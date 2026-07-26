Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жительница деревни Калюжки создала агроусадьбу на месте бывшей свалки
Терапевты предупреждают о рисках самолечения анемии без проведения глубокого комплексного обследования
Шторм повредил аттракционы и обрушил электросети в парке "Лога" Ростовской области
Жители Рязани выплатили более 4 миллионов рублей за парковку на газонах
В Перми зафиксировали самую высокую температуру воздуха с 1971 года
Сборные Белоруссии и России разделили золото мужского и женского турниров по хоккею
Отключение холодной воды в Самаре затронет жилые дома и офисные здания
Отключение воды 27 июля в Симферополе: список адресов и время восстановления
Ремонт повреждённых ураганом крыш начнется в Пензенской области 27 июля

Исследование: 60% опекунов не справляются с организацией питания больных родственников

Здоровье

Уход за пожилым родственником часто превращается в сложный диетологический квест. Около 60% семейных опекунов признаются, что не готовы самостоятельно организовать питание близких при хронических заболеваниях. Согласно данным исследования, опубликованного в Journal of Nutrition and Aging, нехватка профессиональных знаний становится критическим фактором, влияющим на здоровье старшего поколения.

Пожилой пациент с ходунками и медсестра
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пожилой пациент с ходунками и медсестра

Ловушки диетического рациона

Когда у пожилого человека диагностируют диабет, сердечную недостаточность или болезни почек, еда перестает быть просто источником энергии. Она превращается в часть терапии. Основная проблема — найти баланс между строгими медицинскими ограничениями и предпочтениями самого человека. Родственники часто сталкиваются с тем, что предписанная диета вызывает у пожилого пациента протест или апатию, что ведет к отказу от еды и потере веса.

Финансовый вопрос также стоит остро. Специализированные продукты, добавки и консультации нутрициологов требуют значительных затрат. В условиях ограниченного бюджета семьи часто переходят на более дешевые, но менее полезные аналоги, что может спровоцировать обострение хронических болезней.

"Рацион пожилого человека требует учета возрастных изменений метаболизма и взаимодействия продуктов с лекарствами. Опекунам важно понимать, что резкое исключение целых групп продуктов без адекватной замены может привести к дефициту белка и витаминов, что усугубит слабость и когнитивные нарушения", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Информационный вакуум в кабинете врача

Исследование, охватившее более 1200 семейных опекунов, выявило системную проблему: дефицит поддержки со стороны медицинских учреждений. Врачи первичного звена во время короткого приема физически не успевают подробно разобрать план питания. В итоге родственники остаются один на один с абстрактными рекомендациями вроде "ограничьте соль" или "следите за сахаром", не понимая, как это реализовать в ежедневном меню.

Инструменты помощи: от чек-листов до технологий

Поскольку потребность в уходе за стареющим населением растет, на помощь приходят цифровые решения и общественные инициативы. Мобильные приложения для отслеживания нутриентов и виртуальные консультации с диетологами помогают адаптировать рекомендации под конкретный случай. Профессиональные сообщества, такие как Академия питания и диетологии, начинают предлагать бесплатные алгоритмы для семейных опекунов, обучающие чтению этикеток и расчету порций.

Проблема Что делать опекуну
Сложные ограничения (соль, сахар, белок) Запрашивать у врача список конкретных разрешенных продуктов
Отказ от еды / плохой аппетит Использовать специи без соли и корректировать текстуру пищи
Недостаток знаний Использовать вебинары и пособия для непрофессионального ухода

Без системного обучения родственников риски для здоровья пожилых людей остаются высокими. Питание — это не просто бытовой вопрос, а базовая часть лечения, требующая такого же серьезного подхода, как и прием медикаментов.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Еда и рецепты
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Садоводство, цветоводство
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Пермский край
ReStore исключили Пермь из списка городов для онлайн-заказов
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Анна Кубарева и Даниил Остапенков выиграли Открытый чемпионат Белоруссии по теннису
Усадьбу графини Ластовской в Белгороде готовы отдать инвестору за один рубль
Связь между лишним весом и уровнем тестостерона у мальчиков
На побережье Массачусетса зафиксировано аномальное количество медуз львиная грива
В деревне Стехново Псковской области приведут в порядок исторический Усадебный парк
Спортивный фестиваль в Великих Луках объединит ветеранов СВО и молодежь
Кабачки можно больше не жарить: духовка дала им вкус с сырной шапочкой и травами
Убийца лишнего веса: как худеть без кухонных весов, изнурения и спортзалов
Новая технология сократит постановку диагноза эндометриоз с десяти лет до нескольких дней
В Минске зафиксирована новая схема телефонного мошенничества с заказными письмами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.