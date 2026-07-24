Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови

Совет Федерации рассмотрит пакет законодательных поправок, затрагивающих безопасность донорской крови, санитарную охрану курортных зон, учёт участников СВО в системе ОМС и меры поддержки молодых врачей. Законопроект уже провал Госдуму без изменений.

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Что меняется в обращении донорской крови

Министерству здравоохранения передают две новые полномочия. Ведомство утвердит порядок медицинского обследования реципиента и подготовки к трансфузии, а также требования к системе безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании компонентов крови. Ранее эти вопросы регулировались фрагментарно — через санитарные правила и локальные протоколы больниц. Единый федеральный стандарт должен снизить риск ошибок на этапе отбора донора, совместимости и выпуска переливочной среды.

Санитарные зоны курортов продлены до 2031 года

Округа санитарной охраны лечебно‑оздоровительных местностей сохраняют текущий статус до принятия решений о их установлении в соответствии с законом № 26‑ФЗ, но не позднее 1 января 2031 года. Предыдущий срок истёк бы в 2027 году. Параллельно до 1 сентября 2031 года откладывается обязательность внесения в госреестр специальных медицинских заключений на природные лечебные ресурсы. Это даёт регионам и бальнеологическим учреждениям время для приведения документации в соответствие с новыми требованиями без риска прекратить приём пациентов.

Отдельный учёт в ОМС и поддержка наставничества

В систему обязательного медстрахования вводится раздельный учёт участников СВО и членов их семей. Мера направлена на контроль объёмов, сроков и качества оказанной помощи для этой группы — без смешивания показателей с общей популяцией.

Правительству, регионам и муниципалитетам даётся право устанавливать дополнительные гарантии и меры соцподдержки для молодых медицинских работников, проходящих программу наставничества. Закон об обязательной отработке выпускников ординатуры вступил в силу в марте 2026 года; Президент поручил министерствам организовать мониторинг реализации программы и собирать замечания самих молодых врачей и их наставников.

"Расширение полномочий Минздрава по трансфузионной безопасности — шаг к единому клиническому пути: от донора до реципиента. Пока больницы действуют по разным локальным протоколам, риск несовместимости или ошибки при выпуске компонентов выше. Федеральный стандарт обследования реципиента и требования к цепочке хранения и транспортировки снизят этот риск системно. Отдельный учёт в ОМС для участников СВО и семей — не бюрократия, а инструмент контроля доступности: можно будет увидеть, где именно возникают задержки или отказы. Наставничество с региональной поддержкой решает главную проблему первички — удержание кадров. Если молодому врачу дают не только ментора, но и жильё, надбавки, понятный график — он остаётся. Без этого обязательная отработка превращается в ротацию: отработал год и ушёл.", — подчеркнул врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова.

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