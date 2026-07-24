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Крем из прошлого сезона может вызвать химический ожог и аллергию

Здоровье

Летний сезон часто начинается с ревизии прошлогодних запасов, однако использование старого солнцезащитного крема может оказаться не только бесполезным, но и рискованным занятием. Химические фильтры и вспомогательные компоненты в составе SPF-средств имеют ограниченный ресурс стабильности. Даже если тюбик выглядит целым, а содержимое не поменяло запах, реальный уровень защиты может быть значительно ниже заявленного на упаковке.

Солнцезащитный крем
Фото: unsplash.com by BATCH by Wisconsin Hemp Scientific is licensed under Free to use under the Unsplash License
Солнцезащитный крем

Химия распада: что происходит внутри флакона

Солнцезащитный крем — это сложная эмульсия, где активные вещества рассредоточены в основе при помощи стабилизаторов и консервантов. Со временем эти добавки разрушаются. Химик Андрей Дорохов отмечает, что деградация состава может начаться уже через год после производства, даже если упаковка не вскрывалась. Если же вы брали крем на пляж в прошлом сезоне, процесс ускоряется в разы.

Основные факторы, снижающие эффективность:

  • Окисление: контакт с воздухом при каждом открытии крышки запускает необратимые реакции.
  • Температурные перепады: хранение тюбика на горячем песке или в бардачке автомобиля разрушает структуру эмульсии.
  • Расслоение: когда компоненты разделяются, активные фильтры распределяются по коже неравномерно, оставляя "дыры" в защите.

"Просроченные или неправильно хранившиеся средства часто теряют однородность. Это критично: если физические или химические фильтры собрались в комки, вы получите химический ожог на одних участках кожи и солнечный — на других. Эффективность SPF падает незаметно для глаза", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Почему высокий SPF не гарантирует безопасность

Особую бдительность стоит проявлять при использовании кремов с SPF 50 и выше. Такие средства содержат высокую концентрацию активных компонентов, которые должны удерживать барьер против ультрафиолета в течение нескольких часов. Как только стабильность формулы нарушается, реальная степень защиты может упасть с 50 до 10-15 единиц, что недостаточно для длительного пребывания на солнце.

Данные показывают связь между использованием старых средств и ростом фотодерматитов — аллергических реакций на солнце. Продукты распада окислившихся фильтров сами по себе могут стать раздражителями для кожи, вызывая сыпь и покраснение, которые легко спутать с солнечным ожогом.

Как правильно хранить и обновлять защиту

Маркировка на упаковке (обычно значок открытой баночки с числом месяцев) указывает срок годности после вскрытия. Однако эти цифры актуальны только при соблюдении условий хранения: в темном и прохладном месте. Покупка крема "с рук" или в уличных палатках, где товар нагревается на солнце, нивелирует любые гарантии производителя.

Признак порчи Что делать
Изменение запаха (кислый или прогорклый) Утилизировать немедленно
Выделение прозрачной жидкости при выдавливании Средство расслоилось, защиту не гарантирует
Крем стал слишком жидким или сменил цвет Химические фильтры деградировали

Для надежной профилактики меланомы и преждевременного старения кожи врачи рекомендуют использовать средства широкого спектра (от лучей типа A и B) и обновлять слой каждые два часа. Солнцезащитный крем — это расходный материал, а не долгосрочная инвестиция, поэтому попытка доиспользовать прошлогодний остаток может обойтись слишком дорого для здоровья.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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