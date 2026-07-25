Тело достигнет своего потолка: биологический сбой заблокирует возможность жить дольше 120 лет

Биологический предел человеческой жизни в 120 лет определяется не просто износом органов, а постепенным отключением механизмов самовосстановления на клеточном уровне. Международная группа исследователей пришла к выводу, что ключевым барьером для долголетия становится деградация стволовых клеток, которые в молодом возрасте обеспечивают постоянную регенерацию тканей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use пожилая пара в парке

Стволовые клетки и биологический тупик

Ресурс человеческого организма ограничен способностью клеток к делению. Стволовые клетки служат внутренним резервом для "ремонта" органов, однако со временем они теряют функциональность. Исследование показало, что процесс, известный как клеточное старение, делает их неактивными: клетки перестают делиться и обновлять клеточный состав органов. Это снижает общую сопротивляемость болезням и замедляет заживление любых повреждений.

Даже если медицине удастся минимизировать внешние риски и вылечить большинство хронических патологий, физиологический "потолок" останется неизменным. Ученые связывают это с фундаментальными ограничениями клеточной механики, которые не позволяют организму функционировать дольше 120 лет без кардинального вмешательства в генетическую программу.

Генетический груз и мутации

Помимо естественного снижения активности стволовых клеток, негативный вклад вносят накопленные генетические мутации. С каждым десятилетием жизни в ДНК накапливаются ошибки, которые ускоряют деградацию восстановительных систем. Организм тратит больше ресурсов на поддержание жизнеспособности поврежденных клеток, чем на их замену новыми.

"Стволовые клетки — это наш внутренний капитал для восстановления. Когда их активность падает, любые возрастные изменения переходят в стадию необратимых заболеваний. Основная задача современной геронтологии заключается в том, чтобы найти способ продлить этот функциональный период, а не просто увеличить количество прожитых лет", — объяснила врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова.

Перспективы терапии старения

Научные данные позволяют предположить, что управление функциями стволовых клеток — наиболее перспективный путь к долголетию. Если исследователям удастся найти инструменты для замедления темпов их старения, это поможет отодвинуть момент возникновения возрастных патологий. Пока подобные методы проходят стадию лабораторных экспериментов и требуют подтверждения безопасности на людях.

Фактор старения Влияние на организм Деградация стволовых клеток Прекращение естественного обновления тканей Генетические мутации Ошибки в работе органов, риск онкологии Биологический предел Максимальный срок жизни около 120 лет

Текущие открытия не означают бессилия медицины перед старением. Понимание клеточных механизмов позволяет сфокусироваться на профилактике и адресном лечении состояний, которые раньше считались неизбежным спутником старости.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова