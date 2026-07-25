Зелёная мода бьёт по здоровью: кому категорически противопоказан разрекламированный хлорофиллин

Зеленые порошки и таблетки стали привычными спутниками тех, кто следит за рационом. Спирулина и хлорофилл обещают очищение и прилив сил, но на деле эти добавки часто оказываются лишь дорогим красителем для воды. Если смотреть на вещи проще, то за ярким маркетингом скрываются серьезные биологические нюансы, способные превратить пользу в проблему для печени.

Фото: Designed by Freepik by fabrikasimf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хлорофилл

Спирулина против анемии

Спирулина — это не совсем растение, а цианобактерия. В ней действительно много белка и железа, причем отсутствие жесткой клеточной оболочки должно помогать элементам усваиваться быстрее. На практике это выглядит как отличный вариант для поддержки организма, но научного подтверждения превосходства водоросли над аптечными препаратами железа до сих пор нет.

"Спирулина часто позиционируется как суперфуд, однако без анализа на ферритин и сывороточное железо ее прием превращается в гадание. Растительное железо усваивается на порядок хуже животного, и никакое отсутствие оболочек этот факт не изменит", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Токсичные риски сине-зеленых водорослей

Главная беда спирулины в том, где и как она растет. В открытых водоемах она соседствует с агрессивными бактериями, которые вырабатывают микроцистины. Это яды, которые методично разрушают клетки печени. С эти стоит быть аккуратнее: при промышленном сборе отделить полезную массу от ядовитых примесей крайне сложно. Важный нюанс заключается в наличии другого токсина — BMAA, который связывают с развитием нейродегенеративных процессов. Без документов о независимом тестировании партии на чистоту такая добавка становится игрой в рулетку.

Параметр В чем опасность или польза Микроцистины Поражают печень при накоплении BMAA Нейротоксин, опасный для нервной системы Витамин К Меняет вязкость крови, конфликтует с лекарствами

На деле же выходит, что даже самый натуральный рецепт здоровья требует тщательной проверки производителя. Если компания не публикует протоколы испытаний на тяжелые металлы и токсины, польза от витаминов в составе полностью перечеркивается вредом для здоровья.

Хлорофилл и хлорофиллин

В ярко-зеленых баночках обычно продают не чистый пигмент растений, а хлорофиллин. Это полусинтетическое вещество, которое хорошо растворяется в воде и не разрушается в желудке. Его часто рекламируют как мощный антиоксидант. Если рассматривать это как маркетинговое решение, то оно оправдано. Но клинических данных о том, что он лечит болезни или омолаживает ткани, пока недостаточно.

"Назначение хлорофилла может быть оправдано лишь в редких случаях, когда нужно минимизировать контакт слизистых с определенными веществами в ЖКТ. Для здорового человека это просто зеленый напиток, который не заменяет тарелку свежего салата или своевременный материал лабораторных анализов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Ответы на популярные вопросы о биодобавках

Можно ли принимать спирулину при аутоиммунных заболеваниях?

С этим нужно быть крайне осторожным. Водоросли способны стимулировать иммунный ответ, что при таких диагнозах приводит к обострению болезни. Перед началом приема обязательна консультация профильного специалиста.

Правда ли, что хлорофилл помогает от запаха пота?

Долгое время считалось, что он работает как внутренний дезодорант. Научные данные это не подтверждают. Гораздо эффективнее и безопаснее следить за гигиеной и составом ежедневного рациона.

Как хлорофилл влияет на прием лекарств?

В подобных добавках много витамина К. Если человек принимает препараты для разжижения крови, хлорофилл может нейтрализовать их действие, что повышает риск образования тромбов.

Читайте также