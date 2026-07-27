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Деменция под видом усталости: 5 скрытых симптомов, которые легко списать на старение

Здоровье

Деменция — это не только провалы в памяти или неспособность узнать близких. Коварство заболевания заключается в том, что первые патологические изменения в мозге проявляются через тонкие перемены в поведении, которые часто списывают на усталость или естественные возрастные процессы. Неврологи выделяют группу специфических признаков: от резкой потери уверенности до странных нарушений сна, которые позволяют заметить проблему на этапе, когда медикаментозная поддержка еще максимально эффективна.

Деменция
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Деменция

Поведенческие маркеры: за пределами забывчивости

Первые сигналы когнитивного распада часто маскируются под психологические проблемы. Человек, который раньше был душой компании, внезапно становится замкнутым и теряет интерес к привычным хобби. Это не просто плохое настроение — это симптом того, что мозгу становится всё сложнее обрабатывать социальные взаимодействия. Социальная изоляция, к которой склонны такие пациенты, лишь усугубляет ситуацию, вызывая нарастающее чувство тревоги.

“Резкое снижение социальной активности часто связано с тем, что человек подсознательно чувствует свои когнитивные дефициты и старается избегать ситуаций, где они могут стать заметны окружающим”, — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Потеря уверенности в себе также входит в число малоизвестных признаков деменции. Пациенту становится трудно принимать даже простые бытовые решения, что существенно меняет его личность. Если такие перемены сопровождаются потерей интереса к работе, стоит внимательно проанализировать состояние здоровья в целом.

Деньги и сон: неожиданные индикаторы болезни

Одним из наиболее достоверных признаков развивающегося недуга является утрата способности распоряжаться финансами. Проблемы с пониманием ценности денег, сложности при оплате счетов или ведении семейного бюджета указывают на поражение лобных долей мозга. Человек может перестать ориентироваться в датах и временах года, что делает его поведение дезориентированным в пространстве и времени.

“Финансовая неграмотность, возникшая внезапно у взрослого человека, — это серьезный повод для скрининга. Мозг перестает удерживать сложные абстрактные цепочки, связанные с расчетами”, — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ночные симптомы заслуживают отдельного внимания. Яркие, пугающие сны или резкое нарушение ритма сна и бодрствования часто предшествуют классической потере памяти. Пока специалисты Роспотребнадзора следят за инфекционной безопасностью, неврологи призывают следить за качеством отдыха у пожилых людей, так как именно во сне происходит очистка мозга от токсичных белков.

Как отличить болезнь от стресса и менопаузы

Важно понимать, что когнитивные сбои могут быть временными. На функции памяти часто влияют стресс, депрессивные состояния или гормональная перестройка в период менопаузы. Главное отличие патологии — прогрессирующий характер и глубина изменений. При деменции страдает не только память, но и сама способность обучаться новому и анализировать информацию.

“Тревога и депрессия могут имитировать деменцию, создавая так называемую псевдодеменцию. Но если это органическое поражение мозга, то никакие антидепрессанты не вернут прежнюю остроту ума без специфической терапии”, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Симптом Особенности при деменции
Отношение к деньгам Неспособность планировать бюджет и понимать номинал купюр
Социальная жизнь Полная потеря интереса к друзьям и давним увлечениям
Ночной отдых Появление аномально ярких, реалистичных сновидений
Принятие решений Трудности даже в выборе одежды по погоде или продуктов

Ответы на популярные вопросы о симптомах деменции

Можно ли спутать деменцию с обычным старением?

Да, но при болезни умственные способности снижаются значительно быстрее и сильнее, мешая выполнять повседневные дела.

Почему при деменции снятся яркие сны?

Это связано с дегенеративными процессами в стволе мозга и нарушением фазы быстрого сна, что часто предшествует когнитивному спаду.

Может ли потеря интереса к хобби быть признаком депрессии?

Может. Именно поэтому при появлении замкнутости важна дифференциальная диагностика у невролога и психиатра.

Как помочь человеку, если диагноз подтвержден?

Необходимо минимизировать социальную изоляцию и сохранить привычное, знакомое пространство дома, чтобы снизить уровень тревожности.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова, врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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