Ошибочный выбор для красоты: к чему может привести самоназначение кальция в таблетках

Многие покупают добавки с кальцием в надежде укрепить ногти или остановить выпадение волос, но на практике этот микроэлемент работает совершенно иначе. Привычка пить таблетки без назначения врача не только бесполезна для внешней красоты, но и создает серьезную нагрузку на сердце и почки, нарушая баланс других важных веществ в организме.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Блистер с таблетками

Почему кальций не спасет волосы и ногти

Распространенное мнение о том, что кальций является строительным материалом для волос, — это заблуждение. Основу ногтевой пластины и волосяного стержня составляет белок кератин, прочность которого обеспечивают аминокислоты с содержанием серы. В их химическом составе места для кальция просто нет.

"Если выпить таблетку кальция, она уйдет в костную ткань или останется в кровотоке, но никак не приклеится к секущимся кончикам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог Елена Воронина.

Для зубов такие добавки тоже практически бесполезны, если человек уже вышел из подросткового возраста. Эмаль полностью формируется к 15 годам, и после этого срока она нуждается не в подпитке изнутри через желудок, а прежде всего во фторе, который поступает местно из зубных паст. Попытки изменить структуру сложившейся ткани таблетками — это напрасная трата ресурсов, которая может скрыть другие важные действия по уходу за собой.

Скрытая угроза для сосудов и почек

Бесконтрольное употребление минерала приводит к резким скачкам его концентрации в крови, которые сохраняются до восьми часов после приема капсулы. Тот самый секрет кроется в накопительном эффекте: если пить препарат годами без реального дефицита, риск столкнуться с патологиями сердечно-сосудистой системы возрастает на 20–30%. Лишний минерал просто оседает на стенках сосудов, делая их жесткими.

"Избыток микроэлементов часто провоцирует образование камней в почках, причем вероятность такого исхода повышается на 20 процентов при регулярном самоназначении добавок", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Андрей Грачев.

Вместо аптечных упаковок лучше обратить внимание на привычный рацион. Творог, свежая зелень, орехи и рыба поставляют организму кальций в той форме, которая усваивается естественным путем. Однако даже горы молочных продуктов не дадут результата без витамина D — именно он служит проводником, позволяющим извлекать пользу из еды. Этот процесс требует сбалансированного подхода в любом возрасте.

Проблема / Миф Реальный механизм Ломкость ногтей и волос Нужен кератин, белок и цинк, а не кальций Безопасность БАДов Риск камней в почках и повреждения сосудов Укрепление эмали таблетками Эмаль после 15 лет требует защиты фтором Польза кальция для всех Блокирует усвоение железа и цинка

Что на самом деле строит красоту изнутри

Для того чтобы ногти перестали слоиться, а волосы обрели здоровый вид, организму требуются совсем другие вещества. Главными помощниками здесь выступают железо, медь и цинк. Именно они участвуют в синтезе белков, отвечающих за плотность тканей. Получить их можно из морепродуктов, злаков, бобовых и мяса. Важный нюанс: при избытке кальция эти жизненно важные элементы просто перестают всасываться в кишечнике.

"Красота поставляется к клеткам через кровь, а не напрямую из таблеток, поэтому основой всегда должен быть качественный белок в тарелке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Любые попытки корректировать состояние организма с помощью концентрированных смесей могут стать серьезной ошибкой, если предварительно не сдать анализы. Если лабораторные исследования не показывают критического дефицита, обычного полноценного питания вполне достаточно для поддержания здоровья всех систем.

Как добавки блокируют усвоение железа

Одной из скрытых проблем избыточного приема минеральных добавок становится развитие вторичной анемии. Кальций является прямым антагонистом железа — они конкурируют за одни и те же пути усвоения. Если человек одновременно принимает оба вещества, одно из них неизбежно пойдет "на выброс". Это создает риски для тех, кто ищет оптимальное решение для восстановления сил и энергии при бледности кожи или слабости.

Ответы на популярные вопросы о приеме кальция

Поможет ли кальций, если волосы начали сильно выпадать?

Нет, чаще всего причиной выпадения является дефицит железа или белка. Кальций не входит в состав волоса, поэтому его прием в данной ситуации не даст видимого эффекта, а может даже ухудшить усвоение нужных элементов.

Можно ли принимать кальций для профилактики "на всякий случай"?

Это небезопасно. Без подтвержденного анализами дефицита лишний минерал может начать откладываться в почках или на стенках сосудов, что повышает риск сердечных заболеваний и мочекаменной болезни.

Как лучше всего получать кальций для здоровья костей?

Самый правильный путь — через питание. Творог, сыры, кефир, орехи и листовая зелень содержат минерал в связке с другими веществами, которые помогают ему усваиваться правильно и без резких скачков в крови.

Правда ли, что кальций мешает усвоению других витаминов?

Да, он активно блокирует всасывание железа и цинка. Если вы пьете добавки с кальцием бесконтрольно, организм может начать испытывать нехватку этих микроэлементов, что приведет к ломкости ногтей и ухудшению состояния кожи.

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