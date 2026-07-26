Пока мы не спим, организм копит жир: как ночной недосып перестраивает метаболизм

Всего полтора часа недосыпа в сутки запускают в организме необратимые изменения метаболизма, приводя к росту жировой ткани уже через полтора месяца. Ученые установили прямую причинно-следственную связь между умеренным ограничением сна и увеличением охвата талии, что подтверждает статус дефицита отдыха как самостоятельного фактора развития ожирения, а не просто побочного эффекта образа жизни.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Как лишний час бодрствования меняет состав тела

Исследование, охватившее взрослых с повышенным кардиометаболическим риском, показало пугающую скорость накопления жира при минимальном сокращении времени отдыха. Участники, которые обычно спали не менее семи часов, в рамках эксперимента сократили это время всего на 90 минут. Результаты шестинедельного цикла зафиксировали чистый прирост массы тела почти на полкилограмма, при этом основной удар пришелся на абдоминальную область.

"Даже если человек не меняет рацион радикально, дефицит сна заставляет организм переходить в режим энергосбережения и накопления. Мы видим, как увеличивается объем жировой ткани, зафиксированный на МРТ, что напрямую коррелирует с рисками для сердца", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Данные магнитно-резонансной томографии подтвердили: объем жировой ткани увеличился в среднем на 0,56 литра. Это доказывает, что хронический недосып из-за работы на износ провоцирует не просто временную отечность, а реальную структурную перестройку тела. Окружность талии испытуемых выросла более чем на полсантиметра всего за 42 дня ограничений.

Гормональный сбой и ловушка малоподвижности

Механизм набора веса оказался связан с биомаркерами энергетического обмена. Ученые зафиксировали подъем уровня лептина — гормона, который в норме должен сигнализировать о насыщении. Однако при постоянном недосыпе развивается резистентность к нему, и мозг перестает считывать сигналы о наличии энергии, требуя новых калорий. Ситуацию усугубляет то, что за внешними изменениями и симптомами обмена веществ скрывается банальная нехватка активности: уставший человек инстинктивно выбирает сидячий образ жизни.

"При нехватке сна время малоподвижного поведения увеличивается почти на 20 минут в день. Это кажется мелочью, но в сумме с гормональным фоном это создает идеальный шторм для метаболизма, когда калории приходят, а тратить их организму просто не на что", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Параллельно с ростом жира часто наблюдается и общее ухудшение самочувствия. Нередко люди пытаются взбодрить себя едой, выбирая быстрые углеводы. Например, частое употребление продуктов, которые считаются источником пустых калорий и постоянного голода, лишь подстегивает рост инсулина на фоне уже имеющегося дефицита сна.

Сон как лекарство: новые протоколы профилактики

Заключение исследователей однозначно: нормализация сна — это не "рекомендация по гигиене", а обязательный терапевтический компонент. Без восстановления полноценного восьмичасового отдыха любые диеты и тренировки будут бороться с физиологическим сопротивлением организма, который настроен на выживание в условиях стрессового бодрствования.

"Для пациентов с лишним весом сон должен стоять в одном ряду с рецептами на препараты. Пока мы не скорректируем циркадные ритмы, мы будем видеть ложные сигналы голода и прогрессирующее ожирение", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Параметр (за 6 недель недосыпа) Средний показатель изменений Масса тела + 0,45 кг Окружность талии + 0,52 см Объем жировой ткани + 0,56 литра Уровень лептина + 2,03 нг/мл

Ответы на популярные вопросы о влиянии сна на вес

Сколько нужно спать, чтобы не полнеть?

Исследование базировалось на норме в 7-8 часов. Сокращение этого времени до 5,5-6 часов уже приводило к заметному росту жировой ткани за короткий срок.

Можно ли компенсировать недосып тренировками?

Эксперимент показал, что нехватка сна сама по себе провоцирует снижение активности. Даже при наличии воли к спорту, гормональный фон (высокий лептин) будет способствовать накоплению жира, а не его сжиганию.

Почему жир растет именно на животе?

Недосып — это хронический стресс. При стрессе организм активно вырабатывает кортизол, который способствует отложению висцерального жира в области талии.

Вернется ли вес в норму после восстановления сна?

Ученые рассматривают сон как важный компонент лечения. Нормализация режима помогает восстановить чувствительность к гормонам сытости, что упрощает процесс похудения.

Читайте также