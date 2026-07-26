Перегрузка из шейкера: чем опасен протеиновый коктейль для любителей фитнеса

Стремление быстро нарастить мышечную массу часто заставляет спортсменов-любителей пересматривать свой рацион в пользу белковых добавок. Однако избыток протеина в виде порошковых коктейлей может оказаться не только бесполезным, но и опасным для внутренних органов. Организм обычного человека, не занимающегося профессиональным спортом, вполне способен получать необходимую норму аминокислот из привычных продуктов, в то время как искусственное завышение показателей белка создает критическую нагрузку на системы фильтрации.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Протеиновый порошок насыпается в чашку

Норма белка: сколько нужно человеку на самом деле

Для поддержания физической формы и здоровья большинству взрослых людей достаточно получать около 0,8 грамма белка на каждый килограмм массы тела. Это означает, что для женщины весом 65 кг суточная норма составляет всего 52 г, а для мужчины весом 85 кг — 68 г. Такие показатели легко достижимы при сбалансированном питании. Тем не менее, многие ошибочно полагают, что чем больше белка поступит в организм, тем быстрее наступит прогресс в тренировках.

„Учёные нашли связь, но это ещё не означает, что один фактор напрямую вызывает другой. Если человек увлекается физнагрузками и забывает о качестве отдыха, его метаболизм начинает работать со сбоями, и никакие дозы протеина не спасут ситуацию без должного восстановления“, — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Скрытая угроза для почек и печени

Главная проблема протеиновых концентратов заключается в их избыточности. Организм не умеет хранить лишний белок про запас — всё, что не пошло на „строительство“ клеток, должно быть переработано и выведено. Этот процесс ложится тяжелым бременем на выделительную систему. Если бесконтрольно употреблять добавки, со временем это может привести к структурным изменениям в тканях органов.

Особую осторожность стоит проявлять тем, кто уже имеет хронические заболевания. Даже незначительно сниженная функция почек на фоне высокобелковой диеты может спровоцировать быстрое ухудшение состояния. Большие порции синтетического белка вынуждают почки работать на износ, а продукты распада аминокислот создают токсическую нагрузку на печень. Это особенно критично, когда человек не следит за общим состоянием органов и игнорирует чекапы.

„На развитие болезни обычно влияет сразу несколько причин. Часто люди начинают пить БАДы, не проверив здоровье щитовидной железы или почек, что в сочетании с протеиновой перегрузкой дает непредсказуемый результат“, — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Природная альтернатива порошкам

Обычные продукты питания обеспечивают организм всеми необходимыми аминокислотами в наиболее доступной форме. Например, одно куриное яйцо содержит 6 г чистого белка, порция творога — около 13 г, а кусок лосося — целых 20 г. Диетолог Василиса Пономарева отмечает, что при регулярном включении в рацион мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов потребность в добавках исчезает сама собой.

Кроме того, натуральная пища содержит жиры, витамины и микроэлементы, которые помогают белку усваиваться правильно. В порошковых коктейлях эти связи часто разрушены или заменены искусственными аналогами. Чрезмерное увлечение фитнес-диетами иногда заставляет людей отказываться от полезных привычек, таких как прием витамина С, который критически важен для синтеза собственного коллагена и прочности сосудов.

„Важно понимать, что избыток белка может нарушить кислотно-щелочной баланс. Некоторые пытаются исправить это, употребляя лимонную воду натощак, но при проблемах с ЖКТ, вызванных диетой, такие меры могут лишь усилить дискомфорт“, — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Источник белка Особенности влияния на организм Протеиновый порошок Риск перегрузки почек и печени из-за высокой концентрации Куриные яйца Эталонный аминокислотный профиль, легкое усвоение Творог и молочные продукты Постепенное высвобождение белка, поддержка костной ткани Лосось и жирная рыба Совмещает качественный белок и полезные жирные кислоты

Ответы на популярные вопросы о протеиновых добавках

Кому действительно нужны протеиновые коктейли?

Они могут быть полезны только профессиональным спортсменам в периоды экстремальных нагрузок, когда физически невозможно получить нужный объем нутриентов из твердой пищи без перегрузки желудка.

Чем опасен избыток белка для почек?

Почки вынуждены фильтровать огромное количество азотистых соединений. Длительная перегрузка приводит к повышению внутрипочечного давления и риску развития мочекаменной болезни или недостаточности.

Можно ли принимать протеин, если есть лишний вес?

Бесконтрольный прием протеина часто сопровождается скрытым дефицитом сна и стрессом, что заставляет мозг включать режим накопления жира. Сам по себе белок не сжигает жир.

Как понять, что белка в рационе слишком много?

Косвенными признаками могут быть тяжесть в правом подреберье, изменение цвета мочи, специфический запах изо рта и задержка жидкости. При появлении таких симптомов важно провести диагностику внутренних органов.

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