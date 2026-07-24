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Новый коронавирус уже добрался до России: почему штаммом "Цикада" в основном болеют дети

Здоровье

В России зафиксировали активность нового варианта коронавируса BA.3.2, получившего в профессиональной среде неофициальное прозвище "Цикада". Основная особенность штамма — скрытая циркуляция за счет бессимптомных носителей. Вирус уклоняется от первичного распознавания иммунной системой, что делает его крайне мобильным в детских коллективах.

Ребёнок
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.vperemen.com, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ребёнок

Хронология появления вируса

Инфекция присутствует в популяции как минимум с апреля. Долгое время патоген оставался "невидимым" для системы эпиднадзора, так как у детей с легкими респираторными симптомами редко проводят ПЦР-тестирование на коронавирус. Ревизия архивных проб в петербургских лабораториях подтвердила циркуляцию штамма в весенний период. Об этом генетик Дмитрий Прусс рассказал в беседе с журналистами издания "Доктор Питер".

"Мы обнаружили наличие вируса в образцах, взятых у детей еще весной. Игнорирование легких форм ОРВИ привело к тому, что штамм беспрепятственно распространялся в закрытых коллективах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Почему дети болеют чаще

Япония, где зафиксировано значительное количество случаев, демонстрирует четкую возрастную корреляцию: основной удар приходится на педиатрическую группу. Детский иммунитет, сталкиваясь с новыми мутациями, не всегда успевает выстроить эффективный барьер. Это не означает, что инфекция стала специфически детской — просто взрослые чаще имеют "иммунологическую память" от прошлых встреч с патогеном.

Характеристика Особенности "Цикады"
Пути передачи Высокая доля бессимптомных носителей
Целевая группа Дети, не имеющие иммунитета

"Не стоит ждать тяжелых пневмоний в каждом случае. Важнее другое: любой подъем заболеваемости нагружает службу первичного звена, особенно когда пациенты требуют бесконечного чекапа здоровья при банальном насморке", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Риски для системы здравоохранения

Сентябрь прогнозируется как период роста заболеваемости из-за начала учебного года. Несмотря на ужесточение контроля за производством препаратов, главной защитой остается настороженность и отказ от "терапии" фуфломицинами. Вакцинация даже при сниженной эффективности против новых вариантов предотвращает критическое поражение легких.

"Главная опасность — не сам вирус, а самолечение. Как только мы начинаем массово скупать аптечные пустышки, мы теряем реальный контроль над течением болезни", — прокомментировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о COVID-19

Чем опасен бессимптомный перенос?

Бессимптомные носители становятся источниками инфекции, не меняя своего привычного образа жизни, что разрывает цепочки эпидобследования.

Нужно ли менять вакцину?

Вакцины текущих поколений сохраняют способность тренировать Т-клеточный иммунитет, что предотвращает летальные исходы и реанимационные состояния.

Почему штамм называют "Цикадой"?

Это сугубо неофициальное название, возникшее в научной среде для идентификации конкретного субварианта BA.3.2 в ходе обсуждений.

Как защитить ребенка в школе?

Гигиена рук, полноценный сон и адекватное питание — единственный доказанный способ поддержать иммунный ответ организма в сезон подъема вирусной активности.

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Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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