Микробиологическое исследование показало высокую концентрацию патогенов на полках холодильников

Стереотип о том, что самым грязным местом в доме является ободок унитаза, не выдерживает микробиологической проверки. Последние данные показывают: основные очаги размножения бактерий сосредоточены там, где мы готовим и храним еду. Кухонная раковина и полки холодильника по количеству патогенной флоры часто опережают любые поверхности в ванной комнате.

Фото: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устойчивость бактерий к антибиотикам

Высокая концентрация микроорганизмов на кухне объясняется постоянным контактом с сырыми продуктами — мясом, птицей, немытыми овощами. Влажная среда раковины и остатки органики в сливе создают идеальные условия для формирования бактериальных биопленок. В холодильнике ситуация осложняется тем, что многие патогены сохраняют активность даже при низких температурах, а поверхности полок и ящиков для овощей дезинфицируются владельцами значительно реже, чем сантехника.

"Кухня требует более жесткого контроля, чем санузел, именно из-за прямого пути передачи инфекции через пищу. Влажная губка или необработанная раковина могут стать источником кишечных инфекций, если их использовать для мытья овощей, которые потом не проходят термическую обработку", — объяснила врач-инфекционист Светлана Полякова.

Зоны особого риска: от микроволновки до дверных ручек

Помимо очевидных мест скопления влаги, бактерии активно колонизируют поверхности, которые часто контактируют с руками, но выпадают из графика регулярной уборки. К ним относятся:

внутренние стенки микроволновых печей с остатками жира и пищи;

ручки дверцы холодильника, за которые домочадцы часто берутся немытыми руками в процессе готовки;

кухонные полотенца и многоразовые губки, которые из-за высокой пористости удерживают влагу и микрочастицы продуктов.

Предмет Почему это опасно Кухонная раковина Постоянная влажность и контакт с сырым мясом/овощами. Губки для мытья посуды Самый загрязненный предмет в доме из-за пористой структуры. Полки холодильника Накопление конденсата и перекрестное заражение продуктов.

Для минимизации рисков медики советуют проводить дезинфекцию критических кухонных зон как минимум дважды в неделю. Это особенно важно для семей, где есть дети, пожилые люди или люди с хроническими заболеваниями, чья иммунная система более чувствительна к бытовым патогенам. Регулярная замена губок (раз в неделю) и стирка кухонного текстиля при высоких температурах помогают прервать цикл распространения бактерий.

"Не стоит превращать дом в стерильную операционную, но важно разделять зоны. Раковину на кухне следует обрабатывать средствами с антибактериальным компонентом, а разделочные доски для сырых и готовых продуктов должны быть строго индивидуальными. Это база профилактики пищевых отравлений", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

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