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Эти лоферы будут носить все осенью 2026: 5 главных трендов, которые уже захватили подиумы

Здоровье » Красота

Подготовка к смене сезона начинается задолго до первых холодов, и ключевым элементом осеннего гардероба традиционно становятся лоферы. В сезоне осень-зима 2026/27 дизайнеры переосмыслили этот предмет обуви, сделав ставку на сочетание маскулинных силуэтов с неожиданными материалами и формами. Чтобы составить актуальный образ, стоит разобраться в главных трендах — от практичных резиновых моделей до элегантных решений из замши.

Девушка в бермудах и лоферах
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в бермудах и лоферах

Замшевые лоферы: эстетика ранней осени

Ранняя осень позволяет носить модели из мягких фактур, благородно дополняющих многослойные комплекты. Замшевые лоферы в нейтральной палитре — кофейном, бежевом или хаки — становятся базой для повседневного стиля.

Как и в случае с лёгким пальто, здесь важно правильно расставить акценты, чтобы образ выглядел целостно и утонченно.

"При выборе замши для городской обуви крайне важен правильный уход с первых дней носки. Использование влагозащитных пропиток позволяет сохранить внешний вид материала даже при переменчивой осенней погоде", — отметила в беседе с Pravda.Ru Яна Климова.

Женственность в деталях: модели на каблуке

Возвращение эстетики миллениалов вновь вывело в топ лоферы на каблуке. Этот гибрид позволяет соединить строгий мужской крой с мягкими линиями, создавая идеальное дополнение к образу с укороченными брюками или классическими юбками.

Важно следить за гигиеной стоп, так как закрытая обувь на каблуке создает дополнительную нагрузку, поэтому стоит использовать деликатные средства для сохранения свежести в течение дня.

Лоферы-мюли: возвращение стильных гибридов

Модель без пятки переживает триумфальное возвращение, напоминая о модных предпочтениях десятилетней давности. Эти лоферы универсальны: они гармонируют как с нарядными платьями, так и с джинсами прямого кроя. Часто их дополняют с помощью такого аксессуара, как кружевные микроноски, что придает комплекту легкости.

"Комбинирование винтажных элементов с современным кроем — главный вектор сезона. Лоферы без пятки идеально вписываются в концепцию расслабленной городской элегантности", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Марина Кузьмина.

Резиновые подошвы: практичность в дизайне

Для дождливой осени дизайнеры предлагают модели с массивной резиновой подошвой. Такой контраст между аскетичным "верхом" и неформальной основой выглядит органично. Подобные решения в обуви часто вдохновлены историческими моделями, переосмысленными через призму современных технологий защиты от влаги.

Геометрия стиля: квадратный мыс

Строгий квадратный мыс становится доминирующей формой в коллекциях 2026 года. Эта геометрия способна уравновесить как деловой костюм, так и романтичное платье. Квадратный нос добавляет образу архитектурности, делая аутфит более уверенным и выверенным.

"Геометричный мыс в обуви — отличное решение для коррекции силуэта стопы. Это визуально структурирует образ, делая его более собранным и завершенным", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Лилит Арутюнян.

Ошибка Совет/Результат
Ношение замши в ливень Использование водоотталкивающего спрея для защиты кожи
Игнорирование комфорта стоп Применение специальных гигиенических средств
Выбор обуви без учета пропорций Балансировка длины брюк с типом лоферов

Ответы на популярные вопросы о выборе лоферов

Как сочетать лоферы с носками в 2026 году?

Сейчас в тренде акцентные детали, такие как кружевные носки, которые позволяют сделать образ более женственным и интересным.

Подходит ли квадратный мыс для повседневных образов?

Более того, он гармонично дополняет любые ансамбли, добавляя им строгой геометрии, что особенно заметно в сочетании с формальными деловыми костюмами.

Стоит ли выбирать резиновые модели для офиса?

Аскетичный верх делает их вполне применимыми для офисных будней, если дресс-код допускает легкий налет несерьезности в дизайне обуви.

Как ухаживать за лоферами осенью?

Важно чередовать несколько пар, давая каждой модели просохнуть, и использовать средства, соответствующие типу материала — замши, кожи или синтетики.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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