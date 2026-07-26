Пустые калории вместо насыщения: эти макароны считаются самыми вредными для здоровья

Макароны из мягких сортов пшеницы окончательно признаны диетологами и технологами продуктом с нулевой питательной ценностью. В отличие от изделий из твердого зерна, такая паста мгновенно расщепляется до простых сахаров, провоцируя резкие скачки глюкозы и быстрое накопление жировых отложений. По сути, употребление дешевых рожков и лапши равносильно поеданию белого хлеба или выпечки: чувство насыщения исчезает уже через час, а лишние калории остаются в виде лишних сантиметров на талии.

Фото: unsplash.com by Klara Kulikova is licensed under Free to use under the Unsplash License Спагетти

Мягкие сорта: почему это "пустые" калории

Главная проблема макарон из мягких сортов — высокая скорость усвоения. Технологи называют их "быстрыми углеводами", которые не содержат структурных волокон, способных замедлить пищеварение. Если при язвенной болезни рацион требует максимально щадящих продуктов, то для здорового человека такая "мягкая" диета оборачивается метаболическими нарушениями. Крахмал в таких изделиях рыхлый, он быстро превращается в сахар, заставляя поджелудочную железу работать на износ.

"Макароны из мягкой пшеницы практически не дают организму ничего, кроме энергии, которая, если её не потратить сразу, моментально уходит в жировое депо. Это классический пример продукта для набора веса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

ГОСТ и клейковина: как не купить кисель

Разница между качественной пастой и дешевым аналогом кроется в белках. В твердых сортах пшеницы (дурум) содержится высокая концентрация клейковины. Она создает прочный каркас, который удерживает крахмал внутри. В изделиях из мягких сортов клейковины критически мало. При варке такие макароны теряют форму, превращая воду в мутный клейстер. Даже диета при болезнях почек или ЖКТ не подразумевает употребления подобного "клейстера", так как он не несет пользы для микрофлоры.

Согласно государственным стандартам (ГОСТ), содержание мягкой муки в твердой пасте не должно превышать 5%, однако технические условия (ТУ) позволяют производителям доводить эту долю до 50%. В итоге покупатель получает продукт, который невозможно приготовить правильно.

"Важно понимать, что из мягких сортов приготовить блюдо с правильной текстурой невозможно физически — они расползаются до того, как прогреется середина. Это влияет не только на вкус, но и на то, как организм воспримет этот прием пищи", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Секрет идеальной варки и польза аль денте

Состояние "на зубок" или аль денте — это не только кулинарный тренд, но и способ снизить гликемическую нагрузку. Когда макароны остаются слегка твердыми внутри, их крахмал сохраняет резистентные свойства. Организм тратит больше времени на его расщепление, что обеспечивает длительное чувство сытости. Подобный подход к нормам овощей в день и качеству гарниров помогает контролировать вес без жестких ограничений.

Для мягких сортов такая варка недоступна: они переходят из состояния "сырое" в состояние "каша" практически мгновенно. Если вы следите за здоровьем, подобные продукты стоит полностью исключить из меню, заменив их на качественную пасту группы А. Правильное питание при гастрите и нарушениях пищеварения также требует отказа от разваренных липких масс в пользу продуктов с четкой структурой.

Как выбрать безопасный продукт для фигуры

Безопасность макарон для здоровья глаз и общего тонуса организма (через контроль сахара в крови) напрямую зависит от этикетки. На пачке обязательно должно быть указано: "группа А" или "пшеница твердых сортов". Любые упоминания категорий Б или В указывают на наличие мягкого зерна. Цвет качественных изделий обычно янтарно-желтый, а поверхность гладкая, без белых мучнистых вкраплений. Как срок годности косметики критичен для безопасности лица, так и маркировка муки критична для метаболизма.

"Качественные макароны могут быть частью правильного рациона даже при похудении, если соблюдать меру и сочетать их с клетчаткой. Главное — избегать суррогатов из мягкой муки, которые лишь разжигают аппетит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Признак Твердые сорта (Группа А) Мягкие сорта (Группы Б, В) Текстура Плотная, эластичная Рыхлая, липкая Варка Держит форму, аль денте Быстро разваривается Влияние на сытость Длительное насыщение Быстрый голод

Ответы на популярные вопросы о макаронах

Как отличить вредные макароны на глаз?

Вредные макароны обычно имеют очень светлый, почти белый или бледно-кремовый цвет, часто со следами муки в пачке. Твердые сорта — темнее, золотистого оттенка.

Почему макароны аль денте полезнее обычных?

При такой варке углеводы усваиваются медленнее, что не вызывает резкого выброса инсулина. Это помогает дольше сохранять энергию и не переедать.

Можно ли похудеть, употребляя макароны?

Да, если выбирать изделия из твердой пшеницы, готовить их аль денте и контролировать порции, не допуская избытка калорий в общем рационе.

Правда ли, что форма макарон влияет на их пользу?

Нет, польза зависит исключительно от состава муки и времени приготовления. Будь то спагетти или спиральки — решающую роль играет сорт пшеницы.

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