Летняя жара и пот больше не страшны: проверенный аптечный метод удивляет результатом

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Здоровье » Красота

В жаркие дни привычные антиперспиранты часто перестают справляться с нагрузкой, оставляя следы на одежде и вызывая дискомфорт. Вместо того чтобы пробовать новые дорогостоящие стики, стоит обратить внимание на проверенные аптечные средства. Грамотный подход к гигиене и использование аптечных формул позволяют сохранить естественную свежесть, избегая при этом агрессивного воздействия на чувствительную зону подмышек и решая проблему избыточной влажности на корню.

дезодорант
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дезодорант

Механизм действия аптечных средств

Одним из самых эффективных и недорогих средств считается паста Теймурова. Изначально этот состав разрабатывали для ухода за стопами, однако его компоненты идеально подходят для зоны подмышек, где часто нарушается микробиом кожи.

В составе содержатся салициловая и борная кислоты, оксид цинка, тальк и метенамин. Эти вещества нейтрализуют бактерии, провоцирующие неприятный запах, и абсорбируют излишки влаги.

"Важно понимать, что многие люди совершают критическую ошибку в ванной, забывая о других зонах тела, где также скапливаются бактерии, поэтому одного дезодоранта недостаточно для полной гигиены", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по уходу за кожей Татьяна Громова.

Правила безопасного нанесения

Использование подобных паст требует дисциплины: средство наносят вечером на чистую, абсолютно сухую кожу. Чтобы избежать раздражения, не рекомендуется интенсивно втирать состав. Утром остатки пасты достаточно смыть теплой водой.

Подобный лайфхак по борьбе с запахом позволяет забыть о влажности на весь последующий день. Не стоит наносить продукт сразу после бритья, лучше выдержать паузу в несколько часов.

"Регулярное использование активных аптечных средств требует отдыха для эпидермиса, чтобы не нарушить барьерные функции кожных покровов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru дерматокосметолог Илья Руднев.

Ошибка при уходе Правильный подход
Нанесение на влажную кожу Тщательное просушивание полотенцем
Ежедневное использование паст Курсовое применение до 3 раз в неделю
Использование после бритья Пауза после депиляции от 4-6 часов

Мягкие альтернативы для чувствительной кожи

Тем, чья кожа остро реагирует на салициловую кислоту, подойдут более щадящие варианты. Цинковая мазь отлично справляется с влажностью, не вызывая аллергических реакций. Также стоит обратить внимание на продукты с экстрактами коры дуба или шалфея.

Подобные натуральные средства эффективно поддерживают гигиену при выборе летнего ухода. Необходимо помнить о противопоказаниях: беременным женщинам и подросткам до 16 лет подобные препараты использовать не стоит.

"Выбор косметических средств для тела должен базироваться не только на их эффективности, но и на безопасности состава для вашего конкретного типа кожи", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по составам косметики Алина Чернова.

Ответы на популярные вопросы о борьбе с потоотделением

Можно ли использовать пасту Теймурова ежедневно?

Нет, средство предназначено для курсового применения не более трех раз в неделю с обязательными перерывами.

Почему важно наносить средство именно на ночь?

Ночное время позволяет активным компонентам воздействовать на поры в спокойном состоянии, что значительно повышает эффективность профилактики неприятного запаха.

Что делать при чувствительной коже подмышек?

Лучше отдать предпочтение цинковым мазям или средствам на базе растительных экстрактов коры дуба.

Нужно ли перед использованием советоваться с врачом?

Да, консультация дерматолога необходима, особенно при наличии хронических заболеваний или склонности к аллергическим реакциям.

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Экспертная проверка: косметолог-эстетист Татьяна Громова, дерматокосметолог Илья Руднев, эксперт по составам косметики Алина Чернова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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