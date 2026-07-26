В жару все делают одну и ту же ошибку: как кондиционеры превращаются в источник болезни

Системы кондиционирования, созданные для спасения от зноя, при несоблюдении правил эксплуатации могут стать резервуаром для бактерий Legionella pneumophila. Эти микроорганизмы предпочитают теплую и влажную среду, поэтому внутренние блоки устройств становятся для них идеальным домом. Вдыхание зараженного аэрозоля, выбрасываемого вентилятором, способно привести к тяжелой инфекции, требующей серьезной медицинской помощи, что особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом.
Легионеллы широко распространены в природе, но именно бытовое оборудование часто провоцирует их активное размножение. Внутри блока при работе устройства образуется конденсат, который при отсутствии регулярного обслуживания скапливается в поддонах и фильтрах. Тепло, влага и слои пыли создают защитную среду, позволяющую бактериям выживать в течение длительного времени.
"Бактерия устойчива во внешней среде и быстро распространяется по помещению при включении прибора, что особенно опасно для людей, чей иммунитет не справляется с нагрузкой", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
На начальном этапе легионеллез часто путают с обычной сезонной простудой или ОРВИ. Пациенты жалуются на умеренное повышение температуры, легкое недомогание, першение в горле и заложенность носа. Однако, в отличие от простых инфекций дыхательных путей, легионеллез при неправильном лечении может быстро прогрессировать, приходя к развитию внебольничной пневмонии, которую врачи выявляют лишь спецметодами.
Главная мера защиты — отказ от фанатичного охлаждения. Когда человек входит в комнату с улицы после изнуряющей жары, охлаждение ниже +16 градусов провоцирует спазм сосудов слизистой. В результате защитные клетки организма теряют мобильность и не могут противостоять бактериям. Также важно следить за режимом дистанционной работы в закрытых помещениях: нельзя находиться под прямым потоком воздуха весь день.
"Регулярная дезинфекция блоков и фильтров — единственный способ исключить накопление микробов, требующий такого же контроля, как обработка ссадин у детей по всем правилам санитарии", — констатировала в беседе с Pravda.Ru санитарный врач-специалист Надежда Ильина.
|Фактор риска
|Последствие
|Температура ниже +16°C
|Спазм сосудов и местного иммунитета
|Грязные фильтры
|Размножение легионеллы
|Замкнутое помещение
|Высокая концентрация спор
Основной просвет — установка экстремально низкой температуры и пренебрежение графиком чистки фильтров.
Нет, легионелла не передается от человека к человеку. Заражение происходит исключительно через вдыхание частичек воды, где обитают бактерии.
Симптомы схожи с ОРВИ, поэтому самостоятельно поставить диагноз невозможно. Однако если недомогание возникает сразу после включения прибора — это повод для беспокойства.
Старайтесь не сидеть под прямым потоком воздуха и требуйте от администрации регулярного технического обслуживания вентиляционных систем.
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