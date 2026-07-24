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Тревога стала нормой для миллионов: что происходит с мозгом в режиме вечной опасности

Здоровье

Статистика фиксирует: уровень тревоги среди населения растет. Постоянное ожидание беды становится фоновым состоянием, выматывающим нервную систему эффективнее любой физической нагрузки. Чтобы не стать заложником собственных прогнозов, важно понимать устройство этого защитного механизма.

Сонный паралич: ночной кошмар
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сонный паралич: ночной кошмар

Биологический капкан тревоги

Тревога не является патологией. Это эволюционный предохранитель, заточенный на выживание. Мозг работает по принципу гиперреактивности: лучше десять раз принять ложный сигнал за угрозу, чем пропустить реальный процесс истощения ресурсов. Это называется негативным смещением. Мы эволюционно запрограммированы игнорировать спокойствие, сканируя среду в поисках рисков.

"Тревога — это не реакция на уже свершившееся событие, а попытка мозга упредить вероятную угрозу. В отличие от страха, возникающего здесь и сейчас, тревога питается домыслами о будущем", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-психиатр Мария Литвинова.

Почему ожидание беды стало привычкой

Мозг попадает в ловушку суеверия. Человеку кажется, что если он будет постоянно волноваться, то "отменит" опасность. Это когнитивная ошибка. Когда неприятность не случается, психика приписывает успех своей тревожности, а не случайному стечению обстоятельств.

В итоге поведенческие паттерны закрепляются: человек продолжает тратить силы на удержание несуществующей защиты вместо того, чтобы заниматься реальными задачами.

Нормальная реакция Тревожное расстройство
Анализ фактов и планирование Магическое мышление ("надо волноваться")
Фокус на решении задач Фокус на предотвращении гипотетических бед

Чрезмерная опека самого себя не гарантирует долголетие, но гарантирует хронический стресс. Постоянный мониторинг "опасностей" держит систему в рабочем напряжении, из которого она сама выйти не может.

"Пациенты часто путают заботу о здоровье с бесконечным контролем анализов. В итоге профилактика превращается в невротическое обслуживание собственных страхов", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Иллюзия контроля и реальные шаги

Попытки контролировать всё вокруг — это попытка обмануть неопределенность. Но синдром упущенного контроля только усиливает дискомфорт. Вместо борьбы с ветряными мельницами доказательная медицина протоколов профилактики предлагает иной путь: адаптацию.

Важно отделить факты от прогнозов. Фраза "Меня уволят" — это не факт, а прогноз. Мозг не обязан верить всему, что он генерирует в свободное время.

"Адаптация — это способность выдерживать неопределенность, а не отсутствие рисков. Спокойствие приходит, когда требования гарантий безопасности от жизни заменяются на тренировку навыка справляться с переменами", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о тревожности

Стоит ли подавлять тревогу волевым усилием?

Нет. Волевое подавление создает эффект пружины — накопленное напряжение прорвется при первом же стрессе. Нужно изменять отношение к мысли, а не бороться с ней.

Когда пора менять тактику на медикаментозную?

Если тревога нарушает сон, аппетит или работоспособность — пора к врачу. Самолечение "успокоительными" часто ведет к привыканию при нулевой эффективности.

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Экспертная проверка: врач-психиатр Мария Литвинова, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-психолог Надежда Осипова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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