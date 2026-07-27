Деменция под видом усталости: 5 скрытых симптомов, которые легко списать на старение

Деменция — это не только провалы в памяти или неспособность узнать близких. Коварство заболевания заключается в том, что первые патологические изменения в мозге проявляются через тонкие перемены в поведении, которые часто списывают на усталость или естественные возрастные процессы. Неврологи выделяют группу специфических признаков: от резкой потери уверенности до странных нарушений сна, которые позволяют заметить проблему на этапе, когда медикаментозная поддержка еще максимально эффективна.
Первые сигналы когнитивного распада часто маскируются под психологические проблемы. Человек, который раньше был душой компании, внезапно становится замкнутым и теряет интерес к привычным хобби. Это не просто плохое настроение — это симптом того, что мозгу становится всё сложнее обрабатывать социальные взаимодействия. Социальная изоляция, к которой склонны такие пациенты, лишь усугубляет ситуацию, вызывая нарастающее чувство тревоги.
“Резкое снижение социальной активности часто связано с тем, что человек подсознательно чувствует свои когнитивные дефициты и старается избегать ситуаций, где они могут стать заметны окружающим”, — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Потеря уверенности в себе также входит в число малоизвестных признаков деменции. Пациенту становится трудно принимать даже простые бытовые решения, что существенно меняет его личность. Если такие перемены сопровождаются потерей интереса к работе, стоит внимательно проанализировать состояние здоровья в целом.
Одним из наиболее достоверных признаков развивающегося недуга является утрата способности распоряжаться финансами. Проблемы с пониманием ценности денег, сложности при оплате счетов или ведении семейного бюджета указывают на поражение лобных долей мозга. Человек может перестать ориентироваться в датах и временах года, что делает его поведение дезориентированным в пространстве и времени.
“Финансовая неграмотность, возникшая внезапно у взрослого человека, — это серьезный повод для скрининга. Мозг перестает удерживать сложные абстрактные цепочки, связанные с расчетами”, — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Ночные симптомы заслуживают отдельного внимания. Яркие, пугающие сны или резкое нарушение ритма сна и бодрствования часто предшествуют классической потере памяти. Пока специалисты Роспотребнадзора следят за инфекционной безопасностью, неврологи призывают следить за качеством отдыха у пожилых людей, так как именно во сне происходит очистка мозга от токсичных белков.
Важно понимать, что когнитивные сбои могут быть временными. На функции памяти часто влияют стресс, депрессивные состояния или гормональная перестройка в период менопаузы. Главное отличие патологии — прогрессирующий характер и глубина изменений. При деменции страдает не только память, но и сама способность обучаться новому и анализировать информацию.
“Тревога и депрессия могут имитировать деменцию, создавая так называемую псевдодеменцию. Но если это органическое поражение мозга, то никакие антидепрессанты не вернут прежнюю остроту ума без специфической терапии”, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.
|Симптом
|Особенности при деменции
|Отношение к деньгам
|Неспособность планировать бюджет и понимать номинал купюр
|Социальная жизнь
|Полная потеря интереса к друзьям и давним увлечениям
|Ночной отдых
|Появление аномально ярких, реалистичных сновидений
|Принятие решений
|Трудности даже в выборе одежды по погоде или продуктов
Да, но при болезни умственные способности снижаются значительно быстрее и сильнее, мешая выполнять повседневные дела.
Это связано с дегенеративными процессами в стволе мозга и нарушением фазы быстрого сна, что часто предшествует когнитивному спаду.
Может. Именно поэтому при появлении замкнутости важна дифференциальная диагностика у невролога и психиатра.
Необходимо минимизировать социальную изоляцию и сохранить привычное, знакомое пространство дома, чтобы снизить уровень тревожности.
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