Роспотребнадзор предупредил о признаках загрязнения водоёмов Центральной России

С приближением лета жители Центральной России всё чаще выбирают для отдыха реки, озёра и водохранилища своих регионов. Ока, Дон, Волга, Москва, Протоня, Лovatь, Упа, Белая, Воронеж, Сосьна, Цна, Оскол, Сейм, Псёл, Ворскла, Битюг, Хопёр, Медведица, Хопёр, Икорница, Черная Калаузь, Бузулук, Чира, Аксай, Елань, Тилима, Ергень, Большая Речка, Мокрый Чалтырь, Чёрная Калаузь, Ещё больше малых рек, стариц, карьеров и прудов — вода рядом почти везде. Но не вся вода безопасна для купания, а нарушение простых правил может стоить здоровья.
Роспотребнадзор напоминает: безопасность на воде начинается не с плавательного средства, а с оценки состояния водоёма. Признаки загрязнения часто заметны невооружённым глазом — достаточно внимательно осмотреть место отдыха перед тем, как войти в воду.
Специалисты выделяют три явных сигнала, которых не стоит игнорировать:
Если хоть один из признаков присутствует, купаться в этом месте не рекомендуется. Риск заразиться кишечными инфекциями, дерматозами или отравиться токсинами цианобактерий возрастает многократно.
Визуальная чистота не гарантирует безопасности. Есть зоны, где риск заражения или травмы выше независимо от вида воды:
В регионах Центральной России многие привычные места отдыха — старицы Оки под Калугой, пляжи Воронежа у водохранилища, берега Волги в Твери и Ярославле, пруды в подмосковных лесопарках — выглядят привлекательно, но не все имеют статус официально утверждённых пляжей. Перед поездкой стоит проверить реестр пляжей на сайте регионального управления Роспотребнадзора или администрации муниципалитета.
Базовая гигиена и здравый смысл остаются главной защитой:
|Что обнаружили
|Куда сообщить
|Признаки загрязнения воды (пена, запах, цвет)
|Горячая линия Роспотребнадзора региона, администрация муниципалитета, МЧС (112)
|Слив стоков, сброс отходов, нарушение санитарной зоны
|Природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, администрация района
|Отсутствие осмотра пляжа, сломанные указатели, нет спасателя
|Местная администрация, Роспотребнадзор, ГИМС МЧС
|Массовая гибель рыбы, заплесневевшие участки реки
|Росрыболовство, Росприроднадзор, МЧС, прокуратура
На официальном пляже обязательны: табличка с названием, режим работы, контакты спасательной станции, stände с водой и туалетами, указатели глубин, посты спасателей в сезон. Полный реестр — на сайте администрации вашего города или района, а также у территориального управления Роспотребнадзора.
Нет. Бытовые моющие средства нарушают гидрохимический режим водоёма, стимулируют расцвет водорослей, отравляют рыбу и беспозвоночных. Даже биоразлагаемые средства безопасны только для почвы, не для воды. Посуду моют в тазах, воду выливают в грунт далеко от берега.
Промойте ему рот чистой питьевой водой. В ближайшие дни следите за температурой, стулом, появлением тошноты, рвоты, сыпи. При первых симптомах — к врачу, обязательно сообщите о факте купания и месте. Ранняя диагностика кишечных инфекций и лептоспирозов критически важна.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.