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Мозг опережает сознание: почему решение принимается задолго до того, как вы успели подумать

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Группа исследователей из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне представила данные, которые ставят под сомнение классическую иерархическую модель работы мозга. Согласно их работе, опубликованной в журнале PNAS, процесс принятия решений начинается в первичных сенсорных зонах значительно раньше, чем считалось до сих пор. Эти выводы могут стать основой для создания нового поколения систем искусственного интеллекта, которые будут не только эффективнее, но и потреблять на порядки меньше энергии.

Мозг
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг

Традиционная нейробиология десятилетиями придерживалась линейной концепции: информация от органов чувств поступает в мозг, проходит через цепочку областей разной сложности и только в лобной коре превращается в осознанное решение. Этот принцип "восходящего потока" лег в основу большинства современных нейросетей. Однако биологический мозг управляется иным механизмом, отточенным миллионами лет эволюции.

Сенсорная кора берет на себя управление

Команда под руководством профессора Юрия Власова провела эксперимент на мышах, помещенных в виртуальный коридор. Животные должны были принимать перцептивные решения (распознавать сигналы и реагировать на них), пока ученые фиксировали активность их нейронов. Результаты оказались неожиданными: признаки формирования решения были обнаружены в первичной соматосенсорной коре (S1) — зоне, которую раньше считали лишь "перевалочным пунктом" для входящих сигналов.

Анализ показал, что зона S1 не просто передает данные дальше, но и сама активно меняет свою работу под влиянием обратной связи от высших центров мозга. Вместо одностороннего движения сигналов исследователи увидели сложную систему двусторонних петель обратной связи. Это означает, что решение — не финальная точка маршрута, а результат непрерывного диалога между "низшими" и "высшими" отделами мозга.

"Обнаружение элементов принятия решений на столь ранних этапах обработки сигналов меняет наше понимание когнитивных процессов. Если классическая модель предполагала строгую очередность, то новые данные указывают на мгновенную интеграцию обратной связи. Это ключевой механизм, который позволяет биологическим системам мгновенно адаптироваться к изменениям среды, экономя время и энергетические ресурсы", — объяснил врач-невролог Артём Синицын.

Уроки биологии для нейросетей

Современные алгоритмы ИИ, несмотря на свою производительность, требуют колоссальных энергозатрат. Биологический интеллект выполняет аналогичные и более сложные задачи, используя энергию, сопоставимую с мощностью слабой лампочки. Разница кроется именно в архитектуре: мозг использует взаимосвязанные контуры, а не линейные слои.

Ученые полагают, что имитация этих "петель обратной связи" позволит создать ИИ нового типа. Вместо того чтобы прогонять гигантские массивы данных через всю цепочку слоев для каждого действия, система сможет модулировать восприятие на ранних этапах, отсекая лишнее и фокусируясь на важном. Это сделает искусственный интеллект более гибким в ситуациях, требующих мгновенной реакции.

Параметр Классическая модель мозга и ИИ Новые данные (модель Власова)
Поток информации Линейный, снизу вверх Двусторонний, с обратной связью
Центр принятия решений Только высшие отделы (кора) Начинается в сенсорных зонах
Энергоэффективность Низкая (из-за избыточных вычислений) Высокая (за счет динамической настройки)

На данном этапе исследование не является готовой инструкцией по сборке процессора нового типа. Это фундаментальный сдвиг в понимании того, как организовано мышление. В ближайшее время команда профессора Власова планирует изучить временные параметры этих сигналов, чтобы понять, как именно петли обратной связи координируют разные уровни обработки данных в динамике.

Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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