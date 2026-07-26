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Набор веса у подростков: где проходит грань между нормой развития и болезнью

Здоровье » Здоровье и профилактика

Постепенное увеличение массы тела у подростков — естественный этап развития. В период полового созревания организм активно запасает ресурсы для роста костей, формирования мышечной ткани и гормональной перестройки. Педиатры подчеркивают: сам по себе факт прибавки на весах не должен становиться поводом для паники, если процесс протекает гармонично.

Толстый ребёнок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Толстый ребёнок

Однако грань между физиологической нормой и началом патологического процесса бывает тонкой. Родителям важно понимать, что "скачок" веса может быть как признаком взросления, так и сигналом о сбое в работе эндокринной системы. Ключевым фактором здесь является не столько цифра на весах, сколько распределение тканей и общее самочувствие ребенка.

Когда прибавка в весе перестает быть нормой

Специалисты выделяют ряд признаков, которые указывают на необходимость медицинской консультации. Основная опасность заключается в риске развития ожирения и сопутствующих метаболических нарушений, которые в подростковом возрасте закрепляются быстрее, чем у взрослых.

Насторожить должны следующие проявления:

  • Резкий, скачкообразный набор веса, который невозможно объяснить изменением рациона;
  • Локальные жировые отложения: специфические "валики" в области шеи, в подмышечных впадинах или выраженный объем в зоне живота;
  • Заметное снижение выносливости и отказ от привычной физической активности;
  • Косвенные признаки нарушения обмена веществ (например, появление растяжек-стрий на коже, изменение пигментации в складках тела).

"В подростковом периоде вес растет за счет увеличения плотности костей и объема мышц, что абсолютно нормально. Но если подкожно-жировая клетчатка начинает нарастать избыточно, особенно на фоне вялости, это может свидетельствовать о гормональном дисбалансе. Важно вовремя провести обследование, чтобы исключить инсулинорезистентность или нарушения функции щитовидной железы, которые часто маскируются под обычную 'подростковую припухлость'", — объяснила врач-педиатр Елена Сафонова.

Диагностика и тактика действий

При обнаружении тревожных симптомов первым шагом должно стать обращение к педиатру или эндокринологу. Врач оценит индекс массы тела с учетом возрастных центильных таблиц и, при необходимости, назначит лабораторные исследования крови на сахар и гормональный профиль. Самостоятельно сажать подростка на жесткие диеты опасно: дефицит нутриентов в период роста может привести к необратимым последствиям для скелета и нервной системы.

Ситуация Что делать родителям
Равномерный рост, хороший аппетит, высокая активность Наблюдать, поддерживать баланс белков и сложных углеводов
Отечность, одышка, резкое изменение формы лица или шеи Срочно записаться к эндокринологу на обследование гормонального фона
Набор веса на фоне гиподинамии (гаджеты, отсутствие прогулок) Пересмотреть режим дня, внедрить ежедневные физические нагрузки

Коррекция веса у подростков строится не на ограничениях, а на изменении пищевых привычек всей семьи. Важно сместить акцент с калорийности на питательную ценность продуктов и обеспечить достаточный уровень бытовой активности — от прогулок до спортивных секций.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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