно перегружена. К отдельным специалистам есть длительный период ожидания, очереди существуют. Нужно что-то с этим делать, но вопрос нельзя ставить как формат обязательства, потому что частная клиника работает по уставным задачам", — подчеркнул специалист.

Беспалов считает, что государству следует не обязывать частные клиники работать по ОМС, а создавать привлекательные условия для их добровольного подключения. Участие в системе должно быть выгодным для медицинских организаций и не приводить к дополнительным убыткам.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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