Роспотребнадзор предупредил о признаках загрязнения водоёмов Центральной России

С приближением лета жители Центральной России всё чаще выбирают для отдыха реки, озёра и водохранилища своих регионов. Ока, Дон, Волга, Москва, Протоня, Лovatь, Упа, Белая, Воронеж, Сосьна, Цна, Оскол, Сейм, Псёл, Ворскла, Битюг, Хопёр, Медведица, Хопёр, Икорница, Черная Калаузь, Бузулук, Чира, Аксай, Елань, Тилима, Ергень, Большая Речка, Мокрый Чалтырь, Чёрная Калаузь, Ещё больше малых рек, стариц, карьеров и прудов — вода рядом почти везде. Но не вся вода безопасна для купания, а нарушение простых правил может стоить здоровья.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дети купаются в пруду

Роспотребнадзор напоминает: безопасность на воде начинается не с плавательного средства, а с оценки состояния водоёма. Признаки загрязнения часто заметны невооружённым глазом — достаточно внимательно осмотреть место отдыха перед тем, как войти в воду.

Чем опознать грязную воду

Специалисты выделяют три явных сигнала, которых не стоит игнорировать:

всплывающая плесень или пена на поверхности;

неприятный, часто гнилостный или химический запах;

изменение цвета воды — мутность, зелёный, бурый или ржаво-красный оттенок.

Если хоть один из признаков присутствует, купаться в этом месте не рекомендуется. Риск заразиться кишечными инфекциями, дерматозами или отравиться токсинами цианобактерий возрастает многократно.

Где лучше не купаться даже при чистой воде

Визуальная чистота не гарантирует безопасности. Есть зоны, где риск заражения или травмы выше независимо от вида воды:

вблизи водосливов — городских, сельскохозяйственных, промышленных;

рядом с плотинами, гидротехническими сооружениями и местами с интенсивным судоходством — из-за подводных течений и риска столкновения с судами;

в неосмотренных местах без'equipированных пляжей и постов спасателей.

В регионах Центральной России многие привычные места отдыха — старицы Оки под Калугой, пляжи Воронежа у водохранилища, берега Волги в Твери и Ярославле, пруды в подмосковных лесопарках — выглядят привлекательно, но не все имеют статус официально утверждённых пляжей. Перед поездкой стоит проверить реестр пляжей на сайте регионального управления Роспотребнадзора или администрации муниципалитета.

Правила поведения, которые спасают здоровье

Базовая гигиена и здравый смысл остаются главной защитой:

Детей на воде не оставляют без присмотра ни на минуту. Глубина, течения, холодные подводные ключи не прощают неосторожности.

Рыбу и ракообразных покупают только в проверенных местах с сертификатами. "С рук" у рыбаков на берегу — путь к гельминтозам и пищевым отравлениям.

После купания — душ с мылом. Не только руки, а всё тело. Это снижает риск кожных инфекций и удаляет возможные аллергены.

Алкоголь и плавание несовместимы. Опьянение снижает бдительность, нарушает координацию, провоцирует переохлаждение и судороги.

Мусор забирают с собой. Оставленные на берегу отходы попадают в воду, разлагаются, отравляют экосистему и создают условия для размножения патогенов.

Что обнаружили Куда сообщить Признаки загрязнения воды (пена, запах, цвет) Горячая линия Роспотребнадзора региона, администрация муниципалитета, МЧС (112) Слив стоков, сброс отходов, нарушение санитарной зоны Природоохранная прокуратура, Росприроднадзор, администрация района Отсутствие осмотра пляжа, сломанные указатели, нет спасателя Местная администрация, Роспотребнадзор, ГИМС МЧС Массовая гибель рыбы, заплесневевшие участки реки Росрыболовство, Росприроднадзор, МЧС, прокуратура

Почему вода может быть опасна даже без видимых признаков

"Визуальная чистота воды не означает её эпидемиологическую безопасность. Патогенные микробы, вирусы, паразитарные личинки и токсины водорослей не имеют цвета и запаха. Главные источники загрязнения в Центральной России — неочищенные сточные воды малых населённых пунктов, сельскохозяйственный сток с полей, несанкционированные свалки в урочищах и береговых полосах. Даже на официальных пляжах качество воды может меняться в течение дня — после дождя, при смене ветра, во время разворота воды в водохранилищах. Поэтому контроль за пляжами должен быть системным, а не разовым. Жители могут помочь: если заметили подозрительные изменения — фотографируйте, фиксируйте координаты и сообщайте в Роспотребнадзор или администрацию. Каждое такое обращение — повод для внеплановой выборки.", — пояснил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов

Ответы на популярные вопросы

Как узнать, официальный ли пляж?

На официальном пляже обязательны: табличка с названием, режим работы, контакты спасательной станции, stände с водой и туалетами, указатели глубин, посты спасателей в сезон. Полный реестр — на сайте администрации вашего города или района, а также у территориального управления Роспотребнадзора.

Можно ли мыть посуду и бельё в реке?

Нет. Бытовые моющие средства нарушают гидрохимический режим водоёма, стимулируют расцвет водорослей, отравляют рыбу и беспозвоночных. Даже биоразлагаемые средства безопасны только для почвы, не для воды. Посуду моют в тазах, воду выливают в грунт далеко от берега.

Что делать, если ребёнок проглотил воду в неосмотренном месте?

Промойте ему рот чистой питьевой водой. В ближайшие дни следите за температурой, стулом, появлением тошноты, рвоты, сыпи. При первых симптомах — к врачу, обязательно сообщите о факте купания и месте. Ранняя диагностика кишечных инфекций и лептоспирозов критически важна.

Экспертная проверка: эколог / специалист по природопользованию эколог / специалист по природопользованию Игорь Степанов