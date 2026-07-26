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Карьерные амбиции стоят слишком дорого: трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет

Здоровье

Постоянное переутомление и работа на износ способны уменьшить ожидаемую продолжительность жизни человека на четверть века. Хронический стресс, вызванный пренебрежением отдыхом, становится пусковым механизмом для тяжелых сердечно-сосудистых патологий, включая инфаркты и инсульты. Риски для здоровья возрастают при системном нарушении режима дня и скудном рационе, который часто сопровождает жизнь трудоголика, предупредил врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с изданием "Абзац".

Трудоголик
Фото: Pravda by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трудоголик

Почему работа разрушает сосуды

Трудоголизм не ограничивается психологической зависимостью от задач. Это состояние физического истощения, которое провоцирует сбои в работе органов. Организм, находящийся в режиме постоянного напряжения, сталкивается с ростом артериального давления и учащением пульса. В таких условиях кровоснабжение тканей становится нестабильным, а головной мозг начинает испытывать дефицит кислорода. Особую опасность для сердечно-сосудистой системы представляет хронический недосып, который вместе с неправильным питанием, описанным в рекомендациях по коррекции пищевых привычек, создает "идеальную штормовую зону" для развития патологий.

"Стресс выступает базовым фактором, запускающим каскад негативных изменений в организме. Когда человек игнорирует сигналы усталости, его иммунитет и сердечно-сосудистая система первыми принимают на себя удар, что неизбежно ведет к функциональным сбоям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Влияние переутомления на продолжительность жизни

Статистика медицинских наблюдений неутешительна: у людей, склонных к патологическому трудоголизму, вероятность развития инфаркта или инсульта увеличивается почти на 30%. При среднем показателе ожидаемой продолжительности жизни в 85 лет, игнорирование нормального графика работы может сократить этот срок до 60 лет. Этот разрыв в 25 лет напрямую связан с тем, что организм не успевает восстанавливать ресурсы, затраченные на преодоление финансовых и рабочих стрессов.

"Важно понимать, что многие последствия переработок накапливаются годами и проявляются тогда, когда изменения в сосудах становятся необратимыми. Часто люди пропускают момент, когда организму требуется помощь, полагаясь лишь на собственные скрытые резервы", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Как сохранить здоровье при высокой занятости

Главный инструмент профилактики — четкое разделение рабочих обязанностей и личного времени. Попытки совмещать обеды с обсуждением задач или игнорирование регулярных чекапов лишь усугубляют положение. Врачи настаивают на необходимости качественного отдыха, так как даже небольшое сокращение времени сна незаметно разрушает обмен веществ.

"Дисциплина в режиме дня — это такая же часть заботы о здоровье, как прием лекарств или выполнение лечебных процедур. Без полноценного восстановления ресурсов организма никакие усилия по поддержанию активности не дадут долговременного эффекта", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Привычка трудоголика Последствия для сердца
Отсутствие полноценного сна Износ миокарда и скачки давления
Перекусы на рабочем месте Нарушение обмена липидов
Хронический стресс Повышение риска инфаркта на 30%

Ответы на популярные вопросы о трудоголизме

Может ли здоровое питание компенсировать вред от переработок?

Рацион может поддержать организм, но он не способен устранить негативное влияние гормонов стресса, которые выделяются при длительном переутомлении.

Почему риск инсульта растет именно у трудоголиков?

Это связано с комбинацией высокого давления, хронического дефицита кислорода в тканях мозга и постоянного эмоционального напряжения, влияющего на сосудистую стенку.

Как понять, что пора остановиться?

Первыми сигналами являются нарушения сна, раздражительность, постоянная усталость даже после выходных и учащенное сердцебиение в моменты покоя.

Что изменится, если начать отдых прямо сейчас?

Своевременный отдых позволяет снизить нагрузку на сосуды, нормализовать артериальное давление и остановить "накопительный эффект" гормонального истощения.

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Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-психиатр Мария Литвинова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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