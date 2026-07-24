Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фанаты в полнейшем недоумении: Мэтт Дэймон признался в использовании дублёрши ростом 137 см
Немая сцена в студии и вопрос в лоб: как Джиган воспринял дебютный трек Самойловой
На площади Победы в Калининграде время ожидания зеленого сигнала выросло на 10 секунд
Неон и бамбук не ужились: Гонконг показал изнанку, став дороже и заметно интереснее
Жители Сургута столкнулись с дефицитом запчастей для иностранных лифтов
В Калининградской области осудили троих молодых людей за поджоги вышек связи
В Нижегородской области усилили контроль качества питания в социально значимых учреждениях
В Нижнем Новгороде завершают капитальный ремонт стадиона Динамо за счет бюджета
В Ярославле и Переславль-Залесском округе реставрируют православные храмы

Микробиологическое исследование показало высокую концентрацию патогенов на полках холодильников

Здоровье

Стереотип о том, что самым грязным местом в доме является ободок унитаза, не выдерживает микробиологической проверки. Последние данные показывают: основные очаги размножения бактерий сосредоточены там, где мы готовим и храним еду. Кухонная раковина и полки холодильника по количеству патогенной флоры часто опережают любые поверхности в ванной комнате.

Устойчивость бактерий к антибиотикам
Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Устойчивость бактерий к антибиотикам

Высокая концентрация микроорганизмов на кухне объясняется постоянным контактом с сырыми продуктами — мясом, птицей, немытыми овощами. Влажная среда раковины и остатки органики в сливе создают идеальные условия для формирования бактериальных биопленок. В холодильнике ситуация осложняется тем, что многие патогены сохраняют активность даже при низких температурах, а поверхности полок и ящиков для овощей дезинфицируются владельцами значительно реже, чем сантехника.

"Кухня требует более жесткого контроля, чем санузел, именно из-за прямого пути передачи инфекции через пищу. Влажная губка или необработанная раковина могут стать источником кишечных инфекций, если их использовать для мытья овощей, которые потом не проходят термическую обработку", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Зоны особого риска: от микроволновки до дверных ручек

Помимо очевидных мест скопления влаги, бактерии активно колонизируют поверхности, которые часто контактируют с руками, но выпадают из графика регулярной уборки. К ним относятся:

  • внутренние стенки микроволновых печей с остатками жира и пищи;
  • ручки дверцы холодильника, за которые домочадцы часто берутся немытыми руками в процессе готовки;
  • кухонные полотенца и многоразовые губки, которые из-за высокой пористости удерживают влагу и микрочастицы продуктов.
Предмет Почему это опасно
Кухонная раковина Постоянная влажность и контакт с сырым мясом/овощами.
Губки для мытья посуды Самый загрязненный предмет в доме из-за пористой структуры.
Полки холодильника Накопление конденсата и перекрестное заражение продуктов.

Для минимизации рисков медики советуют проводить дезинфекцию критических кухонных зон как минимум дважды в неделю. Это особенно важно для семей, где есть дети, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, чья иммунная система более чувствительна к бытовым патогенам. Регулярная замена губок (раз в неделю) и стирка кухонного текстиля при высоких температурах помогают прервать цикл распространения бактерий.

"Не стоит превращать дом в стерильную операционную, но важно разделять зоны. Раковину на кухне следует обрабатывать средствами с антибактериальным компонентом, а разделочные доски для сырых и готовых продуктов должны быть строго индивидуальными. Это база профилактики пищевых отравлений", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Военные новости
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Последние материалы
Власти Ленинградской области организовали отгрузку топлива для жителей села Винница
Предпринимательница из Дагестана выиграла конкурс бизнес-проектов с идеей контрактного производства обуви
Нарушители в Рязани должны выплатить более 3 миллионов рублей за незаконный бизнес
Организаторы программы "Мама-предприниматель" принимают заявки от женщин до 10 августа
Слоны и жирафы стали ближе: новые рейсы из Внуково откроют Занзибар без долгих пересадок
Судостроители завершили модернизацию пассажирского катера Москва-144 в Омске
Евросоюз ограничил технические ресурсы и логистику аэропорта Платов
Власти Рязанской области предлагают учителям миллион рублей за работу в сельской местности
Кировская область выделила средства на переселение из аварийного жилья и спорт
Ремонт площади у Главпочтамта в Калининграде завершится в 2027 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.