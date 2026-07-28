Проглотил и забыл: новая капсула на основе оригами заменит ежедневный приём препаратов

Специалисты из Массачусетского технологического института разработали капсулу с развертывающейся конструкцией, которая позволяет доставлять лекарство в организм непрерывно в течение четырех суток. Устройство способно удерживаться в желудке до трех недель, что исключает необходимость ежедневного приема препарата. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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Капсула по принципу оригами

Система представляет собой капсулу со складным внутренним элементом, созданным по принципу оригами. После растворения внешней оболочки в желудке конструкция разворачивается в плоский лист со складками. Такая форма позволила увеличить площадь поверхности носителя относительно его объема, что помогло повысить дозу препарата и точно настроить скорость его высвобождения.

Эффективность разработки проверили в ходе экспериментов на свиньях. Наблюдения показали, что действующее вещество поступало в организм равномерно в течение четырех дней с момента приема. Сама складная конструкция оставалась в полости желудка от одной до трех недель, после чего растворялась и выводилась из организма естественным путем без риска возникновения травм или непроходимости кишечника.

Биофизик Алексей Корнилов поясняет, что подобные системы доставки позволяют поддерживать стабильную концентрацию вещества в крови, избегая резких скачков и падений дозы, которые характерны при обычном приеме таблеток.

Широкий спектр применения

Авторы предполагают, что метод будет полезен при терапии хронических заболеваний, применении антибиотиков или противопаразитарных средств. Регулярная подача препарата предотвращает развитие резистентности — устойчивости организма к лечению, которая часто возникает при несоблюдении графика приема лекарств.

Главным ограничением разработки является объем: капсула может вместить не более 400 мг действующего вещества. Это означает, что технология применима только для препаратов с низкими дозировками. В дальнейшем исследователям предстоит проверить работу системы на людях и оценить возможность увеличения объема доставляемого лекарства.

Экспертная проверка: Алексей Корнилов, биофизик