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Бесконтрольный прием мелатонина может вызвать гормональный дисбаланс и зависимость

Здоровье

Популярность мелатонина как "безопасного" аптечного средства от бессонницы привела к его бесконтрольному потреблению. Однако этот препарат не является универсальным снотворным, а его длительный прием без медицинских показаний грозит серьезными сбоями в работе эндокринной и нервной систем.

Бессоница
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессоница

Заместительная терапия вместо лечения

Мелатонин — это естественный гормон, который вырабатывается эпифизом в ответ на наступление темноты. Он не "выключает" мозг, как классические седативные средства, а лишь дает организму сигнал о том, что пора готовиться ко сну. Прием синтетического аналога фактически становится заместительной гормональной терапией.

Использование препарата оправдано при десинхронозах — например, при резкой смене часовых поясов (джетлаге) или посменной работе. В этих случаях мелатонин помогает "перенастроить" биологические часы. Если же причина бессонницы кроется в тревожном расстройстве, дефиците микроэлементов или апноэ, прием гормона не решит проблему, а лишь замаскирует симптомы.

"Многие воспринимают мелатонин как безобидную добавку, но это активный гормональный препарат. При его избыточном поступлении извне организм может замедлить собственную выработку гормона. Это создает риск формирования психологической и физиологической зависимости, когда без таблетки уснуть становится практически невозможно", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.

Побочные эффекты и ограничения

Безопасный курс приема мелатонина обычно ограничен двумя-тремя неделями. Превышение этой нормы без контроля врача часто приводит к накоплению негативных эффектов. Из-за влияния на общий гормональный фон препарат может вызывать сбои менструального цикла у женщин, что требует особой осторожности при планировании беременности.

Система организма Возможные последствия приема
Нервная система Головокружение, дневная сонливость, раздражительность, яркие кошмары.
Эндокринная система Нарушение цикла, угнетение секреции собственного мелатонина.
Общее состояние Тошнота, утренняя разбитость, снижение концентрации внимания.

Когда гигиена сна важнее таблеток

Специалисты настаивают: прежде чем переходить к медикаментам, необходимо проанализировать условия отдыха. Часто бессонница вызвана избытком синего света от экранов смартфонов, который разрушает естественный мелатонин задолго до того, как человек ляжет в постель.

Соблюдение режима — засыпание и пробуждение в одно и то же время — тренирует нервную систему эффективнее любых добавок. Если за две недели коррекции образа жизни сон не восстановился, это повод не для покупки мелатонина, а для визита к сомнологу или терапевту для выявления скрытых патологий.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли принимать мелатонин постоянно, если он помогает?

Нет, длительный прием не рекомендуется. Это приводит к привыканию и может вызвать депрессивные состояния или гормональный дисбаланс.

Поможет ли мелатонин при сильном стрессе?

Маловероятно. Мелатонин регулирует ритм, а не снимает тревогу. При высоком уровне кортизола (гормона стресса) эффект мелатонина будет подавлен.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации Анна Кузнецова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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