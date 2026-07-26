Мозг незаметно включает режим накопления жира: одна ночная привычка день за днем меняет организм

Систематический недосып всего на полтора часа в сутки запускает процесс набора лишнего веса уже через полтора месяца. Ученые из Колумбийского университета доказали, что даже незначительная, но хроническая потеря сна меняет поведение человека, заставляя его меньше двигаться и накапливать жир. Этот механизм работает незаметно, но в долгосрочной перспективе становится прямой дорогой к диабету 2 типа и сердечно-сосудистым катастрофам, причем наиболее уязвимыми оказались женщины в период менопаузы.

Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка после пробуждения

Как лишний час бодрствования превращается в жир

Исследование, проведенное в Колледже врачей и хирургов Вагелоса, разрушило миф о том, что для набора веса нужно сутками не смыкать глаз. В эксперименте приняли участие 95 взрослых добровольцев, которые обычно спали по 7-8 часов. В течение шести недель одну группу просили сократить отдых всего на 90 минут. Результат оказался тревожным: в среднем участники прибавили около 0,5 кг чистого жира за этот короткий срок.

"Многие ошибочно полагают, что лишний час бодрствования можно компенсировать силой воли. На деле дефицит сна ломает гормональные настройки, из-за чего организм начинает требовать больше калорий, а обмен веществ замедляется", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ранее наука фокусировалась на экстремальном лишении сна (до 4 часов в сутки), что приводило к моментальному перееданию. Однако новая работа колумбийских медиков имитирует реальную жизнь миллионов людей, которые спят по 6 часов. Экстраполяция данных показывает, что за год такая привычка может привести к набору 4-5 кг "из ничего", даже если человек не меняет рацион радикально. Часто люди пытаются скорректировать форму, изучая, как левокарнитин помогает клеткам превращать жир в энергию, но без нормализации сна такие меры малоэффективны.

Ловушка пассивности: почему не хочется двигаться

Оказалось, что недосыпание крадет не только здоровье, но и энергию для движения. Участники фазы ограниченного сна проводили в сидячем положении минимум на 17 минут в день больше, чем обычно. Для женщин в постменопаузе этот показатель был еще выше — они становились пассивнее почти на полчаса в сутки. Это создает замкнутый круг: усталость мешает тренировкам, а отсутствие активности усугубляет набор веса.

"Снижение физической активности при недосыпе — это защитная реакция мозга, который пытается сэкономить энергию. К сожалению, для современного человека это оборачивается ростом висцерального жира, который "душит" внутренние органы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Важно понимать, что на общее состояние влияет не только образ жизни, но и внешние факторы. Например, экологические аспекты городской среды также вносят вклад в развитие тяжелых патологий — так, ученые обнаружили, что постоянный шум возле дома повышает риск Паркинсона, что еще раз доказывает важность качественной среды для отдыха.

Удар по метаболизму и сосудам

Механизм разрушения здоровья при недосыпе оказался комплексным. У женщин с высоким кардиометаболическим риском всего через полтора месяца дефицита сна развилась усиленная резистентность к инсулину. Это прямой предвестник диабета. Параллельно с этим исследователи зафиксировали приток воспалительных клеток к тканям сердца, что фактически запускает процессы повреждения сосудов изнутри.

"Хроническое воспаление, вызванное коротким сном, изнашивает сердечную мышцу быстрее, чем плохая наследственность. Если не наладить режим, риск инфаркта или гипертонии возрастает в геометрической прогрессии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Метаболическое здоровье критически важно не только для сердца, но и для работы мозга в будущем. Исследователи уже находили связь между стрессом и качеством мышления, когда проблемы с деньгами связали со слабой памятью в старости. Сон является ключевым звеном в этой цепи: он помогает организму восстанавливаться после любых нагрузок.

Фактор дефицита сна Последствие для организма Сокращение сна на 80-90 минут Набор 0,5 кг жира за 6 недель Рост сидячего времени До 30 минут дополнительной гиподинамии в день Инсулинорезистентность Высокий риск развития сахарного диабета 2 типа Воспалительный ответ Накопление клеток воспаления в тканях сердца

Ответы на популярные вопросы о влиянии сна на вес

Сколько нужно недосыпать, чтобы начать полнеть?

Согласно исследованию, достаточно сократить привычный сон всего на 80-90 минут каждую ночь. Даже если вы спите 6 часов вместо положенных 7,5, организм перейдет в режим накопления жира.

Почему при дефиците сна вес растет, даже если не есть больше?

Недосып провоцирует два фактора: во-первых, снижается общая активность (вы больше сидите), во-вторых, меняется гормональный фон, что замедляет переработку калорий и вызывает клеточное воспаление.

Кто находится в группе максимального риска?

Наиболее выраженные негативные последствия — развитие резистентности к инсулину и резкое снижение физической активности — наблюдаются у женщин в период постменопаузы.

Можно ли компенсировать недосып спортом или диетой?

Исследователи отмечают, что сфокусироваться только на упражнениях и диете сложно и не всегда эффективно, если человек хронически не высыпается, так как дефицит отдыха подрывает саму способность организма к саморегуляции.

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