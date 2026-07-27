Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Пермском крае выявлены организаторы мошеннической схемы с фиктивными браками контрактников
Самый прохладный день недели приближается: после него в Москву вернется настоящее лето
Новая школа в Бору объединит учебные классы, пищеблок и зал хореографии
В Красноярске откроют центр протезно-ортопедической помощи и реабилитации
Лимит заправки бензина в Саратовской области может вырасти до 40 литров
Пятнадцать саратовцев стали донорами костного мозга на фестивале национальных культур
В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал
В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи
В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова

Ненависть к себе из-за фильтров достигла предела: специалисты выявили путь к спасению

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Цифровой глянец соцсетей диктует стандарты внешности, которые превращаются в обязательный норматив. Пользователь сверяет свое отражение в зеркале с отретушированным пикселем. Видит разрыв. Фиксирует "дефект". Так рождается установка о собственной неполноценности.

Девушки с телефонами
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушки с телефонами

Тоталитаризм цифрового образа

Проблема не ограничивается недовольством формой носа или весом. Негативный образ тела перекидывается на всю личность. Неприязнь к физической оболочке мутирует в общую ненависть к себе. Это топливо для тревожных расстройств, фобий, депрессии и сбоев пищевого поведения.

"Современная цифровая социальная среда транслирует множество эталонов внешности и образов тела, которые воспринимаются пользователями как обязательные ориентиры. Демонстрация идеализированного контента в социальных сетях часто приводит к выявлению несоответствия собственного облика навязанным стандартам", — объяснила директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Вера Никишина.

Психика захламляется чужими шаблонами. Индивид перестает адекватно оценивать реальность. Социальные сети работают как кривое зеркало, где каждый фильтр бьет по самооценке. Система самовосприятия сбоит и выдает ошибку.

Метод детализации: ремонт восприятия

Для выхода из пике психологи предлагают хирургически точный метод — детализацию. Вместо того чтобы смотреть на себя как на общую неудачную картину, нужно дробить восприятие. Руки, ноги, спина — каждый элемент оценивается автономно.

"Акцентирование внимания на тех элементах внешности, которые не вызывают негативных эмоций, позволяет предотвратить переход к деструктивному самовосприятию", — отметила в интервью Pravda.Ru эксперт по общественным процессам Ольга Ларина.

Фокус на нейтральных или позитивных деталях блокирует механизм самобичевания. Это не самообман, а перенастройка оптики. Мы выводим из-под удара те части идентичности, которые еще не отравлены цифровым сравнением.

Тип восприятия Результат для психики
Обобщение (сравнение с эталоном) Депрессия, РПП, чувство неполноценности
Детализация (независимая оценка) Снижение тревоги, стабилизация самооценки

Здоровье против картинки

Нужно четко разграничить цели. Зачем вам ваше тело? Если задача — реальное здоровье и личный комфорт, то цифровые идолы идут лесом. Ориентация на искусственный рендер в соцсетях — это тупиковая стратегия, которая сжигает ресурсы мозга впустую.

"Если приоритетом является поддержание здоровья и достижение субъективного благополучия, то ориентация на искусственные эталоны из цифровой среды не является конструктивной стратегией", — подчеркнул в комментарии для Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Выбор прост: либо вы строите жизнь вокруг своего самочувствия, либо тратите ее на погоню за призраком, созданным маркетинговым отделом техногигантов. Психическая устойчивость начинается там, где заканчивается вера в безупречность экранного образа.

Ответы на популярные вопросы о восприятии тела

Почему соцсети так сильно влияют на самооценку?

Мозг воспринимает повторяющиеся визуальные образы как доминирующую норму, игнорируя их искусственное происхождение.

К чему ведет хроническое недовольство внешностью?

Это прямой путь к депрессии и расстройствам пищевого поведения. Личность начинает восприниматься как дефектная целиком.

Как работает метод детализации?

Вы оцениваете части тела отдельно. Одобрение даже одного элемента (например, кистей рук) разрушает монолит негативного самовосприятия.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по международной политике Ольга Ларина, политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Минск
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Авто
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Первые 14 дней решают всё: ошибка после уборки чеснока может погубить весь урожай зимой
Тысячи лет никто не верил этой легенде, пока над древней гробницей не нашли смертельный след
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Колбаса рядом не лежала: пряный засол сала довёл вкус до идеальной нежности и вкуса
Последние материалы
В Набережных Челнах на месте завода бетонов построят жилой квартал
В Карелии пройдет фестиваль судостроения с гонкой вокруг острова Кижи
В Кирове заменили изношенный коллектор 1970-х годов на улице Романа Ердякова
Сумма ущерба от протечек кровли почти полностью перекрыла годовую прибыль УК
Целый пучок ранней зелени, яйцо и сыр: готовим сытный заливной пирог без лишних хлопот
Риски вакцинации против денге: почему отсутствие антител стало угрозой
Первая секунда после звонка мошенников: экстренный алгоритм для спасения денег
Мягкая земля без лишней перекопки: простой метод сделать почву мягкой к следующей весне
Азот в июле погубит пышный куст: правильная подкормка пионов после цветения
Три концертных зала появятся в обновленной Тамбовской филармонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.