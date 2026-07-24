Ученые обнаружили связь между физическими нагрузками и эффективностью глимфатической системы

Регулярная физическая активность может усиливать работу глимфатической системы — сети, которая удаляет продукты метаболизма из тканей мозга во время сна. Обзор исследований, проведенный группой ученых из Университета Виктории (VU), показывает, что упражнения поддерживают биологические процессы, необходимые для очистки мозга от "клеточного мусора". Это может замедлить возрастное ухудшение когнитивных функций и снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain домашние тренировки

Работа, опубликованная в журнале Trends in Neurosciences, базируется на анализе существующих данных по исследованиям людей и животных. Авторы изучали механизмы работы глимфатической системы, эффективность которой падает с возрастом, что приводит к накоплению вредных веществ в мозге.

Анализ показал, что физические нагрузки влияют на несколько факторов, регулирующих вывод отходов из мозга:

снижается артериальное давление и жесткость сосудов;

повышается активность нейронов;

уменьшается уровень воспалительных процессов в тканях мозга;

снижается концентрация норадреналина в состоянии покоя;

улучшается качество сна, особенно фаза глубокого сна и активность медленных волн, которые напрямую связаны с очисткой мозга.

Биолог Андрей Ворошилов отмечает, что глимфатическая система работает по принципу гидравлического промыва: спинномозговая жидкость вымывает токсичные белки из межклеточного пространства. Физическая активность оптимизирует этот процесс через улучшение кровотока и регуляцию циклов сна.

Результаты обзора позволяют предположить, что спорт помогает мозгу эффективнее "наводить порядок" за ночь, однако работа не дает точных рекомендаций по дозировке. Авторы подчеркивают: пока неизвестно, какие именно виды упражнений работают лучше всего и какой объем нагрузки необходим людям, у которых уже начались когнитивные нарушения.

Исследование уточняет связь между образом жизни и физиологией очистки мозга, но не является клиническим доказательством лечения деменции. Для формулирования конкретных стратегий профилактики требуются дополнительные данные, которые сейчас собирает руководитель обзора доктор Джеймс Броатч.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов