Роспотребнадзор предупредил об опасности лечения детских ран подорожником

Детям чаще всего достаются ссадины, ушибы и поверхностные ранки. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Башкортостана Тимур Псянчин объяснил родителям, как правильно обрабатывать такие повреждения и какие средства противопоказаны.
Врач предостерегает от использования йода для обработки открытых ран. Также не рекомендуются мази: они создают на поверхности пленку, которая мешает ране дышать и замедляет заживление. В случае незначительного повреждения допустимо использовать зеленку, при этом родителям нужно следить за состоянием ребенка. Если же травма вызывает опасения, рану следует прикрыть стерильным бинтом и обратиться в медицинское учреждение.
Отдельно специалисты Роспотребнадзора предостерегли от использования подорожника. Попытки лечить раны травой бесполезны и опасны: через растение в кровь могут попасть возбудители инфекций, в том числе столбняк.
Мази создают герметичный слой, который препятствует естественному оттоку жидкости и замедляет регенерацию тканей.
Растение может быть загрязнено почвенными бактериями. Это создает риск занести инфекцию или спровоцировать столбняк.
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