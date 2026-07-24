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Мозг ленится из-за телефона: простые упражнения, которые помогут вернуть память, внимание и ясность мышления

Здоровье

Смартфон стал внешним жестким диском для человеческой памяти. Номера, маршруты и списки дел перекочевали в облачные хранилища, оставляя мозг в режиме перманентного ожидания. Когнитивная система без регулярной нагрузки теряет способность к концентрации, превращая процесс мышления в поверхностное скольжение.

Портрет человека с визуальной метафорой памяти
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Портрет человека с визуальной метафорой памяти

Цифровая деградация внимания

Человеческий мозг эволюционно заточен под работу в условиях дефицита информации. Сегодня хронический недосып и поток уведомлений перегружают нейронные сети. Отсутствие необходимости запоминать детали приводит к атрофии гиппокампа.

После тридцати лет когнитивные функции требуют активного поддержания, иначе риск ментального регресса становится реальностью.

"Когниция — это мышца. Если вы не даете ей сопротивления, она дряхлеет. Цифровые костыли превращают поиск данных в пассивное потребление", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Базовые упражнения для мозга

Чтобы запустить нейропластичность, не нужны сложные университетские программы. Достаточно бытовой новизны. Смена привычного маршрута до дома принуждает мозг анализировать новую визуальную среду. Изучение иностранной лексики — метаболизм нейронов ускоряется при усвоении непривычных паттернов речи.

Пассивный подход Активный подход
Использование навигатора Планирование маршрута по карте
Листание ленты соцсетей Пересказ прошедшего дня вслух

"Любая профилактика начинается с контроля привычек. Люди часто путают информационный шум с развитием", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Настройка подсознания

Психика реагирует на формулировки через призму текущего времени. Отрицательные конструкции типа "не хочу" заставляют мозг концентрироваться на объекте стресса, а не на решении. Перевод плана в утвердительную форму создает конкретный целевой образ. Качественная реабилитация ментального состояния невозможна без дисциплины мышления.

Работа с вниманием через фокус на секундной стрелке или дисциплинированное перемещение предметов тренирует префронтальную кору. Это не мистика, а жесткий контроль импульсов, помогающий снижать риски для здоровья сосудов мозга в долгосрочной перспективе.

"Мышление — это работа, требующая структурированного подхода. Без анализа событий дня информация превращается в ментальный мусор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о когнитивной нагрузке

Действительно ли гаджеты портят память?

Они перекладывают операции на внешнее устройство. Гиппокампу не нужно запоминать то, что доступно в поиске за секунду. Навык извлечения данных слабеет от бездействия.

С какого возраста нужно начинать тренировки?

Адаптивная нейропластичность требует тренировок после 30 лет, когда процессы естественного обновления нейронных связей начинают замедляться.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-кардиолог Валерий Климов.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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