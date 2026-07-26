Связь между лишним весом и уровнем тестостерона у мальчиков

Роль отца в физическом и психологическом развитии сына имеет решающее значение, особенно в период полового созревания. О специфике детской андрологии и принципах осознанного отцовства рассказал врач-уролог, андролог и психолог-сексолог Руслан Дорошевич.
Специалист отмечает, что в Белоруссии по-прежнему сохраняется традиция приводить мальчиков на медицинские осмотры преимущественно с матерями. Однако для полноценной поддержки подростка в этот период важно присутствие мужчины — отца, дедушки или дяди.
По мнению Руслана Дорошевича, большинство жалоб при посещении уролога связаны с повышенной тревожностью родителей, а не с реальными патологиями. Чаще всего вопросы касаются сроков открытия головки полового члена или его визуального размера.
Врач отмечает, что в 95% случаев беспокойство по поводу размеров органа исходит от матери, в то время как отцов этот вопрос волнует значительно реже.
Одной из главных проблем современного поколения стало детское ожирение. Избыточная жировая ткань вырабатывает эстрогены (женские гормоны), которые подавляют действие тестостерона.
Это приводит к двум последствиям:
Для поддержания оптимального уровня тестостерона врач рекомендует физическую активность. Достаточно выполнять базовые силовые упражнения (приседания, отжимания, подтягивания) по 5-10 минут 3-4 раза в неделю.
Руслан Дорошевич развеял миф о вреде одноразовых подгузников для репродуктивной функции. Сперматогенный эпителий начинает активно развиваться только с трех лет, к этому моменту большинство детей уже не используют памперсы.
|Возрастной период
|Особенности и риски
|До 3 лет
|Использование подгузников безопасно для репродуктивной системы.
|После 3 лет
|Важен отказ от подгузников для формирования рефлекса мочеиспускания.
|После 5 лет
|Неконтролируемое ночное мочеиспускание считается диагнозом "ночной энурез".
Специалист подчеркивает, что участие отца должно начинаться еще на этапе планирования беременности. Мужчина обеспечивает 50% генетического материала, поэтому подготовка к зачатию обязательна для обоих партнеров.
Также важно общение с плодом: ребенок в утробе распознает низкий тембр мужского голоса, что создает первичную эмоциональную связь между отцом и сыном.
"Семья — это партнерство: папа выступает не как временный помощник, а как полноценный и полноправный участник взаимоотношений", — сказал Руслан Дорошевич.
Врач добавил, что критические замечания матери в адрес отца ("ты неправильно надел одежду", "делаешь слишком долго") отталкивают мужчин от воспитания. Ошибки — это часть личного опыта отца, который требует поддержки.
Нет, современные подгузники безопасны. Риски для репродуктивной функции отсутствуют, так как активное развитие соответствующих тканей начинается с трех лет.
Часто причиной является избыточный вес. Жировая ткань в области лобка скрывает орган на 60-70%. В таких случаях коррекция питания и физическая активность возвращают нормальный внешний вид.
Если ребенок продолжает мочиться в постель после пяти лет, это классифицируется как ночной энурез и требует медицинского внимания.
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