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Связь между лишним весом и уровнем тестостерона у мальчиков

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Роль отца в физическом и психологическом развитии сына имеет решающее значение, особенно в период полового созревания. О специфике детской андрологии и принципах осознанного отцовства рассказал врач-уролог, андролог и психолог-сексолог Руслан Дорошевич.

Толстый ребёнок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Толстый ребёнок

Специалист отмечает, что в Белоруссии по-прежнему сохраняется традиция приводить мальчиков на медицинские осмотры преимущественно с матерями. Однако для полноценной поддержки подростка в этот период важно присутствие мужчины — отца, дедушки или дяди.

Особенности детской андрологии и страхи родителей

По мнению Руслана Дорошевича, большинство жалоб при посещении уролога связаны с повышенной тревожностью родителей, а не с реальными патологиями. Чаще всего вопросы касаются сроков открытия головки полового члена или его визуального размера.

Врач отмечает, что в 95% случаев беспокойство по поводу размеров органа исходит от матери, в то время как отцов этот вопрос волнует значительно реже.

Влияние лишнего веса на развитие

Одной из главных проблем современного поколения стало детское ожирение. Избыточная жировая ткань вырабатывает эстрогены (женские гормоны), которые подавляют действие тестостерона.

Это приводит к двум последствиям:

  • Половое созревание у мальчиков с лишним весом начинается позже, чем у сверстников.
  • Развивается эффект "скрытого пениса": из-за жирового слоя в области лобка орган визуально уменьшается на 60-70%, хотя фактически развит нормально.

Для поддержания оптимального уровня тестостерона врач рекомендует физическую активность. Достаточно выполнять базовые силовые упражнения (приседания, отжимания, подтягивания) по 5-10 минут 3-4 раза в неделю.

Подгузники и гигиена

Руслан Дорошевич развеял миф о вреде одноразовых подгузников для репродуктивной функции. Сперматогенный эпителий начинает активно развиваться только с трех лет, к этому моменту большинство детей уже не используют памперсы.

Возрастной период Особенности и риски
До 3 лет Использование подгузников безопасно для репродуктивной системы.
После 3 лет Важен отказ от подгузников для формирования рефлекса мочеиспускания.
После 5 лет Неконтролируемое ночное мочеиспускание считается диагнозом "ночной энурез".

Принципы осознанного отцовства

Специалист подчеркивает, что участие отца должно начинаться еще на этапе планирования беременности. Мужчина обеспечивает 50% генетического материала, поэтому подготовка к зачатию обязательна для обоих партнеров.

Также важно общение с плодом: ребенок в утробе распознает низкий тембр мужского голоса, что создает первичную эмоциональную связь между отцом и сыном.

"Семья — это партнерство: папа выступает не как временный помощник, а как полноценный и полноправный участник взаимоотношений", — сказал Руслан Дорошевич.

Врач добавил, что критические замечания матери в адрес отца ("ты неправильно надел одежду", "делаешь слишком долго") отталкивают мужчин от воспитания. Ошибки — это часть личного опыта отца, который требует поддержки.

Ответы на популярные вопросы

Вредны ли памперсы для будущих детей мальчика?

Нет, современные подгузники безопасны. Риски для репродуктивной функции отсутствуют, так как активное развитие соответствующих тканей начинается с трех лет.

Почему у подростка может быть визуально маленький размер полового органа?

Часто причиной является избыточный вес. Жировая ткань в области лобка скрывает орган на 60-70%. В таких случаях коррекция питания и физическая активность возвращают нормальный внешний вид.

Когда стоит беспокоиться о ночном мочеиспускании?

Если ребенок продолжает мочиться в постель после пяти лет, это классифицируется как ночной энурез и требует медицинского внимания.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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