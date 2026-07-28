Проглотил и забыл: новая капсула на основе оригами заменит ежедневный приём препаратов

Специалисты из Массачусетского технологического института разработали капсулу с развертывающейся конструкцией, которая позволяет доставлять лекарство в организм непрерывно в течение четырех суток. Устройство способно удерживаться в желудке до трех недель, что исключает необходимость ежедневного приема препарата. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Система представляет собой капсулу со складным внутренним элементом, созданным по принципу оригами. После растворения внешней оболочки в желудке конструкция разворачивается в плоский лист со складками. Такая форма позволила увеличить площадь поверхности носителя относительно его объема, что помогло повысить дозу препарата и точно настроить скорость его высвобождения.
Эффективность разработки проверили в ходе экспериментов на свиньях. Наблюдения показали, что действующее вещество поступало в организм равномерно в течение четырех дней с момента приема. Сама складная конструкция оставалась в полости желудка от одной до трех недель, после чего растворялась и выводилась из организма естественным путем без риска возникновения травм или непроходимости кишечника.
Биофизик Алексей Корнилов поясняет, что подобные системы доставки позволяют поддерживать стабильную концентрацию вещества в крови, избегая резких скачков и падений дозы, которые характерны при обычном приеме таблеток.
Авторы предполагают, что метод будет полезен при терапии хронических заболеваний, применении антибиотиков или противопаразитарных средств. Регулярная подача препарата предотвращает развитие резистентности — устойчивости организма к лечению, которая часто возникает при несоблюдении графика приема лекарств.
Главным ограничением разработки является объем: капсула может вместить не более 400 мг действующего вещества. Это означает, что технология применима только для препаратов с низкими дозировками. В дальнейшем исследователям предстоит проверить работу системы на людях и оценить возможность увеличения объема доставляемого лекарства.
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