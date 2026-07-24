Бесконтрольный прием мелатонина может вызвать гормональный дисбаланс и зависимость

Популярность мелатонина как "безопасного" аптечного средства от бессонницы привела к его бесконтрольному потреблению. Однако этот препарат не является универсальным снотворным, а его длительный прием без медицинских показаний грозит серьезными сбоями в работе эндокринной и нервной систем.
Мелатонин — это естественный гормон, который вырабатывается эпифизом в ответ на наступление темноты. Он не "выключает" мозг, как классические седативные средства, а лишь дает организму сигнал о том, что пора готовиться ко сну. Прием синтетического аналога фактически становится заместительной гормональной терапией.
Использование препарата оправдано при десинхронозах — например, при резкой смене часовых поясов (джетлаге) или посменной работе. В этих случаях мелатонин помогает "перенастроить" биологические часы. Если же причина бессонницы кроется в тревожном расстройстве, дефиците микроэлементов или апноэ, прием гормона не решит проблему, а лишь замаскирует симптомы.
"Многие воспринимают мелатонин как безобидную добавку, но это активный гормональный препарат. При его избыточном поступлении извне организм может замедлить собственную выработку гормона. Это создает риск формирования психологической и физиологической зависимости, когда без таблетки уснуть становится практически невозможно", — подчеркнула врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике Анна Кузнецова.
Безопасный курс приема мелатонина обычно ограничен двумя-тремя неделями. Превышение этой нормы без контроля врача часто приводит к накоплению негативных эффектов. Из-за влияния на общий гормональный фон препарат может вызывать сбои менструального цикла у женщин, что требует особой осторожности при планировании беременности.
|Система организма
|Возможные последствия приема
|Нервная система
|Головокружение, дневная сонливость, раздражительность, яркие кошмары.
|Эндокринная система
|Нарушение цикла, угнетение секреции собственного мелатонина.
|Общее состояние
|Тошнота, утренняя разбитость, снижение концентрации внимания.
Специалисты настаивают: прежде чем переходить к медикаментам, необходимо проанализировать условия отдыха. Часто бессонница вызвана избытком синего света от экранов смартфонов, который разрушает естественный мелатонин задолго до того, как человек ляжет в постель.
Соблюдение режима — засыпание и пробуждение в одно и то же время — тренирует нервную систему эффективнее любых добавок. Если за две недели коррекции образа жизни сон не восстановился, это повод не для покупки мелатонина, а для визита к сомнологу или терапевту для выявления скрытых патологий.
Нет, длительный прием не рекомендуется. Это приводит к привыканию и может вызвать депрессивные состояния или гормональный дисбаланс.
Маловероятно. Мелатонин регулирует ритм, а не снимает тревогу. При высоком уровне кортизола (гормона стресса) эффект мелатонина будет подавлен.
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