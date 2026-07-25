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Гель-лак уходит в прошлое? Какие техники маникюра спасают ногти после повреждений

Здоровье » Красота

Зависимость от плотных полимерных покрытий вызвала кризис в нейл-арте: женщины сталкиваются с истончением ногтей и аллергией. Летом 2026 года в тренде "тихая роскошь" — маникюр, который восстанавливает здоровье и подчеркивает естественную красоту рук.

Натуральные ногти
Фото: Pravda.Ru by Наталья Белова is licensed under publiс domain
Натуральные ногти

"Голый" маникюр: роскошь без лака

Самый радикальный и востребованный тренд сезона — полный отказ от цветного слоя. Концепция заключается в глубоком гигиеническом уходе: мягкой обработке кутикулы, использовании укрепляющих сывороток и массаже кистей.

Ногтевую пластину полируют до зеркального финиша, создавая вид здоровых и ухоженных рук. Чтобы японская техника дала максимальный результат, мастера рекомендуют использовать запечатывающие составы на основе воска и минералов.

"Сегодня чистота обработки кутикулы и форма свободного края важнее, чем сам цвет лака. Мы видим запрос на здоровое сияние, которое невозможно имитировать дешевым глянцем", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина.

Для поддержания такого эффекта дома специалисты советуют еженедельную мягкую шлифовку бафом с минимальным абразивом. Это стимулирует кровообращение и помогает быстро вернуть плотность даже после длительного ношения акрила.

Эффект омоложения через молочные текстуры

Тем, кто не готов оставить ногти полностью обнаженными, индустрия предлагает полупрозрачную палитру.

Молочные, бежевые и едва заметные розовые тона создают иллюзию безупречной натуральности. Такие оттенки лака делают кисти рук визуально моложе, скрывая возрастные изменения и недостатки пигментации пластины.

Проблема / Привычка Тренд / Решение 2026
Истончение после гель-лака Переход на лечебные японские составы
Желтизна ногтевой пластины Молочная база с нейтрализующим пигментом
Сложный, тяжелый дизайн Микрофренч и "стеклянные" текстуры

"Полупрозрачные покрытия требуют идеальной подготовки полотна, так как любая неровность станет заметной. Однако именно они обеспечивают ту самую элегантность, которая уместна в любой ситуации", — отметила технолог ногтевых материалов Наталья Белова.

Микрофренч и геометрия минимализма

Классический французский маникюр с массивным белым краем окончательно признан антитрендом. Актуальная интерпретация — микрофренч, представляющий собой нитевидную линию по самому краю ногтя.

Эта техника лучше всего работает на короткой и средней длине. Для акцентов часто выбираются лаймовые оттенки или пастельная лаванда, что добавляет образу свежести без избыточности.

Стеклянный глянец и леденцовые оттенки

Одним из самых ярких явлений стал эффект влажных ногтей. Желейные и "леденцовые" текстуры имитируют полупрозрачное цветное стекло. Вишневые, персиковые и сочные клубничные вариации создают глубину, при которой кажется, что свет проникает сквозь покрытие.

В отличие от плотных эмалей, такие лаки ложатся тонким слоем, не перегружая ногтевую пластину.

"Летние тренды 2026 года строятся на игре света и прозрачности. Именно "мокрое" финишное покрытие без липкого слоя дает тот зеркальный блеск, который сегодня считается признаком качественного сервиса", — объяснила в интервью Pravda.Ru нейл-эксперт Инна Серова.

Важно помнить, что даже самый современный летний маникюр требует пауз. Специалисты настаивают на "детокс-неделях" между процедурами, во время которых необходимо интенсивно наносить липидные масла и восстанавливающие сыворотки для укрепления естественного защитного барьера ногтя.

Ответы на популярные вопросы о трендах 2026

Почему женщины массово отказываются от гель-лака?

Основная причина — накопительный вред от агрессивных баз и ламп. Длительное ношение полимеров приводит к дистрофии пластины, она становится "тряпочкой". Кроме того, растет процент аллергии на компоненты состава, что вынуждает искать безопасные альтернативы.

Как сделать "голые" ногти по-настоящему красивыми дома?

Секрет в регулярности. Используйте восковое запечатывание или втирайте масло для кутикулы ежедневно. Раз в неделю используйте мягкую пилку для полировки — это уберет тусклость и придаст пластине здоровый розовый цвет без использования химии.

Какой дизайн считается самым модным этим летом?

Безусловный лидер — микрофренч в сочетании с молочной базой. Также в топе остаются "стеклянные" ногти с леденцовым эффектом, которые создают ощущение легкости и чистоты.

Можно ли вылечить поврежденные ногти за один месяц?

Полностью обновить пластину за 30 дней невозможно, так как она растет медленнее. Но за месяц реально восстановить липидный слой и вернуть плотность роговой ткани, используя специальные восстанавливающие комплексы и защитные покрытия.

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Экспертная проверка: мастер ногтевого сервиса Юлия Фомина, технолог ногтевых материалов Наталья Белова, нейл-эксперт Инна Серова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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