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Риски вакцинации против денге: почему отсутствие антител стало угрозой

Здоровье » Здравоохранение

В Индии одобрена первая вакцина против лихорадки денге — Qdenga. Однако её внедрение сопровождается серьёзным предупреждением: препарат может быть опасен для детей, которые ранее не сталкивались с этим вирусом. Эксперты опасаются развития эффекта антителозависимого усиления инфекции (ADE), при котором вместо защиты вакцина провоцирует более тяжёлое течение болезни при последующем заражении.

Процедура инъекции/вакцинации в плечо.
Фото: https://pixabay.com by kfuhlert is licensed under Free
Процедура инъекции/вакцинации в плечо.

Механизм риска: почему "чистый" анамнез — противопоказание

Qdenga разработана для защиты от четырёх серотипов вируса денге (DENV-1, 2, 3 и 4). Проблема заключается в том, как иммунная система реагирует на препарат, если в организме ещё нет антител к вирусу. У серонегативных детей (тех, кто не болел ранее) вакцина имитирует первое столкновение с инфекцией. Данные показывают, что это обеспечивает защиту от первого и второго типов вируса, но оставляет уязвимость перед третьим.

Если вакцинированный ребёнок, не имевший "природного" иммунитета, позже заражается другим типом вируса, антитела, выработанные после прививки, могут не нейтрализовать вирус, а, напротив, помочь ему проникнуть в клетки. Это и есть эффект ADE, приводящий к развитию тяжёлых форм лихорадки, требующих экстренной госпитализации.

Группа пациентов Прогноз после вакцинации
Переболевшие денге ранее Усиление существующего иммунитета, снижение риска тяжёлых форм.
Не болевшие ранее Риск тяжёлого течения болезни при будущем контакте с DENV-3.

Рекомендации ВОЗ и индийская стратегия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует использовать вакцины против денге только в регионах с высокой серопревалентностью — там, где большинство населения уже перенесло хотя бы один эпизод заболевания. В Индии ситуация неоднородна: уровень распространения вируса сильно различается от штата к штату.

Индийские власти приняли решение внедрять Qdenga точечно. Препарат будет доступен в районах с наибольшей нагрузкой по заболеваемости, где лабораторно подтверждена циркуляция преимущественно DENV-1 и DENV-2. Главным условием безопасности медики называют обязательный предварительный скрининг: детей без антител к денге прививать запрещено.

"Специфика вируса денге в том, что повторное заражение другим серотипом часто протекает тяжелее первого. Вакцинация серонегативных пациентов фактически создает ложный фундамент: организм 'считает', что уже знаком с вирусом, но при встрече с реальной инфекцией типа DENV-3 иммунный ответ оказывается неадекватным. Поэтому тестирование перед процедурой — не формальность, а способ избежать жизнеугрожающих осложнений", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли делать прививку без анализа на антитела?

Медицинские рекомендации категоричны: нет. Индивидуальный статус пациента (болел или нет ранее) критически важен для оценки безопасности Qdenga.

Заменяет ли вакцинация меры профилактики (репелленты, сетки)?

Нет, вакцина не дает 100% защиты от всех типов вируса и не исключает заражение. Защита от укусов комаров остается основным способом профилактики в эндемичных зонах.

Кому вакцина точно показана?

Детям и взрослым, проживающим в зонах высокого риска, которые уже перенесли подтвержденную лихорадку денге. В этом случае риск ADE минимален, а польза в предотвращении повторного тяжелого случая высока.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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