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Роспотребнадзор предупредил об опасности лечения детских ран подорожником

Здоровье

Детям чаще всего достаются ссадины, ушибы и поверхностные ранки. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Башкортостана Тимур Псянчин объяснил родителям, как правильно обрабатывать такие повреждения и какие средства противопоказаны.

Сбор орехов в саду
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сбор орехов в саду

Врач предостерегает от использования йода для обработки открытых ран. Также не рекомендуются мази: они создают на поверхности пленку, которая мешает ране дышать и замедляет заживление. В случае незначительного повреждения допустимо использовать зеленку, при этом родителям нужно следить за состоянием ребенка. Если же травма вызывает опасения, рану следует прикрыть стерильным бинтом и обратиться в медицинское учреждение.

"Йод для обработки таких повреждений не подходит, мази тоже нежелательны", — пояснил Тимур Псянчин.

Отдельно специалисты Роспотребнадзора предостерегли от использования подорожника. Попытки лечить раны травой бесполезны и опасны: через растение в кровь могут попасть возбудители инфекций, в том числе столбняк.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя использовать мази сразу после травмы?

Мази создают герметичный слой, который препятствует естественному оттоку жидкости и замедляет регенерацию тканей.

Чем опасен подорожник при ссадинах?

Растение может быть загрязнено почвенными бактериями. Это создает риск занести инфекцию или спровоцировать столбняк.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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