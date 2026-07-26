Ясный ум при полной патологии: найден скрытый щит, не дающий разрушительным белкам убить память

Международная группа ученых из Бельгии и Великобритании под руководством профессора Барта Де Струпера обнаружила биологический механизм, определяющий, разовьется ли у человека деменция при наличии признаков болезни Альцгеймера. Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что ключевую роль в защите мозга играют микроглия — клетки собственной иммунной системы мозга.

Фото: ru.freepik.com is licensed under public domain Пожилой человек

Почему патология не всегда означает болезнь

Болезнь Альцгеймера традиционно связывают с накоплением в тканях мозга двух типов белков: бляшек амилоида-бета и клубков тау-белка. Однако патологоанатомические данные давно указывают на парадокс: у некоторых людей при жизни сохраняется острый ум и прекрасная память, несмотря на то, что их мозг буквально усеян этими токсичными структурами.

Ученые проанализировали ткани мозга доноров разных возрастных групп, включая когнитивно здоровых долгожителей перешагнувших 100-летний рубеж. Оказалось, что критическое значение имеет не само наличие белков, а то, как на них реагируют клетки микроглии. Эти клетки выполняют функции "санитаров" и защитников мозга, но их поведение может меняться от защитного до разрушительного.

Переломный момент: роль микроглии

Используя методы пространственной транскриптомики и секвенирования отдельных клеток, исследователи выделили шесть стадий прогрессирования болезни. Главный биологический сдвиг происходит в момент перехода от накопления амилоидных бляшек к появлению тау-патологии, которая напрямую ведет к гибели нейронов.

На ранних стадиях микроглия переходит в активное воспалительное состояние, пытаясь бороться с амилоидом. Однако позже наступает критическая фаза: клетки начинают выполнять функцию презентации антигена (представление молекулярного мусора другим иммунным структурам). Именно этот переход совпадает с началом масштабного повреждения тканей мозга и развитием симптомов деменции.

"Данное исследование подтверждает, что когнитивное здоровье при болезни Альцгеймера зависит не только от количества повреждающего белка, но и от иммунного ответа организма. Способность мозга сдерживать переход микроглии в агрессивное состояние может быть ключом к предотвращению деменции", — подчеркнул врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын.

Два сценария биологической устойчивости

Анализ тканей мозга людей старше 80 и 100 лет показал, что существует как минимум два пути природной защиты от деменции:

Группа доноров Механизм устойчивости Здоровые люди 80+ лет Иммунные клетки остаются в раннем состоянии, не переходя к фазе, связанной с тау-белком. Долгожители 100+ лет Активируют поздние иммунные программы, но делают это без связи с разрушительным тау-белком.

Это означает, что устойчивость — это не просто отсутствие патологии, а активный контроль мозга над своими защитными реакциями. У долгожителей мозг адаптируется к присутствию амилоида таким образом, что воспаление не перерастает в нейродегенерацию.

Перспективы терапии

Результаты работы меняют вектор разработки лекарств. Вместо того чтобы пытаться полностью очистить мозг от амилоидных бляшек (что не всегда приводит к восстановлению памяти), ученые предлагают сфокусироваться на управлении состояниями микроглии. Целью может стать сохранение полезной активности иммунных клеток на ранних этапах или блокировка их превращения в предвестников гибели нейронов.

Особое внимание исследователи уделяют пути TREM2 — рецептору на поверхности микроглии, который отвечает за распознавание повреждений. Вероятно, адресное воздействие на этот белок позволит "перенаправить" иммунный ответ и продлить период когнитивного здоровья человека даже при наличии биологических признаков болезни Альцгеймера.

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Экспертная проверка: врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации врач-невролог, специалист по инсульту, деменции и неврологической реабилитации Артём Синицын