Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонный мусор или эликсир для почвы? Как не превратить дачный компост в биологическую угрозу
В Кировской области отменят ограничения на отпуск топлива к 2 августа
Башкортостан увеличил экспорт мяса птицы на 15% за счет контроля качества
В Орловской области зафиксировали 1154 пожара с начала сезона
Рецепт в телефоне не гарантирует лекарство: что мешает системе заработать по всей России
В Уфе создадут новый жилой район Шакша-Южная на 263 гектарах
Минсельхоз РФ выделил средства на компенсацию ущерба аграриям Дагестана после ЧС
Суд Новосибирска обязал пескобазу освободить землю для новой набережной
Я едва не сошла с ума: у девушки Преснякова пропал сын — что случилось на самом деле

Лекарство за 9 месяцев вместо 5 лет: как алгоритмы совершили невероятный прорыв в фармакологии

Здоровье » Ваше здоровье » Достижения медицины

Глобальная медицина переживает масштабную цифровую трансформацию: алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) теперь не просто анализируют данные, но и напрямую участвуют в создании новых препаратов, диагностике опасных состояний и повседневном мониторинге здоровья. Однако вместе с технологическим прорывом растут и риски, связанные с распространением недостоверной информации.

Команда за работой в офисе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Команда за работой в офисе

Фармацевтический прорыв и диагностика

Технологии генеративного ИИ позволили радикально сократить время поиска новых молекул для будущих лекарств. Компания Insilico Medicine сообщила, что использование алгоритмов в сочетании с современной исследовательской базой сократило срок подготовки кандидата в препарат с привычных 4,5 года до 9-13 месяцев. На текущий момент создано уже 31 потенциальное лекарство, одно из которых проходит вторую фазу клинических испытаний.

В области диагностики также зафиксированы значимые результаты. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) одобрило систему SOMNUM V3.0. Это первое ИИ-решение, способное с точностью более 97% автоматически распознавать три типа апноэ (остановки дыхания во сне): обструктивное, центральное и смешанное. Автоматизация расшифровки полисомнографии поможет врачам быстрее и точнее определять тактику лечения нарушений сна.

"Использование ИИ в диагностике, например, при анализе нарушений сна, значительно снижает риск человеческой ошибки при обработке огромных массивов данных. Однако важно понимать, что результат работы алгоритма — это вспомогательный инструмент. Окончательный диагноз и выбор схемы терапии остаются за врачом, так как ИИ не видит целостной клинической картины конкретного пациента", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Персональные помощники из кармана

Крупные технологические корпорации начали глубокую интеграцию медицинских данных в потребительские гаджеты. Samsung запускает платформу для смартфонов и носимых устройств, которая анализирует сон, активность и показатели состава тела для выдачи советов по образу жизни. OpenAI также начала внедрять функцию Health, позволяющую ChatGPT учитывать данные из Apple Health и электронных медицинских карт, включая результаты анализов и список принимаемых лекарств.

Узкоспециализированные решения показывают еще более высокую эффективность. Исследователи из Китая представили систему PULSE, предназначенную специально для поддержки пациентов с фибрилляцией предсердий. Эта надстройка над популярными языковыми моделями использует актуальные клинические рекомендации. Тесты показали, что PULSE дает более точные, понятные и безопасные ответы по сравнению со стандартными версиями популярных чат-ботов.

Риски: ИИ-врачи и ложные советы

Обратной стороной доступности технологий стало появление "фейковых" специалистов. В Южной Корее зафиксирован всплеск активности YouTube-каналов, где ИИ-персонажи в медицинских халатах дают советы, не имеющие научной базы. Около четверти популярных видео для пожилой аудитории эксплуатируют образ врача для продвижения сомнительных методов лечения и партнерских ссылок на товары.

Область применения ИИ Текущий статус
Разработка лекарств Срок сокращен в 4 раза (до 1 года)
Диагностика апноэ Точность классификации типов — 97%+
Контент в соцсетях Высокий риск дезинформации через ИИ-аватары

"Доступность медицинских советов от ИИ создает иллюзию безопасности. Самая большая опасность здесь — это самолечение на основе рекомендаций чат-бота или видеоролика. Даже если алгоритм использует клинические рекомендации, он не может оценить ваши противопоказания или взаимодействие разных препаратов в вашем конкретном случае", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать ChatGPT для расшифровки анализов?

Хотя новые функции ИИ позволяют анализировать данные из медицинских карт, такие ответы могут содержать ошибки или не учитывать контекст заболевания. Интерпретировать результаты анализов должен только врач.

Насколько безопасны рекомендации ИИ по сну и спорту в смарт-часах?

Для здоровых людей это полезный инструмент коррекции привычек. Однако при наличии диагностированных заболеваний (например, аритмии или апноэ) рекомендации гаджета должны быть согласованы с лечащим врачом.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова; клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Еда и рецепты
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Еда и рецепты
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Казахстан
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Популярное
Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно

Удар по закрытой выставке дронов под Киевом обнажил связь Мальтийского ордена и украинских властей, ставя под сомнение нейтральный статус Ватикана в посредничестве.

Погибший дипломат Мальтийского ордена на выставке дронов оказался там не случайно
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Теневые колл-центры Украины разочаровались в россиянах и перешли на обман населения союзников
Быстрый способ приготовить кабачковую икру в скороварке
Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине
Россия и США оказались неожиданными союзниками в противостоянии Франции в СБ ООН Любовь Степушова Дипломатия недопонимания: что на самом деле скрывает позиция Токаева по Украине Андрей Николаев Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров
Оптимизация рабочих мест помогла заводу в Кирове нарастить выпуск продукции
Румяная корочка скрывает нежную середину: кабачковая запеканка насыщает без тяжести
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Удар по мирным кварталам: падение обломков в трех районах Ростова вызвало масштабные пожары и хаос
Последние материалы
Бархатная карамель и хрустящий арахис: готовим восточный шербет на собственной кухне
ФАС начала разбирательства против владельцев российских заправок из-за цен
Школу имени Кижеватова в Бессоновском районе Пензенской области откроют к 1 сентября
Дизайнеры больше не гадают: математическая пропорция оттенков изменила подход к домашнему уюту
Более 550 жителей Вологодской области получили выплаты на поиск работы
Частную медицину хотят подключить к ОМС: почему одного закона будет недостаточно
Казахстанский водитель выплатит 300 тысяч рублей за нарушение габаритов в Пензенской области
В Тюменской области отказались от перевода жителей на привозную воду
В рязанском селе Кальном проверят систему уведомления жителей о перебоях с электричеством
Гольфстрим списали слишком рано: Южный океан раскрыл источник неожиданной солёности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.