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Тишина вместо слез пугает врачей: защитный механизм организма приведет к опасным зажимам

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Сдержанность в критические моменты часто принимают за стальной характер и высокий самоконтроль. Однако внешнее спокойствие может быть признаком серьезного сбоя в работе нервной системы, а не личной волевой заслугой. Психологи рассматривают отсутствие плача как реакцию "замирания", когда организм из-за перегрузки блокирует запоминание информации о боли и снижает интенсивность чувств до минимума.

Грустная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная женщина

Почему тело блокирует эмоции

Отказ от слез формируется как защитный механизм еще в раннем возрасте, когда проявление слабости порицалось или обесценивалось. Психика усваивает алгоритм: чувствовать — это опасно, поэтому эмоция отсекается до того, как успеет развернуться. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на мета-когнитивного коуча Елену Диринько, такая адаптация лишает человека возможности проживать глубокие состояния.

"Постоянное подавление аффекта неизбежно ведет к психосоматическим расстройствам, так как невыраженная энергия буквально застревает в мышечных зажимах", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Слезы являются сложным физиологическим актом, включающим работу грудной клетки и расслабление гортани. Когда тело сковано контролем, блокируется и сопутствующая эмоция — злость, которая необходима для защиты личных границ и самореализации. Без доступа к этой энергии человек сохраняет невозмутимый вид, но теряет ресурс для качественных изменений в жизни. "То, что называют силой, часто оказывается адаптацией — автоматическим подавлением переживаний", — подчеркивает Диринько.

Путь к восстановлению чувствительности

Вернуть контакт с собственными чувствами только через логические размышления невозможно, так как блок закреплен на уровне рефлексов. Работа должна начинаться с формирования физического чувства безопасности, чтобы нервная система перестала воспринимать эмоции как угрозу. Только после снятия телесного напряжения появляется возможность не просто фиксировать состояние, а по-настоящему пропускать его через себя. Если игнорировать сигналы организма, это может закончиться необходимостью в медицинском чекапе из-за накопленного стресса.

Ответы на популярные вопросы о неспособности плакать

Является ли отсутствие слез признаком сильного характера?

Нет, чаще всего это свидетельствует о защитном механизме нервной системы, направленном на вытеснение болезненных переживаний.

Почему я не могу заплакать, даже если очень грустно?

Тело привыкло к гиперконтролю и "замиранию", блокируя естественные физиологические процессы, такие как расслабление горла и изменение дыхания.

К чему ведет постоянное подавление эмоций?

К формированию хронических мышечных зажимов, потере жизненной энергии и неспособности проявлять здоровую агрессию для защиты своих интересов.

Можно ли снова научиться плакать и чувствовать?

Да, это возможно через работу с телом и создание условий эмоциональной безопасности, что постепенно перенастраивает реакции психики.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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