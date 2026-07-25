Седина размножается от пинцета? Правда ли, что вместо одного волоса вырастет пара

Распространенная привычка избавляться от первого седого волоса с помощью пинцета часто сопровождается тревогой. Бытует мнение, что такая манипуляция спровоцирует лавинообразный процесс, и на месте одной пустой лунки вырастут сразу две или три серебристые нити. На практике это оказывается лишь оптической иллюзией и закрепившимся мифом, который не имеет ничего общего с реальной работой организма.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка смотрит в зеркало

Биологический тупик: почему размножение невозможно

Каждый волосок на теле человека — это автономная единица, которая питается из своего персонального фолликула. Представить, что удаление одного стержня заставит соседние корни внезапно сменить программу и перестать вырабатывать пигмент, невозможно. Цвет пропадает из-за истощения запасов меланина. Клетки, отвечающие за окрашивание, со временем просто прекращают свою работу. Это естественный процесс, который нельзя запустить или остановить пинцетом.

"Выдергивание волоса никак не влияет на количество фолликулов на квадратный сантиметр кожи. Если человек видит, что седины стало больше, это значит лишь то, что время пришло, и соседние лунки тоже исчерпали свой ресурс. Никакого сигнала бедствия по цепочке корень волоса соседям не передает", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Тот самый секрет популярности этого мифа кроется в простой закономерности: седина редко приходит поодиночке. Если вы заметили первый серебристый волосок, значит, в соседних фолликулах меланоциты тоже находятся на грани засыпания. Пока на месте выдернутого волоса медленно формируется новый, его соседи успевают поседеть естественным путем. В глазах человека это выглядит как месть организма за использование пинцета.

Реальные последствия для кожи головы

Хотя "размножить" седину таким способом нельзя, вред от процедуры вполне реален. Регулярная микротравма корня приводит к тому, что на месте густой шевелюры со временем образуются проплешины. Фолликул не бесконечен — если постоянно дергать за "якорь", можно повредить канал так сильно, что волосы там просто перестанут расти. Это системная ошибка в уходе, за которую придется платить объемом прически.

Действие Результат Выдергивание с корнем Риск воспаления и гибели фолликула Состригание ножницами Безопасная маскировка без вреда для кожи Окрашивание Полное перекрытие цвета без травматизации луковицы

Важный нюанс заключается в том, что новый волос на месте удаленного все равно будет лишен пигмента. Организм не умеет "передумывать" и возвращать цвет там, где производство меланина уже остановилось. Поэтому борьба с помощью вырывания — это бег по кругу, который изматывает кожу и ослабляет защитный вариант роста остальных волос.

"Постоянное травмирование одной и той же точки на голове ведет к образованию микрорубцов. Фолликул просто заклеивается соединительной тканью. Вместо того чтобы избавиться от седины, человек получает локальное облысение, которое исправить гораздо сложнее, чем закрасить белую прядь", — объяснил врач общей практики Елена Морозова.

Если смотреть на вещи проще, то седина — это не болезнь, а накопленная усталость клеток. Пытаться решить вопрос силовым методом бесполезно. Гораздо эффективнее принять этот факт и перейти на щадящие методы коррекции. Тем более что современные средства позволяют затонировать отдельные участки за считанные минуты без угрозы для здоровья луковиц.

Ответы на популярные вопросы о седине

Поможет ли прием витаминов вернуть цвет седым волосам?

Нет, если процесс уже запущен глобально. Витамины могут поддержать те волосы, которые еще имеют пигмент, но "окрасить" изнутри уже побелевшие стержни медицина не в силах.

Правда ли, что от стресса можно поседеть за одну ночь?

Это медицинский миф. Волос — это мертвая структура, он не может мгновенно изменить химический состав. Сильный стресс может спровоцировать выпадение окрашенных волос, из-за чего седина станет более заметной на общем фоне.

Безопасно ли использовать оттеночные шампуни?

Да, это самый мягкий способ работы с первыми признаками потери пигмента. Пигмент в таких средствах не проникает глубоко в структуру, а лишь обволакивает стержень.

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