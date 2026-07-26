Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Привычные автосалоны теряют доверие россиян: покупка иномарки за рубежом стала новой нормой для многих
Любимый розарий превращается в дикие заросли: три радикальных шага предотвратят печальный итог
Слишком дорогое удовольствие: долги по ЖКХ в Майами едва не лишили Анжелику Варум жилья
Мини-теплица из яичного лотка: зелень на подоконнике взойдёт без потерь и сырости
Сажа исчезает после термического шока? Вся правда о спорном способе очистки дымохода обычной водой
После долгого напряжения рынок топлива меняет курс: что будет с ценами на бензин осенью
Ошибка, которую допускают почти все: почему воду с лимоном не стоит пить сразу после сна
Задула свечи — и проснулась миллионершей: жительница Кубани выиграла 10 миллионов рублей
Железная дорога не выдержала удара стихии: в Ростовской области задержаны уже 89 поездов

Скрытые болезни не болят: какие анализы и обследования нельзя пропускать ни одной женщине

Здоровье

Многие опасные заболевания, включая онкологию, долго развиваются бессимптомно. Ежегодный скрининг помогает выявить риски на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, и сохранить репродуктивное здоровье, качество жизни и активность организма.

Врач и пациентка
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Врач и пациентка

Онкоцитология: защита от рака шейки матки

Основным инструментом раннего выявления предраковых состояний остается мазок на цитологию. Современным стандартом признана жидкостная цитология с окрашиванием по Папаниколау, которая превосходит классический мазок на стекле по точности результатов. Исследование охватывает биоматериал из цервикального канала и поверхности шейки матки.

"Важно соблюдать временные интервалы: анализ берут не ранее 5-го дня цикла и минимум за 5 дней до начала следующей менструации. Любые процедуры, от кольпоскопии до использования местных лекарств, требуют паузы в 48 часов перед забором биоматериала", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова.

Для женщин от 21 до 65 лет при отсутствии патологий скрининг рекомендуется проводить раз в три года. Однако наличие вируса папилломы человека (ВПЧ) или воспалительных процессов сокращает этот интервал до ежегодного обследования. Точность диагноза напрямую зависит от техники забора, поэтому процедуру должен выполнять квалифицированный специалист.

Диагностика молочных желез: УЗИ и маммография

Рак молочной железы остается одной из главных угроз, но современная статистика обнадеживает: диагностика на ранних этапах существенно повышает шансы на выздоровление. Например, в последние годы выживаемость при раке груди значительно выросла благодаря массовым обследованиям.

С 18 лет профилактика включает ежегодное УЗИ молочных желез, которое оптимально проводить в первой трети цикла (до 10-го дня). После 40 лет к программе добавляется маммография. До 50 лет рентгенологическое исследование проводят раз в два года, после — ежегодно. Процедура позволяет заметить микроскопические изменения в структуре тканей, недоступные при пальпации.

"Даже при отсутствии жалоб регулярная маммография критически важна для женщин в постменопаузе, когда риск развития новообразований статистически возрастает, а симптоматика может отсутствовать", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

УЗИ малого таза: контроль скрытых угроз

Ежегодное ультразвуковое исследование органов малого таза направлено на поиск патологий яичников и матки. В период менопаузы актуальность этого метода возрастает, так как злокачественные процессы в этот период часто протекают скрыто.

Инструментальная диагностика помогает врачам принимать взвешенные решения о необходимости дальнейшего лечения, что подтверждают и зарубежные исследования подходов к терапии.

Дефицит железа и витаминный статус

Нехватка железа — массовая проблема, влияющая на уровень энергии и состояние кожи. Обследование должно включать проверку не только уровня сывороточного железа, но и ферритина, трансферрина, а также коэффициента насыщения трансферрина. Это позволяет выявить латентный дефицит, когда гемоглобин еще в норме, но запасы организма истощены.

К слову, в прошлом женщины часто использовали подручные средства из аптек, такие как обычная присыпка, для решения косметических проблем, вызванных состоянием организма, но сегодня медицина акцентирует внимание на внутренних причинах.

Важной частью чекапа является контроль витамина D и группы B (B1, B6, B9, B12). Эти нутриенты напрямую участвуют в регуляции циклов и поддержании работы нервной системы. Недостаток этих веществ может усугублять метаболические риски, особенно если нарушен режим питания, ведь поздний ужин и сбои биоритмов ускоряют набор лишнего веса у женщин.

Гормональный баланс и щитовидная железа

Щитовидная железа выступает основным регулятором обмена веществ и работы яичников. Для базовой проверки достаточно сдать анализ на тиреотропный гормон (ТТГ). Это исследование не привязано к фазе цикла, но дает врачу понимание о состоянии гормонального фона.

Правильная работа эндокринной системы позволяет женщинам сохранять активность долгое время, при желании следуя современным трендам стиля в любом возрасте. При этом стоит помнить, что женский организм имеет уникальные биологические особенности, включая генетические отличия в строении сердца и сосудов по сравнению с мужским.

"Гормоны щитовидной железы — это дирижеры метаболизма. Малейшее отклонение ТТГ от нормы может маскироваться под обычную усталость, хотя на самом деле организму уже требуется поддержка", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Исследование Рекомендуемая периодичность
Жидкостная цитология шейки матки 1 раз в 3 года (при ВПЧ — ежегодно)
УЗИ молочных желез Ежегодно до 40 лет
Маммография Раз в 2 года (40-50 лет), далее ежегодно
Анализ на ТТГ и ферритин Ежегодно для контроля обмена веществ

Ответы на популярные вопросы о женском скрининге

С какого возраста нужно начинать цитологическое исследование?

В плановом порядке скрининг начинается с 21 года. Однако, если половая жизнь началась рано, обследование рекомендуется проводить уже через 3 года после первого контакта.

Почему УЗИ малого таза важно делать именно в первую половину цикла?

В этот период слизистая матки (эндометрий) наиболее тонкая, что позволяет врачу лучше рассмотреть структуру органа и вовремя заметить мелкие образования, например, полипы.

Можно ли заменить маммографию на УЗИ после 40 лет?

Нет, после 40 лет структура тканей груди меняется, и УЗИ становится менее информативным для поиска микрокальцинатов — ранних признаков опухоли, которые видит только маммограф.

Зачем проверять ферритин, если гемоглобин в норме?

Гемоглобин падает в последнюю очередь. Ферритин показывает реальные запасы железа в тканях. Его низкий уровень — это состояние скрытого дефицита, который уже вредит волосам, коже и самочувствию.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-акушер-гинеколог Ольга Нестерова, врач-онколог Владимир Капустин, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Недвижимость
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Еда и рецепты
Малосольные огурцы будут готовы за 3 часа: главный секрет оказался не в чесноке и не в укропе
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Последние материалы
Иркутская область официально подтвердила статус лидера по запасам золота в Российской Федерации
Кошка одна дома: через сколько часов начинается опасный стресс и как этого избежать
Удар непогоды по Ростову оказался трагичным: один человек погиб, пострадали еще тринадцать
Российские удобрения снова в центре внимания: США увеличили закупки до рекордных объемов
Корабль "Союз МС-28" успешно отстыковался от Международной космической станции
Скрытые болезни не болят: какие анализы и обследования нельзя пропускать ни одной женщине
Точка в споре поставлена: повторное кипячение воды действительно вредно — для чайника
Этот дешёвый кухонный лайфхак спасает мебель от жира и копоти: уборка станет в разы проще
До 75 тысяч рублей обратно: раскрыты новые правила налогового вычета для россиян
Ответка баварским гигантам из Поднебесной: новая модель стерла границы между средним и бизнес-классом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.