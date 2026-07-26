Пациентка не подозревала об опасности: врачи удалили гигантскую кистому через проколы

Хирурги Рузской больницы провели уникальную операцию, удалив у пациентки гигантское новообразование, которое по размеру сопоставимо с плодом на шестом месяце беременности. Опухоль занимала практически весь объем брюшной полости и малого таза, серьезно угрожая работе внутренних органов. Несмотря на критические габариты кистомы, врачи отказались от полостного разреза в пользу малоинвазивной методики, сохранив эстетику тела и обеспечив быстрое восстановление.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Иванов is licensed under Все права защищены Хирурги проводят лапароскопическую операцию в операционной

Гигантский объем: медицинские подробности случая

Пациентка обратилась за помощью, когда новообразование уже достигло экстремальных размеров. В ходе обследования выяснилось, что опухоль соответствует 26-й неделе беременности.

Такие случаи опасны тем, что объемные кистомы начинают сдавливать соседние органы — мочевой пузырь, кишечник и крупные сосуды, что может привести к нарушению кровообращения и экстренным состояниям. Своевременный скрининг и регулярная диагностика позволяют избегать подобных сценариев, однако в данном случае хирургам пришлось работать уже с запущенной формой заболевания.

"Обнаружение опухоли такого размера — всегда вызов для клиники. Часто пациенты до последнего игнорируют симптомы, надеясь, что дискомфорт пройдет сам собой. Но важно понимать: современные методы позволяют проводить лечение онкологии и доброкачественных образований на ранних стадиях гораздо эффективнее", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Ювелирная точность: почему выбрали лапароскопию

Традиционно при столь крупных образованиях применяется открытая операция (лапаротомия) с широким разрезом. Однако врачи решили применить лапароскопический доступ — через несколько небольших проколов.

Первым этапом стала эвакуация содержимого кистомы: хирурги аккуратно вывели около 4000 мл жидкости. Только после того, как объем опухоли уменьшился, ее удалось извлечь через минимальные отверстия. Это позволило избежать масштабной кровопотери и снизить риски инфицирования.

Техническая сложность такой операции заключается в необходимости ювелирно отделить оболочки опухоли от жизненно важных структур, не повредив их.

Применение современных терапевтических подходов и высокоточного оборудования делает такие вмешательства возможными даже в районных больницах. Это кардинально меняет прогноз для пациентов, так как отсутствие большого шва минимизирует болевой синдром и риск образования спаек в будущем.

"Послеоперационный период после лапароскопии проходит в разы легче. Пациентка уже через несколько дней может вернуться к активной жизни. В семейной медицине мы всегда ратуем за профилактику, так как любое диагностическое упущение может привести к необходимости сложной операции", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Реабилитация и дальнейшие шаги

На данный момент пациентка уже выписана из стационара. Ее состояние оценивается как удовлетворительное, она находится под амбулаторным наблюдением. Ключевым этапом станет гистологическое исследование удаленных тканей.

Именно оно определит природу опухоли и тактику дальнейшего ведения пациентки. Иногда после удаления требуется дополнительная лекарственная коррекция или применение иммунотерапии, если выявляются специфические клеточные изменения.

"Главный урок этой истории — необходимость ежегодных осмотров. Многие патологии репродуктивной системы на ранних этапах протекают бессимптомно. Женское здоровье требует регулярного внимания со стороны специалистов, чтобы не доводить ситуацию до критических размеров", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Параметр операции Значение / Результат Объем эвакуированной жидкости 4000 мл (4 литра) Метод вмешательства Лапароскопия (через проколы) Сравнительный размер Соответствует 26 неделям беременности Статус пациентки Выписана на амбулаторное лечение

Ответы на популярные вопросы о гинекологических опухолях

Как можно не заметить опухоль размером с плод?

Опухоли брюшной полости часто растут медленно, и организм успевает адаптироваться к давлению. Пациентка может списывать увеличение живота на прибавку в весе или возрастные изменения, не испытывая при этом острой боли.

Почему лапароскопия лучше обычного разреза?

При лапароскопии не рассекаются мышцы передней брюшной стенки. Это исключает риск появления послеоперационных грыж, значительно уменьшает потерю крови и позволяет пациенту встать на ноги уже в день операции.

Все ли крупные опухоли можно удалить через проколы?

Это зависит от квалификации хирургов и плотности содержимого опухоли. Жидкостные кистомы, как в данном случае, поддаются декомпрессии (откачиванию жидкости), что позволяет безопасно извлечь их оболочку через небольшое отверстие.

Какие обследования помогают выявить такие патологии вовремя?

Базовое УЗИ органов малого таза раз в год и осмотр гинеколога позволяют обнаружить любые отклонения, когда они еще не превышают нескольких сантиметров.

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