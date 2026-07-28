Лекарство за 9 месяцев вместо 5 лет: как алгоритмы совершили невероятный прорыв в фармакологии

Глобальная медицина переживает масштабную цифровую трансформацию: алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) теперь не просто анализируют данные, но и напрямую участвуют в создании новых препаратов, диагностике опасных состояний и повседневном мониторинге здоровья. Однако вместе с технологическим прорывом растут и риски, связанные с распространением недостоверной информации.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Команда за работой в офисе

Фармацевтический прорыв и диагностика

Технологии генеративного ИИ позволили радикально сократить время поиска новых молекул для будущих лекарств. Компания Insilico Medicine сообщила, что использование алгоритмов в сочетании с современной исследовательской базой сократило срок подготовки кандидата в препарат с привычных 4,5 года до 9-13 месяцев. На текущий момент создано уже 31 потенциальное лекарство, одно из которых проходит вторую фазу клинических испытаний.

В области диагностики также зафиксированы значимые результаты. Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств (FDA) одобрило систему SOMNUM V3.0. Это первое ИИ-решение, способное с точностью более 97% автоматически распознавать три типа апноэ (остановки дыхания во сне): обструктивное, центральное и смешанное. Автоматизация расшифровки полисомнографии поможет врачам быстрее и точнее определять тактику лечения нарушений сна.

"Использование ИИ в диагностике, например, при анализе нарушений сна, значительно снижает риск человеческой ошибки при обработке огромных массивов данных. Однако важно понимать, что результат работы алгоритма — это вспомогательный инструмент. Окончательный диагноз и выбор схемы терапии остаются за врачом, так как ИИ не видит целостной клинической картины конкретного пациента", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Персональные помощники из кармана

Крупные технологические корпорации начали глубокую интеграцию медицинских данных в потребительские гаджеты. Samsung запускает платформу для смартфонов и носимых устройств, которая анализирует сон, активность и показатели состава тела для выдачи советов по образу жизни. OpenAI также начала внедрять функцию Health, позволяющую ChatGPT учитывать данные из Apple Health и электронных медицинских карт, включая результаты анализов и список принимаемых лекарств.

Узкоспециализированные решения показывают еще более высокую эффективность. Исследователи из Китая представили систему PULSE, предназначенную специально для поддержки пациентов с фибрилляцией предсердий. Эта надстройка над популярными языковыми моделями использует актуальные клинические рекомендации. Тесты показали, что PULSE дает более точные, понятные и безопасные ответы по сравнению со стандартными версиями популярных чат-ботов.

Риски: ИИ-врачи и ложные советы

Обратной стороной доступности технологий стало появление "фейковых" специалистов. В Южной Корее зафиксирован всплеск активности YouTube-каналов, где ИИ-персонажи в медицинских халатах дают советы, не имеющие научной базы. Около четверти популярных видео для пожилой аудитории эксплуатируют образ врача для продвижения сомнительных методов лечения и партнерских ссылок на товары.

Область применения ИИ Текущий статус Разработка лекарств Срок сокращен в 4 раза (до 1 года) Диагностика апноэ Точность классификации типов — 97%+ Контент в соцсетях Высокий риск дезинформации через ИИ-аватары

"Доступность медицинских советов от ИИ создает иллюзию безопасности. Самая большая опасность здесь — это самолечение на основе рекомендаций чат-бота или видеоролика. Даже если алгоритм использует клинические рекомендации, он не может оценить ваши противопоказания или взаимодействие разных препаратов в вашем конкретном случае", — подчеркнул клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли использовать ChatGPT для расшифровки анализов?

Хотя новые функции ИИ позволяют анализировать данные из медицинских карт, такие ответы могут содержать ошибки или не учитывать контекст заболевания. Интерпретировать результаты анализов должен только врач.

Насколько безопасны рекомендации ИИ по сну и спорту в смарт-часах?

Для здоровых людей это полезный инструмент коррекции привычек. Однако при наличии диагностированных заболеваний (например, аритмии или апноэ) рекомендации гаджета должны быть согласованы с лечащим врачом.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова ; клинический фармаколог Алексей Рябцев