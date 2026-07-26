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Терапевты предупреждают о рисках самолечения анемии без проведения глубокого комплексного обследования

Здоровье

Анемия часто воспринимается как дефицит железа, который можно исправить приемом популярных добавок. Однако медики указывают на опасную тенденцию: бесконтрольное использование препаратов маскирует тяжелые патологии. Эффективная коррекция состояния возможна только после выявления первопричины, которая может скрываться за генетическими нарушениями или поражением внутренних органов.

Анемия в клетках крови
Фото: Own work by Jlabanimation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анемия в клетках крови

Скрытые причины снижения гемоглобина

Хотя дефицит железа остается статистическим лидером среди причин анемии, особенно у детей и женщин репродуктивного возраста, значительный процент случаев связан с иными факторами. Снижение уровня гемоглобина может быть следствием хронических заболеваний почек, при которых нарушается выработка эритропоэтина — гормона, стимулирующего создание эритроцитов.

Генетические нарушения также играют существенную роль. Такие заболевания, как талассемия или серповидноклеточная анемия, требуют принципиально иного подхода к терапии. В этих случаях стандартные протоколы восполнения железа не только бесполезны, но и могут привести к перегрузке организма этим микроэлементом, что токсично для печени и сердца.

"Анемия — это не самостоятельный диагноз, а сигнал организма о системном сбое. Попытка лечить ее только железом без понимания этиологии напоминает перекрашивание фасада у дома с разрушающимся фундаментом. Важно вовремя исключить хронические воспалительные процессы и скрытые генетические патологии", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Риски самолечения препаратами железа

Прием БАДов и лекарств без предварительного обследования часто дает обманчивое временное улучшение. Главная опасность заключается в потере времени: пока пациент пытается поднять уровень ферритина, основное заболевание продолжает прогрессировать. Например, за анемией может скрываться латентная кровопотеря в желудочно-кишечном тракте или онкологический процесс.

Специалисты настаивают на необходимости скрининговых программ и повышения грамотности населения. Раннее обнаружение проблемы позволяет избежать тяжелых осложнений, связанных с гипоксией тканей и избыточной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

Методы точной диагностики

Для разработки тактики лечения недостаточно одного общего анализа крови. Комплексный подход включает сбор подробного анамнеза, развернутый биохимический профиль и, в ряде случаев, генетическое тестирование. Это позволяет отличить дефицитные состояния от анемии хронических заболеваний.

Тип патологии Особенности процесса
Железодефицитная Недостаток поступления или усвоения нутриента
Хроническая почечная Нарушение гормональной регуляции кроветворения
Генетическая (талассемия) Врожденный дефект структуры белка гемоглобина

 

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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