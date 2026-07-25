Йельские исследователи объяснили механизм работы внутренней сердечной нервной системы

Внутренняя нервная система сердца оказалась не запасной деталью, а двумя разными группами клеток с разными задачами. Одна группа удерживает стабильный ритм в покое. Другая включается при сильном стрессе и помогает сердцу не сорваться в опасный сбой.

Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women сердце

Как ученые увидели "малый мозг" сердца

Работу внутренней сердечной нервной системы изучили ученые из Медицинской школы Йельского университета. Их результаты вышли в Cell. Долгое время было известно, что у сердца есть собственная сеть нервных клеток. Но ее роль оставалась неясной: нейронов мало, а изучать их трудно.

Чтобы разглядеть эту сеть, исследователи изменили мышей генетически. Их сердечные нервы начали светиться. Это позволило проследить, как разные клетки связаны с участками сердца и как они работают в покое и при нагрузке.

"Когда говорят о "малом мозге" сердца, речь идет не о самостоятельном разуме, а о тонкой сети регуляции. Она помогает сердцу быстро подстраиваться под условия покоя и стресса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Для наглядности ученые использовали трехмерную визуализацию. Она показала, что сердечная сеть устроена не хаотично. У нее есть разные участки, и у каждого — своя роль. Это важно, потому что раньше сам факт наличия такой системы был известен, а вот ее внутренняя логика оставалась скрытой.

В исследовании также сравнили работу сердца с тем, что происходит в состоянии покоя и при сильном стрессе. Именно этот переход помог отделить одни нервные клетки от других. Здесь и проявилась главная находка работы: внутри сердца действуют не одинаковые нейроны, а две разные группы.

Что делают нейроны Npy и Ddah1

Исследователи выделили две основные группы нейронов — Npy и Ddah1. Они находятся в разных зонах сердца и выполняют разные задачи. Нейроны Npy работают в спокойном режиме. Они помогают замедлять сердцебиение и поддерживать базовый ритм.

Когда эту группу клеток разрушали, у животных быстро наступала остановка сердца, а затем гибель. Это показало, что Npy нужны не для редких стрессовых ситуаций, а для обычной, каждодневной работы сердца. Без них ритм просто не удерживался.

Нейроны Ddah1 в обычных условиях почти не проявляли себя. Мыши без них выглядели здоровыми и вели себя нормально. Но ситуация менялась, когда животных подвергали стресс-тесту и ограничивали подвижность. Тогда клетки Ddah1 резко активировались.

"Сердце умеет защищать себя не только через сосуды и гормоны. У него есть собственный нервный контур, который включается тогда, когда обычных механизмов уже не хватает", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Без этой реакции сердце теряло электрическую устойчивость. У животных возникала фатальная нестабильность, после чего сердце внезапно останавливалось. Получается, Ddah1 нужны не для обычного дня, а для экстремальной нагрузки, когда организму приходится защищаться от срыва ритма.

Такой разделение труда внутри сердечной нервной сети меняет прежнее представление о том, как сердце держит ритм. Одни клетки работают постоянно. Другие подключаются только тогда, когда организм попадает под сильное давление. Это делает систему точнее, чем казалось раньше.

Почему это важно для лечения болезней сердца

Авторы работы считают, что открытие может помочь по-новому подойти к терапии болезней сердца. Речь идет о фибрилляции предсердий и сердечной недостаточности. Оба состояния связаны со сбоями в сердечной нервной сети. Теперь у ученых появился шанс точнее понять, какие клетки нужно поддерживать, а какие — активировать.

Это не означает, что лечение уже найдено. Но сама карта сердечных нейронов стала заметно яснее. Если врачи научатся воздействовать на нужную группу клеток, можно будет точнее управлять сердечным ритмом, не затрагивая лишние механизмы.

"Само по себе наличие двух групп нейронов еще не означает готовую терапию. Сначала нужно понять, как эти клетки ведут себя у человека, а не только у мышей", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Работа также помогает объяснить, почему одни срывы ритма происходят в покое, а другие — после стресса. Если сердечная нервная сеть действительно состоит из разных функциональных блоков, то и сбой может начинаться по разным сценариям. Это открывает путь к более точному подходу, а не к лечению "вслепую".

Отдельный интерес вызывает связь между стрессом и электрической нестабильностью сердца. В эксперименте именно ограничение подвижности стало тем толчком, который выявил роль Ddah1. Значит, сердцу нужен не только базовый ритм, но и собственный механизм быстрой защиты в напряженный момент.

Что показало исследование Что это значит Нейроны Npy Поддерживают спокойный ритм сердца Нейроны Ddah1 Включаются при сильном стрессе Разрушение Npy Вызывало быструю остановку сердца у мышей Отсутствие Ddah1 При стрессе приводило к электрической нестабильности сердца

Ответы на популярные вопросы о внутренней сердечной нервной системе

Кого касается это открытие?

Прежде всего оно важно для людей с нарушениями сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий и сердечную недостаточность. Но в более широком смысле работа объясняет, как сердце реагирует на покой и стресс.

Почему нейроны сердца раньше было так трудно изучать?

Их очень мало, а сама сеть устроена сложно. Поэтому ученые долго видели сам факт ее существования, но не могли точно разобрать, какие клетки за что отвечают.

Что нового дали нейроны Npy и Ddah1?

Они показали, что у сердца есть минимум две разные линии нервного контроля. Одна держит базовый ритм, другая подключается только в тяжелой ситуации.

Можно ли уже говорить о новом лечении?

Пока нет. Исследование дало важную карту работы сердечной нервной сети, но до терапии нужно понять, как эти механизмы работают у человека.

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