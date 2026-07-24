Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прогулочная зона вдоль реки Оскол в Чернянке достигнет 1,3 километра
Разлив 20 тонн дизельного топлива в Липецкой области угрожает реке Быстрая Сосна
Легендарный внедорожник стал другим: Китай в разы нарастил мощь популярного рамного вездехода
Тепло уютного ландшафта: такая тропинка будет выглядеть дорого, современно и стильно
Житель Архангельской области выплатит 87 тысяч рублей пенсионерке из Астрахани
Предприниматели Самарской области получат кредиты по ставке ключ плюс 3%
Тимьян оказался настоящей находкой: сорняки исчезают, а участок пахнет как дорогой курорт
Замена водорода на фтор может снизить свечение материалов в 50 раз
У сомов обнаружили форму рака, которая передается между особями

Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови

Здоровье

Совет Федерации рассмотрит пакет законодательных поправок, затрагивающих безопасность донорской крови, санитарную охрану курортных зон, учёт участников СВО в системе ОМС и меры поддержки молодых врачей. Законопроект уже провал Госдуму без изменений.

донор
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
донор

Что меняется в обращении донорской крови

Министерству здравоохранения передают две новые полномочия. Ведомство утвердит порядок медицинского обследования реципиента и подготовки к трансфузии, а также требования к системе безопасности при заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании компонентов крови. Ранее эти вопросы регулировались фрагментарно — через санитарные правила и локальные протоколы больниц. Единый федеральный стандарт должен снизить риск ошибок на этапе отбора донора, совместимости и выпуска переливочной среды.

Санитарные зоны курортов продлены до 2031 года

Округа санитарной охраны лечебно‑оздоровительных местностей сохраняют текущий статус до принятия решений о их установлении в соответствии с законом № 26‑ФЗ, но не позднее 1 января 2031 года. Предыдущий срок истёк бы в 2027 году. Параллельно до 1 сентября 2031 года откладывается обязательность внесения в госреестр специальных медицинских заключений на природные лечебные ресурсы. Это даёт регионам и бальнеологическим учреждениям время для приведения документации в соответствие с новыми требованиями без риска прекратить приём пациентов.

Отдельный учёт в ОМС и поддержка наставничества

В систему обязательного медстрахования вводится раздельный учёт участников СВО и членов их семей. Мера направлена на контроль объёмов, сроков и качества оказанной помощи для этой группы — без смешивания показателей с общей популяцией.

Правительству, регионам и муниципалитетам даётся право устанавливать дополнительные гарантии и меры соцподдержки для молодых медицинских работников, проходящих программу наставничества. Закон об обязательной отработке выпускников ординатуры вступил в силу в марте 2026 года; Президент поручил министерствам организовать мониторинг реализации программы и собирать замечания самих молодых врачей и их наставников.

"Расширение полномочий Минздрава по трансфузионной безопасности — шаг к единому клиническому пути: от донора до реципиента. Пока больницы действуют по разным локальным протоколам, риск несовместимости или ошибки при выпуске компонентов выше. Федеральный стандарт обследования реципиента и требования к цепочке хранения и транспортировки снизят этот риск системно. Отдельный учёт в ОМС для участников СВО и семей — не бюрократия, а инструмент контроля доступности: можно будет увидеть, где именно возникают задержки или отказы. Наставничество с региональной поддержкой решает главную проблему первички — удержание кадров. Если молодому врачу дают не только ментора, но и жильё, надбавки, понятный график — он остаётся. Без этого обязательная отработка превращается в ротацию: отработал год и ушёл.", — подчеркнул врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Еда и рецепты
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Последние материалы
Розничный оборот товаров в Алтайском крае за 2025 год составил 657,6 млрд рублей
Искусство чистого потолка: возвращаем зеркальный блеск и легкое дыхание каждой комнате
Суд взыскал 9,7 млн рублей налога с компаний из-за срыва инвестиционного проекта
Минздрав вводит единый стандарт безопасности при переливании крови
Поставки бензина и дизеля в Калининградской области стабилизировались
Поток туристов к Павловскому водохранилищу вызвал нехватку топлива на АЗС
Бесконтрольный прием мелатонина может вызвать гормональный дисбаланс и зависимость
Доступность кредитов вырастет после десятого подряд снижения ставки ЦБ
Конец нехватке мест? РЖД запускают дополнительный поезд в Ярославль и меняют правила поездок на выходные
Крем из прошлого сезона может вызвать химический ожог и аллергию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.