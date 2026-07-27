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Пребиотическая клетчатка помогает облегчить боли в коленных суставах

Здоровье

Клетчатка против боли: новое исследование о пользе пребиотиков для суставов

Ежедневный прием пребиотической клетчатки способен существенно уменьшить болевой синдром и улучшить подвижность коленных суставов у пациентов с остеоартритом. К такому выводу пришли исследователи из Ноттингемского университета в ходе клинического испытания INSPIRE. Результаты работы, опубликованные в журнале Nutrients, открывают перспективы использования добавок с инулином как доступного способа поддержки здоровья при износе хрящевой ткани.

Клетчатка
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Клетчатка

Механизм действия: кишечник и суставы

В центре внимания ученых оказался инулин — натуральное пищевое волокно, которое содержится в корне цикория, топинамбуре и других овощах. Это вещество относится к пребиотикам: оно не переваривается в верхних отделах ЖКТ, а служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике.

При расщеплении инулина бактерии синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты, в частности бутират. Это соединение влияет на системные воспалительные процессы и биологические пути передачи боли. Кроме того, участники исследования, принимавшие инулин, продемонстрировали повышенный уровень гормона GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1). Этот гормон не только участвует в регуляции обмена углеводов, но и связан с мышечной силой и восприятием боли центральной нервной системой.

"Связь между состоянием микробиоты и системным воспалением — одно из самых перспективных направлений в современной медицине. Инулин помогает поддерживать популяцию бактерий, которые производят противовоспалительные молекулы, что косвенно облегчает состояние при хронических дегенеративных заболеваниях суставов", — объяснил врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Инулин против физиотерапии: результаты теста

В шестинедельном рандомизированном исследовании приняли участие 117 взрослых с остеоартритом коленного сустава. Их разделили на группы: первая принимала только инулин, вторая занималась цифровой физиотерапией (ЛФК под контролем приложения), третья совмещала оба метода, а четвертая получала плацебо.

Исследование показало, что и инулин, и упражнения эффективно снижают боль. Но у группы, принимавшей клетчатку, были выявлены дополнительные преимущества: снижение общей болевой чувствительности и увеличение силы хвата. Это указывает на комплексное воздействие на нервную систему и мышечную ткань.

Параметр сравнения Инулин Физиотерапия (ЛФК)
Снижение боли в колене Эффективно Эффективно
Улучшение силы мышц Да (подтверждено силой хвата) Незначительно в рамках теста
Процент прекративших участие 3,6% 21%

Существенным фактором стала приверженность лечению. Пациентам было намного проще добавить порцию клетчатки в завтрак или йогурт, чем регулярно выполнять комплекс физических упражнений. Низкий процент "отсева" в группе пребиотиков делает этот метод крайне привлекательным для долговременного контроля заболевания.

Ответы на популярные вопросы

Может ли инулин полностью заменить обезболивающие?

Нет, данные исследования говорят об инулине как о вспомогательном средстве, которое повышает физическую устойчивость и снижает субъективное восприятие боли. Он не является анальгетиком быстрого действия.

Нужно ли отказываться от упражнений в пользу клетчатки?

Ученые подчеркивают, что максимальный эффект дает сочетание методов. Физическая активность необходима для питания суставного хряща, а пребиотики помогают организму лучше справляться с воспалительным фоном.

Кому стоит проявить осторожность?

Любые пребиотики в высоких дозах могут вызывать вздутие живота или дискомфорт у людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК). Начинать прием следует с малых доз.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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