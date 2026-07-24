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Год лечили не то: врачебная слепота в Великобритании обернулась для пациентки критическим финалом

Здоровье » Здоровье и профилактика

Врачи в Великобритании целый год игнорировали развитие агрессивной формы рака поджелудочной железы у 65-летней Йинки Соуемимо-Кокер, списывая тяжелые симптомы на обычный дефицит железа. Женщина прошла через серию медицинских ошибок, прежде чем критическое состояние — потеря веса на шесть размеров, желтушность кожи и неспособность ходить — заставило медиков провести глубокое обследование, показавшее почти нулевые шансы на выживание.

Доктор держит в руке шприц
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Доктор держит в руке шприц

История роковой ошибки: от боли в спине до реанимации

Кошмар для Соуемимо-Кокер начался в 2018 году, когда она почувствовала резкую боль в спине и чрезмерную потливость даже при минимальных нагрузках. Первый визит к терапевту закончился формальным диагнозом: железодефицитная анемия. Вместо онкологического скрининга пациентку отправили домой лечить "нехватку витаминов". Ситуация повторилась через восемь месяцев — на этот раз врачи заподозрили инфекцию печени, но вновь не увидели реальной угрозы.

"Поджелудочная железа находится глубоко в брюшной полости, поэтому стандартные осмотры часто не выявляют патологий на ранних стадиях. Боль в спине — классический симптом, который, к сожалению, нередко путают с остеохондрозом или анемией, теряя драгоценное время", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

К январю 2019 года болезнь перешла в критическую фазу. Йинка была госпитализирована с экстремально высокой температурой. К этому моменту агрессивная опухоль буквально истощила организм: женщина похудела на шесть размеров и не могла передвигаться самостоятельно. Характерный желтый оттенок кожи (механическая желтуха) стал последним сигналом, после которого врачи наконец провели серию анализов и обнаружили злокачественное новообразование.

Почему симптомы рака поджелудочной железы так коварны

Проблема несвоевременной диагностики этого вида рака актуальна во всем мире. Коварство опухоли заключается в том, что она долгое время маскируется под общие недомогания. В то время как медицина внедряет новые подходы к терапии тяжелых заболеваний, базовое звено диагностики часто дает сбои на этапе интерпретации первичных жалоб.

"Резкая потеря веса и изменение цвета кожных покровов — это признаки уже далеко зашедшего процесса. Важно обращать внимание на сочетание дискомфорта в животе, отдающего в спину, и необъяснимой слабости. В таких случаях общего анализа крови недостаточно", — пояснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Пациенты часто сталкиваются с тем, что в государственных учреждениях или когда частные клиники повышают цены, диагностика сводится к минимуму. В истории Йинки врачи не учли динамику ухудшения состояния, что едва не стоило ей жизни.

Чудесное спасение и современная диагностика

Прогноз медиков был беспощадным: шансы дожить до 2020 года стремились к нулю. Однако британка перенесла масштабную операцию по удалению опухоли и сложный полугодовой курс химиотерапии. Тот факт, что спустя семь лет Йинка находится в ремиссии, врачи называют настоящим медицинским чудом для данного типа онкологии.

"Успех лечения в данном случае во многом зависел от воли пациентки и того, что опухоль, несмотря на запущенность, оказалась операбельной. Сегодня реабилитация таких больных — это сложный маршрут, требующий не только лекарств, но и правильного питания", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для предотвращения подобных случаев эксперты рекомендуют не игнорировать хронические боли. Исследования показывают, что на состояние организма могут влиять даже скрытые факторы, включая экологию и частицы полимеров в тканях, поэтому любой затяжной симптом требует углубленной проверки.

Симптом в истории Соуемимо-Кокер Реальная причина (Диагноз)
Сильная боль в спине Давление опухоли на нервные сплетения
Слабость и потливость Раковая интоксикация организма
Потеря веса на 6 размеров Метаболическое истощение (кахексия)
Желтоватый оттенок кожи Блокировка опухолью желчных протоков

Ответы на популярные вопросы о раке поджелудочной железы

Почему этот вид рака часто путают с анемией?

Опухоль может вызывать скрытые микротечения в ЖКТ или нарушать усвоение питательных веществ, что приводит к падению уровня гемоглобина. Врачи видят следствие (анемию), но не всегда ищут первопричину в поджелудочной железе.

Какие обследования наиболее точны при подозрении на опухоль?

Золотым стандартом являются КТ с контрастированием брюшной полости, МРТ и онкомаркер CA 19-9. Обычного УЗИ часто недостаточно из-за расположения органа.

Насколько важна наследственность в развитии рака?

Генетический фактор играет роль примерно в 10% случаев. Однако в истории Йинки важнее оказались возрастные риски и затяжное игнорирование болевого синдрома.

Можно ли полностью вылечиться после такого диагноза?

Случай Соуемимо-Кокер доказывает, что даже при плохих прогнозах длительная ремиссия возможна. Ключевые факторы — успешная операция и агрессивная химиотерапия.

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Экспертная проверка: врач-онколог Владимир Капустин, врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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