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Морщинки стали заметнее летом? Простое средство из аптеки может изменить уход за кожей

Здоровье » Красота

Летний зной, кондиционеры и жесткая вода сушат кожу, нарушая её защитный барьер. Стянутость, шелушения и мелкие морщины можно уменьшить: аптечное масло календулы при правильном уходе помогает восстановить баланс влаги и заменить дорогие сыворотки.

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Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Улыбка

Почему календула эффективнее многих сывороток

Цветки календулы богаты каротиноидами и флавоноидами, которые воздействуют на эпидермис комплексно. Легкая текстура масла не забивает поры, что критически важно в период повышенной активности сальных желез. Каротиноиды действуют как естественный экран: они нейтрализуют свободные радикалы, возникающие при инсоляции, и замедляют процессы фотостарения.

"В теплое время года важно отказаться от агрессивных составов. Кожа нуждается в бережном восстановлении и снятии воспалений, с чем отлично справляются природные экстракты, не создавая на поверхности лица парникового эффекта", — отметила в беседе с Pravda.Ru Татьяна Громова.

Как правильно обогатить крем маслом

Для стандартной банки крема объемом 50 мл достаточно одной чайной ложки масла. Увеличение дозировки до двух ложек допустимо лишь для очень сухой кожи, в противном случае нарушится эмульсия, и крем может расслоиться. Перемешивать компоненты следует строго чистой лопаткой до полной однородности. Хранить полученный состав необходимо строго в холодильнике.

"Охлажденный состав обладает бонусом: при утреннем нанесении он работает как лимфодренаж, помогая быстрее убрать утреннюю отечность и сузить капилляры, что критически важно для сохранения четкости овала", — пояснил в беседе с Pravda.Ru Илья Руднев.

Правила нанесения для максимального результата

Обогащенное средство лучше всего работает на слегка увлажненной коже. Это позволяет "запереть" воду в эпидермисе, предотвращая ее испарение. При таком подходе жирного блеска не остается, так как состав распределяется минимально тонким слоем.

"Регулярное использование подобных смесей помогает существенно замедлить формирование мимических складок, даже в зоне вокруг глаз, где кожа наиболее уязвима", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Дарья Никитина.

Ошибка Лайфхак / Результат
Нанесение масла в чистом виде летом Смешивание с кремом для поддержания баланса
Попытка смешивать порции на руках Подготовка смеси в банке для точной дозировки
Игнорирование защиты Обязательный SPF-крем после утреннего ухода

Ответы на популярные вопросы о домашнем уходе

Можно ли использовать такую смесь обладателям жирной кожи?

Да, масло календулы обладает бактерицидными свойствами и помогает контролировать себовыделение, не засоряя поры.

Как быстро виден эффект от применения?

Шелушение и чувство стянутости уходят через 2-3 дня, а через две недели наблюдается выравнивание микрорельефа.

Безопасно ли использовать этот метод при активном солнце?

Да, но только в паре с качественным солнцезащитным кремом, так как антиоксиданты лишь усиливают сопротивляемость клеток УФ-стрессу.

Сколько хранится готовая смесь?

Смесь сохраняет свои свойства при хранении в холодильнике не более 30 дней.

Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по уходовой косметике Дарья Никитина
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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