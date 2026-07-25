Низкий доход в молодости связали со слабой памятью и когнитивными проблемами в старости

Финансовые трудности могут старить мозг не хуже многих привычных факторов риска. Новое исследование показало, что у людей с низким доходом и постоянными проблемами с деньгами к 53 годам чаще снижаются память и скорость обработки информации, а в пожилом возрасте заметны и изменения в структуре мозга.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Пустой кошелек

Как деньги связаны с когнитивным старением

Авторы работы в журнале Innovation in Aging проследили одну неприятную закономерность: чем дольше человек живёт в режиме финансового давления, тем хуже к зрелому возрасту выглядят результаты когнитивных тестов. Речь идёт не только о самом доходе, но и о постоянных трудностях с оплатой счетов и обязательств.

Исследование показало, что низкий доход в молодости и повторяющиеся денежные проблемы связаны с более медленной обработкой информации и ослаблением вербальной памяти к 53 годам. Позже, в возрасте от 69 до 71 года, у части участников нашли и более заметные признаки старения мозга по данным сканирования.

"Большинство исследований когнитивного старения рассматривают финансовые трудности только в один конкретный момент времени. Наше исследование, основанное на данных за несколько десятилетий, позволяет нам увидеть, что к наихудшим показателям когнитивного здоровья приводит именно накопление трудностей на протяжении многих лет, а не отдельные эпизоды невзгод", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Финансовый стресс сам по себе не равен диагнозу, но он может стать фоном, который годами подтачивает здоровье. В этом смысле важен не один тяжёлый месяц, а длинная цепочка ограничений, тревоги и невозможности закрыть базовые расходы.

Что показали данные почти 2800 человек

Учёные изучили почти 2800 британцев, родившихся в 1946 году. Участников спрашивали о доходах в домохозяйстве в 26, 43 и 53 года, а также о том, сталкивались ли они с трудностями при оплате счетов и выполнении финансовых обязательств.

По результатам анализа низкий доход и денежные проблемы чаще сочетались с худшими показателями в когнитивных тестах. Связь сохранялась даже после учёта других факторов, которые могут влиять на здоровье мозга.

Отдельно исследователи отметили, что мужчины чаще сталкивались с финансовыми трудностями. Та же картина чаще встречалась у людей, переживших неблагоприятные условия в детстве, и у тех, у кого был повышенный генетический риск болезни Альцгеймера.

"Когда финансовые трудности тянутся годами, человек чаще живёт в хроническом напряжении. Это не проходит бесследно для внимания, памяти и общего самочувствия. Сама по себе бедность не объясняет всё, но она часто идёт рядом с другими неблагоприятными факторами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Исследователи предположили, что у мужчин влияние могло быть сильнее из-за социальных ожиданий того поколения: именно они считались основными кормильцами семьи. Авторы также указали на возможную роль курения и употребления алкоголя, которые могли усиливать вред от хронического стресса.

Почему накопленные трудности опаснее разовых

В работе акцент сделан не на одном неудачном периоде, а на долговременном давлении. Именно повторяющиеся финансовые сбои, по данным авторов, лучше связаны с худшими когнитивными результатами, чем одиночные эпизоды.

Это важная деталь для понимания самой логики исследования. Оно показывает не мгновенный эффект, а медленное накопление последствий, которое может годами оставаться незаметным.

"Хронический стресс меняет поведение человека и его повседневные привычки. На этом фоне легче закрепляются курение, лишний алкоголь, плохой сон и нерегулярное питание. В сумме это бьёт и по сосудам, и по мозгу", — отметила в беседе с Pravda. Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Именно поэтому исследователи отдельно говорят о накоплении трудностей на протяжении многих лет. Короткий финансовый провал и долгий период бедности оставляют разный след в здоровье.

Что увидели на МРТ

Часть участников прошла МРТ-сканирование. Оно показало, что финансовый стресс связан с изменениями в структуре мозга, которые ассоциируются с ускоренным старением. Среди них — уменьшение размеров важных областей мозга.

Авторы не утверждают, что деньги напрямую меняют мозг за один год или один кризис. Речь идёт о связи, которую удалось увидеть на длинной дистанции и в нескольких возрастных точках.

В материале также подчеркивается, что результаты согласуются с идеей профилактики деменции через более раннюю поддержку людей, живущих в хронической бедности. Это не обещание быстрого эффекта, а вывод о том, как социальные условия могут отражаться на когнитивном здоровье.

Кого проблема затрагивает чаще

По данным исследования, в более уязвимой группе оказались мужчины, люди с тяжёлым детским опытом и участники с повышенным генетическим риском болезни Альцгеймера. Именно у них финансовые трудности встречались чаще и могли сильнее отражаться на итоговых показателях.

Такая связка не означает, что деньги сами по себе определяют судьбу мозга. Но она показывает, что социальные и биографические факторы складываются в одну картину.

Авторы статьи считают, что поддержка людей с хроническими денежными проблемами и сокращение долгой бедности могут помочь снизить риск падения когнитивных функций и уменьшить число случаев деменции в будущем.

Фактор Что показало исследование Низкий доход в молодости Связан с худшими результатами когнитивных тестов к 53 годам Постоянные финансовые трудности Сильнее связаны с накопленным снижением когнитивного здоровья Пожилой возраст На МРТ заметны изменения в структуре мозга и уменьшение объема некоторых областей Повышенный генетический риск болезни Альцгеймера Такие участники чаще попадали в группу финансовых трудностей

Ответы на популярные вопросы о влиянии финансовых трудностей на мозг

Кого касается это исследование?

Прежде всего людей, у которых низкий доход или постоянные сложности с оплатой счетов тянутся годами. В работе отдельно отмечены мужчины, люди с тяжёлым детским опытом и участники с повышенным генетическим риском болезни Альцгеймера.

Что именно ухудшалось у участников?

К 53 годам у них чаще снижались скорость обработки информации и вербальная память. У части участников позже обнаружили и изменения на МРТ, связанные со старением мозга.

Это доказывает, что бедность вызывает деменцию?

Нет, исследование показывает связь, а не прямое доказательство причины и следствия. Но оно ясно указывает, что длительные финансовые трудности могут быть важным фактором риска для когнитивного здоровья.

Почему мужчины в исследовании оказались уязвимее?

Авторы связывают это с особенностями поколения, где мужчины чаще считались основными кормильцами семьи. Они также допускают роль вредных привычек, включая курение и употребление алкоголя.

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