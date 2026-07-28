Тихий яд под голубым огоньком: почему обычная газовая конфорка не дает дышать вашим легким

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Замена газовой плиты на электрическую индукционную модель снижает частоту госпитализаций пациентов с астмой на 70%. К такому выводу пришла группа американских медиков, результаты исследования которых опубликованы в журнале The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. Ученые установили, что продукты горения природного газа — в частности, диоксид азота — выступают мощным триггером воспаления дыхательных путей.

Газовая плита
Фото: en.wikipedia.org by Химический интерес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Как проверяли влияние плит на здоровье

В исследовании участвовали 85 человек (взрослые и дети) с плохо контролируемой астмой. До начала эксперимента все они жили в домах, оборудованных газовыми плитами. Ученые зафиксировали базовые показатели: частоту приступов, использование ингаляторов, количество пропущенных рабочих и учебных дней, а также уровень диоксида азота в помещениях.

Затем газовое оборудование полностью демонтировали, а на его место установили индукционные плиты. Выбор пал именно на индукцию из-за высокой скорости нагрева и отсутствия открытого нагревательного элемента, что упрощает эксплуатацию. Состояние пациентов оценивали спустя два-три месяца после смены оборудования.

Клинический эффект и качество воздуха

Данные, полученные в ходе мониторинга, показали резкое улучшение состояния участников. Уровень диоксида азота в жилых помещениях упал на 70% почти сразу после прекращения использования газа. Это повлекло за собой цепочку позитивных изменений в самочувствии астматиков.

Показатель Степень снижения
Уровень диоксида азота в воздухе на 70%
Вызовы скорой и госпитализации на 70%
Пропуски работы или школы на 80%

Авторы исследования отмечают, что выраженность симптомов у большинства испытуемых снизилась со средней до легкой степени. Степень улучшения была сопоставима с результатами применения современных лекарственных препаратов для базисной терапии астмы. При этом 98% участников заявили, что удовлетворены работой индукционных плит больше, чем прежних газовых.

"Газовое пламя при сгорании выбрасывает мелкодисперсные частицы и газы, которые раздражают слизистую бронхов. Для здорового человека это может пройти незаметно, но для астматика это постоянный провоцирующий фактор. Смена плиты — это не лечение, а устранение внешнего раздражителя, что позволяет основной терапии работать эффективнее", — подчеркнула врач-пульмонолог Людмила Артамонова.

Экономические и технические препятствия

Несмотря на явную медицинскую пользу, массовый переход на электричество осложнен стоимостью. В ходе эксперимента выяснилось, что в старых домах (постройки до 1960-х годов) простая замена плиты невозможна без модернизации электросети. В среднем на переоборудование одного домохозяйства требовалось около 7000 долларов, включая работы по усилению проводки.

Однако исследователи указывают на долгосрочную выгоду: предотвращение экстренных госпитализаций и сохранение трудоспособности могут компенсировать эти затраты. Опыт Эквадора, где власти субсидировали замену плит для 750 тысяч семей, подтвердил связь между электрификацией кухонь и снижением нагрузки на систему здравоохранения.

Важно понимать ограничения исследования: в нем участвовало небольшое количество людей с тяжелым течением болезни, и за ними наблюдали всего несколько месяцев. У пациентов с легкой формой астмы эффект может быть менее выраженным.

Экспертная проверка: врач-пульмонолог Людмила Артамонова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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